Katso lista: Nämä uutuusmallit ovat ajettavissa viikonlopun Auto 2018 -messuilla – myös vaihtoautot otetaan vastaan

Autot

Katso lista: Nämä uutuusmallit ovat ajettavissa viikonlopun Auto 2018 -messuilla – myös vaihtoautot otetaan va

Jos Helsingin Messukeskuksessa tänä viikonloppuna järjestettävästä Auto 2018 -tapahtumasta etsii niin sanotusta perinteisestä automessuannista eniten erottautuvaa ohjelmanumeroa, on se ilman muuta Suomen oloissa mittakaavaltaan lähes jo jättimäiseksi kasvanut yleisökoeajojen mahdollisuus.Messuilla pääsee toisin sanoen kokeilemaan jopa lähes kahtasataa erilaista uutuusautoa, joista melkein 50 yksilöä edustaa niin sanottuja vaihtoehtoisia voimanlähteitä kuten kaasua ja sähköä.Koeajettavien joukossa on useita juuri julkistettuja uunituoreita mallisukupolvia kuten esimerkiksi vain muutama kuukausi sitten Pariisin autonäyttelyssä debyyttinsä tehnyt Suzuki Jimny.Alfa Romeo Giulia 2.2 210hv diesel AT8 4WD VeloceAlfa Romeo Stelvio 2.2 210hv diesel AT8 4WD SuperAudi A6 Avant 40 TDI S tronic 150 kW BusinessAudi A4 allroad 2.0 TDI quattro S tronic 120 kW Business ComfortAudi A1 30 TFSI S tronic 85 kWBMW 518d TouringBMW X4 xDrive 20dBMW X3BMW i3s SähköBMW i3 Rex SähköCitroën C3 Shine PureTech 82Citroën C4 Cactus Shine PureTech 110 AutomaattiCitroën Berlingo BlueHDi 100 M ShineDacia Duster SCe 115 4×4 PrestigeDS 7 Crossback PureTech 225 Grand Chic AutomaattiFiat Tipo SW 1.4 120hv MultiAir MT6 LoungeFiat 500X 1.4 MultiAir 140hv FWD DCT Cross PlusFord Fiesta 1.0 EcoBoost 100 hv A6 Active III 5-ovinenFord EcoSport 1.0 EcoBoost 125 hv A6 ST-LineFord Focus 1.5 TDCi 120 hv A8 Titanium 5-ovinenFord Focus 1.5 EcoBoost 150 hv A8 ST-Line WagonFord Focus 1.5 EcoBoost 150 hv A8 ST-Line 5-ovinenFord Kuga 2.0 TDCi 150 hv PowerShift AWD ST-LineFord Mondeo 2.0 187 hv Hybrid Titanium HEV Edition 4-ovinenFord S-MAX 2.0 TDCi EcoBlue 150 hv A8 Titanium 5-ovinenFord Ranger Double Cab 3.2 TDCi 200 hv A6 4×4 Black EditionHonda CR-V Elegance 193 hv AT AWDHonda CR-V Executive 193 hv AT AWDHonda Civic Sedan Sport Plus 182 hv ATHonda Civic HB Type S 182 hvHonda Civic HB Sport 129 hv ATHonda HR-V 1.5 Executive CVTHyundai KONA electric 64 kWh 204 hv StyleHyundai IONIQ electric StyleHyundai Santa Fe 2.2 CRDi 200 hv 4WD 8AT Premium 7PHyundai i30 N 2.0 T-GDI Performance Pack 275 hvJaguar I-PACE 400hv HSE SähköJaguar E-PACE S D180 AWD AutJaguar F-Pace 180PS AWD R-SportJaguar XF Sportbrake e-Performance Prestige Business 163hv 2.0 XF SBJeep Renegade 2.0 MultiJet diesel 140hv AT9 4WD LimitedJeep Compass 2.0 MultiJet diesel 140hv AT9 4WD LimiteKia Picanto 1,2 EX 5D A/T