Autot

Kia tuo aurinkopaneelit autoihinsa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aivan kokonaan Kiat eivät auringon avulla kulje, sillä aurinkopaneelitekniikkaa kehitetään tukemaan ajoneuvon ensisijaista voimanlähdettä eli parantamaan kulutuslukemia sekä vähentämään hiilidioksidipäästöjä.Kaikkiaan Kia kehittää kolmenlaista kattolatausjärjestelmää: Ensimmäisen sukupolven järjestelmä on suunniteltu hybridimalleille, kun taas toisen sukupolven teknologia tuo puoliksi läpinäkyvän aurinkopaneelikaton polttomoottorimalleihin. Teknologian kolmannessa vaiheessa esitellään täyssähköautoihin tarkoitettu kevyt kattolatausjärjestelmä.Ensimmäisen sukupolven järjestelmä on tavanomaiseen kattoon integroitu aurinkopaneeli. Se kykenee päivän aikana lataamaan akkuun 30–60-prosenttisen varauksen sääolosuhteista ja muista ympäristötekijöistä riippuen.Toisen sukupolven puoliksi läpinäkyvä paneeli on tarkoitettu polttomoottorimalleihin, joissa tällaista teknologiaa tullaan käyttämään ensimmäistä kertaa. Puoliksi läpinäkyvä paneeli voidaan integroida katon panoraamaikkunaan, jolloin valo pääsee matkustamoon, samalla kun auton akku latautuu.Aurinkoenergiaan perustuvan latausjärjestelmän käyttäminen polttomoottorimalleihin auttaa täyttämään yhä tiukempien, hiilidioksidipäästöjä säätelevien ympäristönormien vaatimukset.Kolmannen sukupolven järjestelmä on parhaillaan testauksessa. Se on suunniteltu integroitavaksi sähköautomallien konepeltiin ja kattoon energian tuoton maksimoimiseksi.Latausjärjestelmä koostuu aurinkopaneelista, ohjaimesta ja akusta. Kun auringon valo osuu paneeliin, sen sisälle muodostuu jännite-ero, jolloin syntyy sähköä.Järjestelmän 100 W:n aurinkopaneeli voi tuottaa energiaa jopa 100 Wh (ihanteellisissa olosuhteissa kesän keskipäivällä, säteilyn voimakkuudella 1000 W/m2). Latausjärjestelmän ohjaimessa on Maximum Power Point Tracking -ominaisuus, joka ohjaa jännitettä ja virtaa aurinkopaneelin sähköntuoton lisäämiseksi. Sähkö varastoidaan akkuun tai sitä käytetään vähentämään auton laturin kuormitusta, mikä pienentää polttoaineenkulutusta ja pidentää näin toimintamatkaa.