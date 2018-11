Kommentti: Sitran tulevaisuusvisiot unohtavat todellisuuden – alkavatko suomalaiset yhtäkkiä ostaa yli 30 000 euron autoja?

Autot

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra julkaisi maanantaina oman näkemyksensä Suomen kasvihuonepäästöjen leikkaamiseksi. Kuten monessa muussakin lievästi poliittisesti värittyneessä organisaatiossa, myös Sitrassa tunnutaan unohtaneen monelta osin realismi. Sitran ohjelmasta saa nimittäin helposti kuvaan, että Suomen autokanta vastaa maamme hiilidioksidipäästöistä käytännössä yksinään – sen verran erikoisia vaatimuksia ohjelmassa on.Sitran haaveena ja tavoitteena on nimittäin, että Suomen teillä suhistelisi vuonna 2030 peräti 800 000 sähköautoa, joista 700 000 täyssähköautoja ja loput 100 000 kappaletta lataushybrideitä.Jos aivan varovasti suhtautuu tähän haaveeseen, sitä voi kutsua utopistiseksi, sillä vuoteen 2030 on vain ja ainoastaan 11 vuotta. Se on siis aivan kohta, ihan niin kuin vuosi 2007 oli samaiset 11 vuotta sitten.Uskotaanpa silti hetki Sitra sanomaan. Kyseisen instanssin toivoma määrä nimittäin tarkoittaisi, että Suomessa myytäisiin joka ikinen vuosi keskimäärin 72 700 uutta sähköautoa, tästä hetkestä vuoteen 2030 asti. Koska vuositasolla maassamme myydään noin 115 000 uutta henkilöautoa, olisi tällainen kahden kolmasosan koko henkilöautomarkkinan täydellinen uusjako kohtalaisen suuri turbulenssi autoalalle. Se tarkoittaisi, että 63 prosenttia uusista myytävistä autoista olisikin sähköautoja.Tämän muutoksen pitäisi siis astua voimaan ensi vuoden tammikuusta. Siihen on aikaa reilu kuukausi.Lähdetäänpä sitten kuvitteellisille autokaupoille 2. tammikuuta 2019. Jos tarvitsemme pienen kaupunkiauton, on markkinoilla yksi vaihtoehto, Volkswagen e-Up! Juuri ja juuri sitä suurempi on Renault Zoe, joten olkaa hyvä ja valitkaa näistä kahdesta itsellenne se sopivampi. Jos tarvitsette autoonne tavaratilan, niin vaihtoehdoiksi jäävät Volkswagen e-Golf sekä juuri myyntiin tullut Hyundai Kona Electric.Keskikokoisissa henkilöautoissa voitte turvautua Hyundai Ioniq Electriciin, mutta farmariautoa on turha kuvitella saavansa, sellaisia kun ei sähkömaailmassa ole olemassa. Tässä kohdassa – tai siis tarkemmin jo edellisen kappaleen alussa – mentiin aika komeisiin hintoihin. Volkswagen e-Up! nimittäin maksaa reilut 29 000 euroa. Keskiverto auton ostaja käyttää Suomessa uuteen autoon jokusen tonnin vähemmän rahaa, mutta ei se mitään, sillä sitähän saa lisää pankista.Kaikki muut tämän katsannon automallit maksavatkin sitten reilusti yli 30 000 euroa, Hyundain viistoperäinen Ioniq alkaa 37 000 eurosta, ja se on sentään ensimmäinen perheautoksi oikeasti näistä sopiva laite.Ei se mitään, onneksi tarjolla on vielä Jaguar E-Pace noin 90 000 euron hintalapullaan sekä Teslalta parikin eri mallia, joista saa maksaa vielä hiukan enemmän. Jos valinnanvara loppuu kesken, tulee ensi keväänä myyntiin Porsche Taycan (kuusinumeroinen hinta), Audi e-tron (noin 90 000 euroa) sekä Mercedes-Benzin EQC (saman verran).Nämä automallit sitten vastaavat Sitran ihanne-ennusteessa kahta kolmasosaa kotimaisesta uusien autojen kaupasta alkaen ensi tammikuusta.Jos nyt yrittää puolustautua sillä, että ei nyt vielä vuonna 2019 tarvitse sähköautokaupan räjähtää käsiin, niin ajatteleekohan Sitrassa joku, että vuonna 2029 uusia sähköautoja kaupattaisiin vuodessa sellainen 200 000 kpl, että tavoitteeseen päästäisiin?