Koeajo: Edustava Audi A6 on muuttui varovasti päällepäin – sisällä kaikki onkin toisin

Edustava Audi A6 on muuttui varovasti päällepäin – sisällä kaikki onkin toisin





Automerkkien sukunäkö luo brändille yhtenäistä tyyliä. Se, miten pintamateriaaleja on taivuteltu, on merkin tunnistettavuuden kannalta oleellista.Ulkokuoren muotoilussa uusi Audi A6 ei ole luopunut tietynlaisesta konservatiivisesta arvokkuudestaan, vaikka kylkien alaosaan on vedetty huomattavat uurteet. Silti sekä porrasperän että farmarimallin uudelleenmuotoilussa ei vanhoja arvoja ravistella, korkeintaan taputellaan.Monistamisen taito on myös taloudellisesti järkevää, ja näin varsinkin kun mennään pintaa syvemmälle. Siksi myös nyky-Audien ohjaamot näyttävät identtisiltä. Jos on ajanut uutta A8- tai Q8-mallia, upouusi A6 ei yllätä. Kojelaudan arkkitehtuuri toistuu yhtä laadukkaana älykkäitä digitaalisia ratkaisuja myöten. Tunnistimet, kamerat ja algoritmit havaitsevat ja arvioivat ajotilannetta älykkäämmin kuin koskaan.Varustelusta riippuen käytössä voi olla laserskannerin ja tutkan lisäksi koko joukko sensoreita ja kameroita. Auto on teknisesti liki valmis niin sanotun kolmannen tason autonomiseen ajamiseen.Kuskin kannalta kaikki on hyvin – paitsi, jos on tottunut ajamaan edellisen sukupolven A6:lla ja kaipaa fyysisiä hallintapainikkeita. Kuljettajan käytössä on nyt kolme suurikokoista lasiruutua. Mittariston näkymää voi vaihdella tunnelman ja tarpeen mukaan. Keskikonsolin näytöt on sijoitettu kahteen kerrokseen. Komealta näyttää, mutta varsinkin alempi näyttö vie kuljettajan katseen turhan alas.Kosketusnäyttöjen tuntoaistiin perustuva haptinen käyttöliittymä on uusinta uutta. Kosketus ruutuun aiheuttaa napsahduksen. Näin sormenpäälle vakuutetaan, että komento on mennyt perille.Haptinen vaste on myös säädettävissä, kuten moni muukin toiminto, mikä saattaa aiheuttaa aluksi kaljuuntumista. Valikkojen ja niiden sisältöjen hallinta vaatii enemmän kuin hetken aikaa opiskelua: tarjolla on valmistajan mukaan 400 mukautettavaa toimintoa.Ajoasennon saa helposti optimaaliseksi riittävien säätövarojen ansiosta. Näin voisi kuvitella, että istuimet sopinevat useimmille vartalomalleille. Vaikka etujakkaran liu’uttaisi takapainotteisesti, takapenkillä jää matkustajille jalkatilaa taksikelpoisesti.Tilaa löytyy myös ihan perältäkin. Entiseen tapaan 565-litrainen tavaratila ei ole E-segmentissä markkinoiden mahtavin, mutta useimpiin tarkoituksiin täysin riittävä. Takalasin kulmaa on kallistettu niin loivasti, että muutama maitopurkki saattaa tosin jäädä kyydistä. Sähköisesti liukuva tavaratilan peite ja yhtä lailla elektronisesti toimiva takaluukku kuuluvat vakiovarusteluun.Koeajoauton keulalla äännähtelee kahdeksanvaihteisella momentinmuunninautomaatilla varustettu VW-konsernin tuttu 3,0-litrainen V6-diesel. Sen vaihtoehtona on 2,0-litrainen dieselversio seitsenportaisella automaatilla. Hintansa puolesta se on työsuhdeautoksi huomattavasti houkuttelevampi.Ajotuntumaltaan A6 on niin hyvä kuin tässä hintaluokassa kuuluukin olla. Ohjauksen tarkkuus ja tunto tiehen välittyvät kuljettajalle mainiosti.Vaikka maksimivääntölukema on komea (500 Nm), liikkeellelähdöissä moottorin ja vaihteiston yhteistoiminta on viritetty kovin araksi. Muutoinhan meno on ihan juhlavaa.Mukautuva vakionopeudensäädin on jo peruskauraa useissa A6:tta edullisemmissakin autoissa, mutta muutaman muun merkin tapaan myös tällä kertaa toiminnallisuudessa olisi parannettavaa. Nopeusrajoitusten noudattaminen osoittautui nimittäin välillä vaikeaksi, koska auto halusi ajaa eri nopeutta kuin nopeusrajoituksesta kertova merkki salli.Pienet ovat siis surun aiheet, mutta lisätään vielä puutteena se, että bensakoneella uutta A6:tta ei vielä Suomessa saa. Nelisylinterinen bensiinimoottoriversio on tulossa tuotantoon ensi vuonna.