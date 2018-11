Autot

Jättimäinen katsastustilasto julki – Saksa jyrää, yksi merkki yli muiden

Vähävikaisimmat 2–3-vuotiaat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vähävikaisimmat 4–5-vuotiaat

Vähävikaisimmat 6–7-vuotiaat

Vähävikaisimmat 8–9-vuotiaat

Vähävikaisimmat 10–11-vuotiaat

TÛV:n aineisto on kerätty heinäkuun 2017 ja kesäkuun 2018 välisenä aikana.Saksa menestyi kotikentällään. Yllätys ei ole, että Porsche pärjäsi taas hienosti, sillä se on kestomenestyjä: 911-malli oli vähävikaisin kaikissa tutkituissa autojen ikäväluokissa. Joko Porsche on aivan ylivertainen auto tai sitten omistajat pitävät autostaan erityistä huolta.Porsche 911Mercedes-Benz B-sarjaMercedes-Benz GLKAudi Q3Mercedes-Benz E-sarjan coupéHyundai i20Mercedes-Benz C-sarjaMercedes-Benz A-sarjaAudi A4 / A5Volkswagen Golf SportsvanPorsche 911Mercedes-Benz B-sarjaAudi Q5Renault CapturAudi TTOpel MokkaMazda 2Honda CR-VMercedes-Benz GLKMercedes-Benz A-sarjaPorsche 911Mercedes-Benz SLKAudi TTAudi Q5BMW X1Mitsubishi ASXAudi A6/A7Mazda 3Mercedes-Benz E-sarjan coupéMini CountrymanPorsche 911BMW X1Audi TTToyota AvensisVolkswagen Golf PlusAudi Q5Mercedes-Benz E-sarjan coupéMercedes-Benz SLKHonda JazzMercedes-Benz GLKPorsche 911Mazda 2Audi TTMercedes-Benz SLKVolkswagen Golf PlusToyota AurisToyota Corolla VersoOpel AgilaVolkswagen TiguanMercedes-Benz A-sarja