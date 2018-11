Ensitestissä palkitut pakettiautot: Miljoonien myyntiluvuille löytyy hyviä perusteita

Autot

Vanha sananlasku tietää kertoa, että kahden kauppa on kolmannen korvapuusti. No, nyt tuo lohkaisu ei aivan osu nappiin, kun vuoden kansainväliseksi pakettiautoksi 2019 on valittu nykyisen PSA-kolmikon Citroënin, Opelin ja Peugeot’n kaikki kolme sisarmallia eli Berlingo, Combo ja Partner.Citroënille kyseessä oli jo toinen kerta, kun Berlingo on yltänyt samaan vuoden 1997 jälkeen, jolloin se ensimmäisen kerran tuli markkinoille.Jotakin auton pätevyydestä kertoo sekin, että Berlingoa on myyty kaikkiaan yli 1,5 miljoonaa kappaletta ja vastaavaa Peugeot Partneria lähestulkoon saman verran. Yhteensä puhutaan siis ihan komeista myyntiluvuista, kun nämä autot ovat niitä, joita hankitaan vain ja ainoastaan todelliseen tarpeeseen.Sitikan pikkupaku jatkaa kolmannessa sukupolvessaan merkin perinnettä, johon kuuluvat klassiset mallit kuten 2 CV Van, Acadiane ja C15. Berlingo ja Partner ovat nykyisin varsin päteviä – kuten palkintokin antaa ymmärtää – ja ennen kaikkea henkilöautomaisia työkaluja; arjen sankareita rutiinihommia sujuvoittamaan.Kumpikin malli on nyt saatavissa kahdella eri mitalla: M ja XL, joiden pituudet ovat 4,40 ja 4,75 metriä. Myös akseliväli on kokonaispituuden mukaan. Autojen perusrakenne on etupäässä henkilöautoistakin tuttu EMP2-pohja, kun takaosan perustana toimii taas RG5-rakenne. Kombinaatiolla on haluttu tavoitella samalla sekä henkilöautomaisia ajo-ominaisuuksia että hyvää kantavuutta ja hallittavuutta kuormattuna. Kumpikin tarjoaa ilahduttavan helpon pääsyn sisätiloihin sekä lastauksen liukusivuovien, tilavuuden ja jopa yli 1 000 kilon kantavuuden ansiosta. Uutena innovaationa autoissa nähdään ylikuormausvaroitin.Moottorivalikoimaan kuuluu kolme BlueHDi-dieselmoottoria 130:n, 100:n ja 75:n hevosvoiman tehoisina, joista meille saapuu kaksi vahvimpaa. Tarjolle tuodaan myös 1,2-litrainen PureTech-bensiinimoottori 110:n ja 130:n hevosvoiman versioina. Ranskassa uskotaan, että myös bensiinivaihtoehdoille on ottajansa.Suomeen uudet Berlingo ja Partner Vanit ehtivät vasta vuoden vaihteen jälkeen, joten myös lopullinen varustelu sekä hinnoittelu ovat vielä hämärän peitossa. Tämänhetkisten tietojen mukaan perusvarustelussa tulee kuitenkin olemaan umpinaiset pariovet takana ja liukuovi oikealla. Hyötykuormat ovat tyypillisesti 650 ja 1 000 kiloa.Ensitestissä otimme allemme Partnerin 100-heppaisena manuaalina ja Berlingon 130-heppaisena EAT8-automaattina. Hytin avaruus ja valoisuus miellyttävät heti sisään astuessa. Partnerissa kuljettajan eteen avautuu muista Peugeoteista tuttu i-Cockpit, jossa mittaristoa katsellaan ohjauspyörän yli. Ratkaisu toimii aivan yhtä hyvin myös hyötyajoneuvossa.Autossa on terve ohjaustuntuma, eikä tehostusta ole liikaa. Manuaalivaihteisto toimii takeltelemattoman jouheasti, ja auton voimat riittävät ensitestinauton 500 kilon kuorman liikutteluun hyvin. Sisustan muovit ovat kauttaaltaan kovahkoja, mutta silti hieman liukas rattikin istuu hyvin käteen.Pieniä moitteita molemmat autot saavat istuimien lyhyehköstä istuinosasta ja siten pidempijalkaisten kuljettajien osin puutteellisesta ajoasennosta. Riuskemman Berlingon ohjaamo on konservatiivisempi, mutta tämänkin auton ohjaus on miellyttävän hyvätapainen ilman erityistä huomautettavaa.Melutaso ei nouse häiritseväksi, mikä on hyvä ominaisuus pakussakin. Jousitus on säädetty onnistuneesti, ja nykyaikainen automaatti tekee työnsä sivistyneesti – lähinnä herää kysymys, mihin manuaalia tarvitaan?Kunhan hinnoittelu selviää, voi tehdä vertailun lisähinnalla saatavasta mukavuudesta. Nykyaikaisuudesta kertoo se, että autoihin on tulossa saatavaksi peräti 20 erilaista ajoavustinta. Niistä esimerkiksi mukautuva tasanopeudensäädin tuntui pakettiautossa suorastaan ylellisyydeltä.Sellaiseksi voi lukea myös Citroën-hyötyajoneuvoille myönnettävän viiden vuoden takuun – varsinkin kun sen saa ilman kilometrirajaa.