MY18Kia Rio 1,0 T-GDI ISG 120hv GT-Line 5D EcoDynamics MY18Kia Stonic 1,0 T-GDI ISG 120hv EX Design DCT EcoDynamics MY19Kia Ceed 1,4 T-GDI ISG 140hv EX 5D DCT A/T Ecodynamics MY19Kia Ceed 1,4 T-GDI ISG 140hv Business Premium 5D DCT A/T Ecodynamics MY19Kia Ceed 1,4 T-GDI ISG 140hv Business Premium SW DCT A/T Ecodynamics MY19Kia Ceed 1,6 CRDi ISG 136hv Business Premium SW DCT A/T Ecodynamics MY19Kia Niro 1,6 GDI Plug-In Hybrid Business Premium DCT MY18Kia Sportage 2,0 CRDi SCR AWD Mild-Hybrid GT-Line A/T 185hv MY19Kia Sorento 2.2 CRDi AWD Business Luxury GT-Line A/T 7P MY18Kia Stinger 2,0 T-GDI RWD GT-Line 5D A/T MY18Kia Stinger 2,2 CRDi AWD GT-Line 5D A/T MY18Kia Optima 1,6 T-GDI ISG Business Luxury GT-Line SW DCT A/T MY19Kia Optima 2,0 GDI PHEV Business Luxury SW A/T MY18Land Rover Range Rover Velar R-Dynamic S D240Land Rover Discovery Sport 2.0 DIESEL 4WD SE TD4 150Lexus CT 200h Comfort hybridiLexus IS 300h Executive hybridiLexus NX 300h Business hybridiLexus NX 300h Executive hybridiLexus RX 450h L Executive hybridiLexus RX 450h Premier hybridiLexus RC 300h Executive hybridiMazda6 Sport Wagon 2.5 (194) SKYACTIV-G Luxury 6AT 5d ZM2Mazda CX-3 2.0 (150) SKYACTIV-G AWD iEloop Luxury Plus 6A GH2Mazda CX-5 2.5 SKYACTIV-G AWD 195 hv Luxury 6AT FF2NMX-5 RF 2.0 (184) SKYACTIV-G Luxury Sport 6AT MH1Mercedes-Benz CLS 400dMercedes-Benz E 350 e sedan HybridiMercedes-Benz E 220d farmariMercedes-Benz E 220d All-TerrainMercedes-Benz GLC SUV 220dMercedes-Benz GLC Coupé 250dMercedes-Benz GLA 200d 4MaticMercedes-Benz CLA 180 Shooting Brake AMG-lineMercedes-Benz A 200 ProgressiveMercedes-Benz A 250 AMG-lineMercedes-Benz C 200 4MATIC Sedan AMG-lineMercedes-Benz C 220d 4MATIC farkku Bus. AvantgardeMercedes-Benz C 300 CoupéMercedes-Benz V-sarjaMINI Cooper S E Countryman ALL4 hybridiMitsubishi Outlander PHEV Instyle 4WD Ladattava hybridiMitsubishi Eclipse Cross Instyle CVT 4WDMitsubishi Eclipse Cross Intense CVT 2WDMitsubishi ASX Black 5MT 2WDNissan LEAF 40 kWh Tekna SähköNissan MICRA IG-T 90 S/S N-CONNECTA 5M/TNissan QASHQAI DIG-T 140 Tekna+ 2WD 6M/TNissan NAVARA DOUBLE CAB 2.3 DCI 190HP AT N-GUARDOpel Astra 5-ovinen Innovation 1.6 Turbo Start/Stop A6Opel Astra Sports Tourer Innovation 1.6 Turbo Start/Stop M6Opel Astra Sports Tourer Innovation 1.6 Turbo Start/Stop A6Opel Insignia Country Tourer 2.0 CDTI Bi-Turbo Start/Stop 4×4 A8Opel Insignia Grand Sport Innovation 1.6 Turbo Start/Stop A6Opel Grandland X Innovation 1.2 Turbo Automaatti Start/Stop A8Opel Grandland X Innovation 1.5 CDTI Automaatti Start/Stop A8Opel Crossland X Innovation 1.2 Automaatti Start/Stop A6Opel Mokka X