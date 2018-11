Autot

IS Lontoossa: Range Roverin uutuuden perusilme on entisellään – silti kaikki on pistetty uusiksi

23.11. 11:15

UUTUUS Tammikuussa Suomen markkinoille saapuvassa uutuudessa on aina vakiovarusteena itselataava hybridijärjestelmä, jatkuva älykäs neliveto sekä automaattivaihteisto.





Siinä muutama iso ja vähän pienempi yksityiskohta, jonka voi nyt löytää Range Rover -malliston pienimmäksi asettuvasta uudesta Evoquesta.



Myöhään eilen illalla Suomen aikaa maailman ensiesittelynsä saaneen uuden Evoquen mitoissa huomattavin ero edelliseen on kasvanut akseliväli, minkä ansiosta erityisesti takatilat ovat kasvaneet. Kojelautaa puolestaan hallitsee nyt suurikokoinen ja osittain moottoroitu näyttöpari.



Suomeen pelkkiä hybridimalleja Uudessa Evoquessa käytettävä 48 voltin kevythybridijärjestelmä on Land Roverin ensimmäinen. Laitteisto toimii keräämällä voimansiirrosta energiaa joka on perinteisesti mennyt hukkaan. Tämä puolestaan tapahtuu moottoriin asennetulla käynnistingeneraattorilla joka varastoi energian lattian alla olevaan akkuun.

Käytännössä kyseessä on eräänlainen laajennettu start & stop -automatiikka, joka sammuttaa moottorin, kun auton nopeus laskee alle 17 km/h:n lukeman ja myös kuljettajan käyttäessä jarrua.







Akkuun varastoitu energia auttaa moottoria myöhemmin kiihdytyksen aikana ja vähentää siten polttoaineenkulutusta.



Myöhemmin kevythybridien jatkeeksi saadaan vielä seinästä ladattavissa oleva PHEV-töpselihybridi, minkä lisäksi bensiinimoottorimallisto laajenee myöhemmin myös kolmisylinterisellä versiolla.



Tammikuussa Suomeen saapuvan niin sanotun ensimmäisen lähdön malliston hinnat alkavat meillä reilusta 55 000 eurosta. Tekniikka- ja lisävarustelista kaikkine räätälöintimahdollisuuksineen on kuitenkin pitkä, ja kaikkein ylellisimmilleen varusteltuna Evoquen hankintahinnan saa kipuamaan helposti jopa yli 100 000 euron.

Ilta-Sanomat palaa uutuuteen ensi viikon perjantaina paperilehden autosivuilla, jolloin luvassa ovat myös ensimmäiset ajotunnelmat.

