Autot

Tieliikenteestä tuttuja päästövaatimuksia laajennetaan – koskee pian myös ruohonleikkureita ja moottorisahoja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kertoo, että tieliikenteestä tuttuja päästövaatimuksia laajennetaan 1. tammikuuta 2019 alkaen. Päästövaatimukset koskevat vastaisuudessa myös ruohonleikkureita, raivaus- ja moottorisahoja, aggregaatteja, moottorikelkkoja ja maastomönkijöitä.Tavoitteena on vähentää työkoneiden päästöjä osana Euroopan unionin ilmanlaatutavoitteiden saavuttamista. Moottorin on oltava EU-tyyppihyväksytty pakokaasupäästöjen osalta ja siitä pitää löytyä tyyppihyväksyntämerkintä.Polttomoottoreiden on oltava ensi vuoden alusta EU-tyyppihyväksyttyjä ”NRMM-lainsäädännön vaiheeseen V pakokaasupäästöjen osalta”, Trafin sivulla kerrotaan. Poikkeuksen tekevät 56–130 kW -moottorit (NRE-luokka), joiden osalta voimantulopäivämäärä on 1.1.2020. Sama poikkeus koskee niin sanottuja siirtymävaiheen moottoreita.EU-tyyppihyväksyntävaatimuksella tarkoitetaan, että EU-jäsenvaltion viranomainen on varmistanut moottorityypin täyttävän sallitut päästörajat. Tyyppihyväksynnän hakeminen on moottorin valmistajan tai valmistajan edustajan vastuulla – esimerkiksi jälleenmyyjä ei voi hakea tyyppihyväksyntää.Siirtymävaiheen moottoreita koskevan poikkeuksen tarkoituksena on mahdollistaa myös varastoon valmistettujen moottoreiden markkinoille saattaminen lain voimaantulon jälkeen.Jotta moottori luettaisiin siirtymävaiheen moottoriksi, sen pitää olla valmistunut ennen uuden säädöksen voimaantuloa ja täyttää ennen tätä voimassa olleet vaatimukset, jos sellaisia on ollut. Lisäksi siirtymävaiheen moottoreissa on oltava moottorin valmistusajankohta ja mahdollinen edellisen päästövaiheen mukainen tyyppihyväksyntämerkintä moottorin valmistajan pysyvästi kiinnittämänä, Trafin verkkosivuilla määritellään.