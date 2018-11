Autot

IS ajoi Hyundain uuden vetyauton Oslosta Helsinkiin – ei mahdollisuutta tankata Suomessa





Yksi tänään avautuneiden Auto 2018 -messujen erityisen mielenkiintoisista uutuuksista on uusi Hyundai Nexo. Se on vetysähköauto, jossa sähkömoottori saa voimansa akkusähköautoista poiketen auton polttokennoista.Merkitsevin etu akkusähköautoihin verrattuna vetyautossa se, että sen polttoainesäiliöt voidaan täyttää parissa kolmessa minuutissa tyhjästä täyteen – olettaen, että vetyä on saatavilla.Olen toimittajaurani aikana saanut tilaisuuden ajaa kolmella eri vetyautolla. Ensimmäinen niistä oli kymmenisen vuotta sitten Nissan X-Trailin pohjalle tehty tutkielma, toinen viitisen vuotta sitten Hyundai ix35:n raameihin rakennettu vetyversio ja kolmas on tämä, Nexo. Aikajana antaa hyvän tilaisuuden vertailla autojen kehittyneisyyttä. Vajaan kymmenen vuoden aikana vetyautorintamalla on tapahtunut paljon, niin valmiin ja vaivattoman tuntuinen uutuus Nexo on.Ulkoisesti Nexo on kuin mikä tahansa nykyaikainen keskikokoinen katumaasturi. Korkeahko kori tarjoaa mukavat tilat neljälle ja kohtuulliset tilat viidelle aikuiselle. Sisäilme on samaan aikaan sekä futuristinen että seesteinen, ja sitä korostavat harmaan ja vaalean verhoilun eri sävyt.Kuljettajan paikalla istuu mielellään. Istuin- ja ohjauspyöräsäädöt ovat laajat, eikä parhaan oman ajoasennon löytäminen tuota ongelmia. Nexosta on myös avara näkymä ulos. Virtuaalimittaristo on selkeä, ja 12,3-tuumaiselle kosketuskeskinäytölle loihdittu auton tietoviihdejärjestelmän käyttöliittymä on poikkeuksellisen onnistunut ja helppokäyttöinen.Kaikki on valmista tien päälle, kun keskikonsolin pientä komentosiltaa muistuttavasta paneelista valitsee painikkeen D – Drive.Liikkeelle lähdetään äänettömästi, kuten sähköautoilla on tapana. Kiihtyvyys on käyttöautolle riittävän reipasta, mutta ei silti erityisen mieleenpainuvaa. Ohituskiihtyvyyttä tukee hyvä 395 Nm:n vääntö. Nexo pysyy kuitenkin sisätiloiltaan jopa moottoritienopeuksissa miellyttävän hiljaisena, ja jousitus tuntuu nielevän tien epätasaisuuksia aikuisen hyvätapaisesti.Nexo on selkeästi tehty leppoisaan kruisailuun. Siihen viittaa myös auton WLTP-mitattu toimintamatka, 666 kilometriä. Aivan helposti ei tällä autolla matka siis jää kesken. Vetyauton parhaat puolet näyttäisivät siis olevan hyvin nipussa, ottaen huomioon, että auton hintakaan ei karanne aivan saavuttamattomiin.Kuten kaikissa tarinoissa, tässäkin on vielä yksi mutka. Se on vedyn jakelu. Kun Suomessakin vielä muutama vuosi sitten oli peräti kaksi (!) vedyn tankkausasemaa, on niitä tänään tasan nolla kappaletta. Viimeinenkin asema on ajettu Woikoskella alas olemattoman käyttöasteen vuoksi. Vedyn jakeluinfra on siis tällä hetkellä Suomessa olematon. Se tekee vetyauton käytöstä lievästi ilmaisten haasteellista.Lisäksi vedyn tuotanto ei ole kovin energiatehokasta akkusähköautoon verrattuna. Kun akkukäyttöinen sähköauto tarvitsee tyypillisesti 1,4 kWh sähköä käytettävää 1 kWh:ia kohden, on sama luku vetysähköautolla peräti 2,8 kWh yhtä ainoaa käytettävää kilowattituntia kohden. Kun nämä ongelmat ratkaistaan, on vetyautolla hyvät mahdollisuutensa tulevaisuuden autona.Joissakin Euroopan maissa, esimerkiksi Saksassa ja Tanskassa, vetyautoilu on jo tänään aivan mahdollista. Nexo on erinomainen lisä tuohon joukkoon.