Innovation 1.4 Turbo A6Opel Combo Life Innovation 1.5 DTH Start/Stop M6Opel Corsa 5-ovinen Enjoy 1.4 A6Peugeot 508 GT PureTech 225 Automaatti EAT8Peugeot 508 GT Line BlueHDi 180 Automaatti EAT8Peugeot 3008 Allure PureTech 130 Automaatti EAT8Peugeot Rifter Allure BlueHDi 100 S&S L1Renault ZOE Z.E.40 Intens R90 SähköRenault ZOE Z.E.40 Intens R110 SähköRenault Clio Sport Tourer TCe 90 FêteRenault Captur TCe 90 ZenRenault Megane Sport Tourer TCe 130 ZenRenault Koleos dCi 175 X-Tronic 4WD IntensSeat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 FR DSGSeat Leon 1.4 TGI 110 Style Business DSG Hybridi (bensiini+kaasu)Seat Leon ST 2.0 TSI 300 4Drive CUPRA DSG Carbon EditionSeat Ateca 2.0 TDI 190 4Drive FR Business DSGSeat Arona 1.5 TSI EVO FRSeat Ateca 1.6 TDI 115 Style Business DSGŠkoda Fabia Combi 1.0 TSI 110 Style DSG Autom.Škoda Octavia 2.0 TSI RS DSG Autom.Škoda Octavia Combi 1.5 TSI Style DSG Autom.Škoda Superb 2.0 TDI 190 4×4 L&K BusinessLine DSG Autom.Škoda Superb Combi 2.0 TSI 4×4 SportLine DSG Autom.Škoda Karoq 2.0 TDI 150 4×4 Exclusive DSG Autom.Škoda Karoq 1.5 TSI Exclusive DSG Autom.Škoda Kodiaq 2.0 TDI 190 4×4 SportLine DSG Autom.Škoda Kodiaq 2.0 TSI 4×4 Scout DSG Autom.Smart fortwo EQ SähköSuzuki Jimny 1,5 VVT 4WD GLX 5MTSuzuki Vitara 140 Boosterjet 4WD GLX+SR 6ATToyota C-HR Hybrid 1.8 Hybrid StyleToyota C-HR Hybrid 1.8 Hybrid PremiumToyota Yaris Hybrid 1.5 Hybrid Active 5ovToyota Yaris Hybrid 1.5 Hybrid Premium Business 5ovToyota Auris Touring Sports Hybrid 1.8 Hybrid Active EditionToyota Prius Active HybridToyota Prius+ Active Business HybridVolkswagen e-Golf 100 kW automaattiVolkswagen e-Golf 100 kW automaattiVolkswagen Golf R 2,0 TSI 228 kW 4MOTION DSGVolkswagen Golf Variant Comfortline 1,4 TGI 81 kW BLUEMOTION DSG Hybridi (bensiini+kaasu)Volkswagen Arteon R-Line 2,0 TSI 206 kW (280 hv) 4MOTION DSGVolkswagen T-Roc Sport 2,0 TDI SCR 110 kW 4MOTION DSGVolkswagen Passat Variant GTE 160 kW Plug-In Hybrid DSG Hybridi (bensiini+sähkö)Volkswagen Tiguan Allspace Highline 2,0 TDI SCR 176 kW 4MOTION DSGVolkswagen Polo GTI 2,0 TSI 147 kW DSGVolkswagen Passat Variant Alltrack 2,0 TDI Biturbo 176 kW BMT 4MOTION DSGVolkswagen Arteon 1,5 TSI EVO 110 kW DSGToinen tapahtuman erikoisuus on myös valmius poikkeuksellisen nopeaan autokauppaan.Ainakin osa vähittäiskauppiaista on nimittäin varautunut antamaan uuden auton ohella sitovan messutarjouksen myös asiakkaan vaihtoautosta – rohkeasti pelkän rekisterinumero- ja matkamittaritiedon perusteella.Edellisen kerran Helsingin Auto-messut järjestettiin marraskuussa 2016, jolloin tapahtuma keräsi reilut 31000 kävijää.