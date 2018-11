Autot

Peltipoliiseista hälyttävät laitteet yleistyvät – näin niillä voi varoittaa myös muita autoilijoita





Peltipoliisit valtaavat Suomen teitä ja katuja entistä voimakkaammin. Samaa vauhtia niistä varoittavat autoilijan apuvälineet myös yleistyvät.Ilta-Sanomat kertoi aiemmin Saphe-nimisestä laitteesta, joka varoittaa peltipoliiseista. Samoihin aikoihin Saphen kanssa tänä syksynä markkinoille on tullut myös Ooono-niminen laite, joka toimii samalla tavalla Saphen tavoin – eli varoittaa peltipoliiseista auton sisään sijoitettavalla hälytinlaitteella, joka on yhdistetty matkapuhelimeen ja siinä olevaan applikaatioon. Applikaatio ja hälytinlaite aktivoituvat käyttöön, kun autoon sijoitettu hälytin yhdistyy matkapuhelimeen.Ooonon ominaisuus peltipoliisivaroituksien lisäksi on myös se, että tienkäyttäjä voi varoittaa muita autoilijoita tiellä vaanivista vaaroista tai myös poliisin liikuteltavista kamera-autoista. Myös Saphessa on sama ominaisuus. Sen, että saa autoonsa Ooonosta varoituksen, tarkoittaa tietysti sitä, että varoittajan täytyy olla myös Ooonon käyttäjä. Saphen käyttäjä saa varoituksen muilta Saphen käyttäjiltä.Ooono-laitteen maahantuojan mukaan painamalla yhden kerran Ooonon painiketta, antaa tien varressa olevasta kameravalvonta-autosta ilmoituksen tai kaksi kertaa, muusta vaarasta, kuten hirvestä, kolarista tai ruuhkasta. Painallus rekisteröityy palvelimille älypuhelimen sijaintitietojen perusteella. Saphessa ilmoitus tehdään punaisella tai sinisellä napilla.Yksi ilmoitus on aktiivisena jonkin aikaa laskurin avulla, ja jos samaan paikkaan tulee muita ilmoituksia, se pysyy aktiivisena niin pitkään kuin ilmoituksia tulee.Ooonon maahantuojalla ei ole vielä käyttäjäkokemuksia Suomesta, kuinka ilmoituksia tulee autoilijoilta, koska laite on ollut niin vähän aikaa markkinoilla, se lanseerattiin vasta marraskuun alussa Auto 2018 -messuilla. Maailmalta kokemusta on kuitenkin sen verran, että sen miljoonat käyttäjät tuottavat kymmeniätuhansia varoituksia kuukaudessa ympäri maailman.