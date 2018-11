Autot

Toyota Avensiksen korvaaja hinnoiteltiin – iso ero!





Messuilla yleisö pääsee itse ajamaan lukuisia automalleja. Auton voi ennen messualueelta poistumista myös tilata itselleen. Tätä mahdollisuutta silmällä pitäen myös uudet Toyota-mallit ovat saaneet juuri parahiksi hintalaput.Camry Hybridin ennakkohinnat alkavat 39 155 eurosta. Camry korvaa Avensis-mallin. Toki kyse on eri autosta, mutta samalla hintaeroakin syntyy, sillä Avensiksen hinnat lähtevät reilusta 25 000 eurosta.Neljäntoista vuoden jälkeen Camry palaa Eurooppaan.Varustetasoja on kolme.RAV4 Hybridin alin ennakkohinta on 40 290 euroa.Toyota RAV4 on valmistajan mukaan luonut itsensä täysin uusiksi. Viidenteen sukupolveensa ehtinyt auto tulee myös ennakkomyyntiin kolmella eri varustetasolla.