Katso kuvat: Vapaana vaeltava aasi pysähtyi äimistelemään Suomi-Mersun sporttiversiota

Vapaana vaeltava aasi pysähtyi äimistelemään Suomi-Mersun sporttiversiota – katso kuvat





A-sarjan Mercedes-Benz saa mallistoonsa kipakimman versionsa.Ilta-Sanomat osallistui hiljattain uuden Merecedes-AMG A 35 4Matic -mallin ensitestiin, ja kohtasi testimatkan pysähdyspaikalla vapaana vaeltaneen aasin, joka vaikutti mieltyneen mallin nelivetoon – tai no, ainakin testiauton väriin.A-sarjan Mercedes-Benziä valmistetaan myös Suomessa, mutta AMG-version tuotannon mahdollisesta lisäämisestä Uudenkaupungin tehtaalle ei ole vielä tietoa.Nimensä mukaisesti A-sarjan viimeisin versio on AMG-viritetty sporttipeli. Se tarjoaa kuljettajansa käyttöön peräti 306 hevosvoimaa ja 400 Nm vääntöä, joiden voimin auto sinkoutuu nollasta sataan kilometriin tunnissa 4,7 sekunnissa. Lisäksi autossa on 4Matic-neliveto, jonka avulla voima saadaan paremmin siirrettyä tien pintaan, ja mekaanista pitoa on enemmän tarjolla.Tämän kohtaamamme aasikin varmasti ymmärsi. Kommunikointi satunnaisen nelijalkaisen tuttavan kanssa jäi tosin leppoisan taputtelun tasolle.Mercedes-AMG:n uutuuden takajousitus on rakennettu nelitukivarsien varaan, jotka ovat yläosastaan kiinteästi, ilman kumipuslia auton koriin kiinnitetyt. Auton taka-akselille on sijoitettu myös sähköisesti ohjattu kompakti monilevykytkin, joka annostelee takapyörille välittyvän voiman määrää. Monilevykytkimen toimintaan vaikuttavat ajonopeuden lisäksi muun muassa sivuttais- ja pitkittäiskiihtyvyys, ohjauspyörän kääntökulma ja kaasupolkimen asento. Enimmillään ZF:n valmistamalle taka-akselille siirtyy puolet moottorin tuottamasta voimasta.Nelivedollahan se aasikin eteenpäin päästelee. Jos olisimme asiaa voineet siltä tarkemmin tiedustella, olisi se todennäköisesti tilanteen mukaan säätyvän nelivedon etuja arvostanut itsekin.Toistaiseksi pienimmän Mercedes-AMG –mallin hinta on saatu puristettua Saksassa uutena alle 50 000 euroon. Suomeen auto saapuu ensi kevään aikana, ja sen hinta Suomessa selviää ensi vuoden tammikuussa. Koska Suomessa auton verottomaan hintaan lisätään tuntuva arvonlisävero ja vielä autoveroa rutkasti, tulee tästä Mercedes-AMG:n pikkusportista tuntuvasti kalliimpi kuin Saksassa.Senhän nyt aasikin ymmärtää.