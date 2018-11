Autot

Auto 2018 -messuilla on rivi tuliteriä Ferrareita – leasinghinta 4 877 euroa kuukaudessa!

Miltä kuulostaisi 800-hevosvoimainen Ferrari 812 Superfast? Ai eikö ole tarpeeksi käteistä, no laitetaan sitten osamaksulla tai huoltoleasingilla.

Ingressin mukaisen, useimmiten varsin avoimesti naureskellen käydyn keskustelun saattoi kuulla tänään Auto 2018 -tapahtuman Ferrari-rivistön vierellä Helsingin messukeskuksessa.Eikä vain kerran, sillä vitsi tuntui toistuvan eri muodoissaan ja eri henkilöiden suusta vähän väliä.Messuilla esillä olevat neljä maranellolaista eivät nimittäin ole pelkästään näytillä, vaan tapahtuman luonteeseen kuuluvasti hintalapun kera avoimesti ostettavissa.Esimerkkinä Helsingin messu-Ferrareista kallein eli 340 tuntikilometrin huippunopeuden kelaava 812 Superfast maksaa käteisellä hankittuna melko tarkkaan 601 000 euroa, josta pelkkää autoveroa on noin puolet.Kolmen vuoden huoltoleasingilla sama auto on tarjolla hintaan ensimmäinen erä 90 000 euroa, viimeinen erä 190 000 euroa ynnä tämän jutun otsikossakin mainitut 4 877 euroa kuussa 36 kuukauden ajan.Pykälää erikoisempi mahdollisuus on puolestaan ostaa samainen auto suoraan vientirekisteriin (käteisellä yhteensä 249 513 euroa), jolloin ostostaan saa käyttää Suomessa verottomasti ensimmäisen 12 kuukauden ajan.Huimia summia kaikki tyynni – ainakin tavallisen palkansaajan kannalta.