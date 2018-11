Autot

Poliisi julkisti seuraavan tehovalvonnan päivämäärät – kohteena kolme vuorokaudenaikaa

Kaikkiaan poliisi valvoo tehostetusti pikkujoululiikennettä marraskuun kahtena viikonloppuna eli 16.–18.11. ja 23.–25.11. raittiina pikkujoululiikenteessä -teemalla.– Ravintolaan tai muuhun juhlapaikkaan lähdettäessä auto on syytä jättää kotiin ja käyttää esimerkiksi julkisia kulkuvälineitä, jos aikoo juhlistaa pikkujouluja alkoholilla. Tärkeää on myös muistaa kiinnittää heijastin tai useampikin päällysvaatteisiin turvaamaan jalkaisin tapahtuvaa liikkumista, poliisitarkastajaPoliisihallituksesta muistuttaa.Rattijuopumusvalvonnan ohella poliisi valvoo samassa yhteydessä myös yleistä järjestystä ja turvallisuutta etenkin anniskelupaikkojen läheisyydessä.– Näkyvä valvonta ravintoloiden ja baarien lähettyvillä ennalta estää myös päihtyneenä ajoon lähtemistä, Ajaste toteaa.Rattijuopumusonnettomuuksissa on tänä vuonna tammi-syyskuun aikana kuollut tai loukkaantunut yhteensä 398 ihmistä. Viime vuosina juuri marraskuu on ollut vakavien rattijuopumusonnettomuuksien suhteen tarkasteltuna vuoden synkimpiä kuukausia.