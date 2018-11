Autot

Kommentti: Diesel on nyt kallista, mutta vaihtoehtojakaan ei pahemmin ole

veron poistamisesta tehty kansalais aloite rikkoi 50 000 alle kirjoituksen rajan

Moni muistaa hyvin noin kymmenen vuoden takaisen dieselbuumin. Siis sen aikakauden, jolloin dieselauto tarjosi pienilläkin vuosittaisilla ajomäärillä aivan ylivoimaisen halpoja kilometrejä. Ja kun uuden dieselin saattoi ostaa vain siksi, että se maksoi käytännössä saman verran kuin vastaava bensamalli ja tarjosi vielä vääntönsä ansiosta melkeinpä ylivoimaista ajonautintoa arkeen.Ennen finanssikriisiä tuliterän turbodieselin nakutus oli suoranainen järjen ääni. Viime vuosikymmenen loppu oli se hetki historiassa, jolloin dieselillä ajamista ei todellakaan hävetty.Sittemmin maailma ja suunta muuttuivat, pykälä kerrallaan. Ensin tuli dieselpolttoaineen hinnan kääntyminen nousuun, sitten päästöhuijaus. Ja sitten alkoi jo avoin puhe dieseleiden kieltämisestä. Ja nyt ollaan jo siinä pisteessä, että diesellitra maksaa Suomessa joillakin asemilla jo enemmän kuin sama määrä tavallista ysivitosta.Ei ihme, jos esimerkiksi käytetyn dieselin Ruotsista tai Saksasta itselleen taannoin tuoneella kansalaisella on petetty olo. Varsinkin henkilöautoiksi rekisteröityjen dieseleiden kilometrikulut ovat äkkiä kovin suuret. Seisontaankin laittaminen maksaa viisi euroa per laaki.Toisaalta, mikä on vaihtoehto? Isolla osalla kansaa on varaa ei enempään kuin juuri siihen kymmenen vuoden takaiseen turbodieseltekniikkaan. Siihen, jonka hyvät ominaisuudet ovat edelleenkin ennallaan. Tuhat kilometriä tankillisella, kestää kärryn ja kuormaa eikä huoltaminenkaan ole kallista. Ja niin edelleen. Pumppusuuttimet sen kun nakuttavat ja lasti kulkee niin päiväkotiin kuin kauppaankin, työtarvikkeet takakontissa ja kärry tarvittaessa perässä.Autohenkilö tietää, että bensiinimoottori ei ole vähääkään isommilla vuosikilometreillä mikään vaihtoehto, varsinkin jos auto on raskas. Kuten paketti- tai iso tila-auto aina on, maasturista nyt puhumattakaan.Eikä dieselin typpipäästöistä ole pitkien etäisyyksien maaseutu-Suomessa juuri minkäänlaista haittaa. Siksi Keski-Euroopankin dieselkiellot koskevat vain suuria kaupunkeja.Dieseliä tarvitaan nyt ja ehkä hieman nurinkurisesti myös tulevaisuudessa. Saksassa dieselvieroksunta on nimittäin jo saanut aikaan uusien autojen keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen kääntymisen nousuun. Mikä taas tarkoittaa sitä, että dieselin prosenttiosuutta joudutaan ehkä tulevaisuudessa kasvattamaan, jos moinen kehitys halutaan taittaa eikä liikenteen sähköistäminen ratkaisekaan kaikkea halutusti.Lisäksi uusimman moottoritekniikan dieselkoneet ovat myös puhtaampia kuin koskaan, mikä sekin tuottaa eurooppalaisessa mittakaavassa painetta automyynnin prosenttiosuuksien kääntämiseen.Toki se on hyvä muistaa, että meikäläisen riviautoilijan kannalta suunnan muuttaa – jos muuttaa – lopulta vain raha, eivät teoreettiset EU-päästöt tai muutkaan virkamiestilastot. Kansalainen kärvistelee ja tilanne jatkuu niin kauan ennallaan kuin käytetylle dieselille ei ole taloudellisesti houkuttelevia vaihtoehtoja. Käytetty 15 000 euron sähköauto on jo toki olemassa, mutta sellaisen ostaminen ja käyttäminen vaatii sen luokan asennemuutosta, että vanha diesel nakuttaa siinä kisassa yhä erittäin kilpailukykyisesti. Siitäkin huolimatta, että diesel on nyt huiman kallista.Nähtäväksi jää, kuinka rajut muutokset autoilunsa itse maksavaa suomalaista ensi eduskuntavaalien jälkeen odottavat. Pakkoa vaiko edes kuorrutteeksi sittenkin hiukan porkkanaa.