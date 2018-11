Autot

Škodan tulevan perheautomallin ohjaamossa on aivan uutta ilmettä

Näin ainakin voi päätellä valmistajan julkaisemasta tuoreesta luonnoksesta.Uusi perhekokoluokan automalli on ensimmäinen Škoda-malli, jossa on uusimman sukupolven tietoviihdejärjestelmät ja korkealle, kuljettajan näkökenttään sijoitettu, suurimmillaan 9,2-tuumainen kosketusnäyttö.Saatavilla olevat tietoviihdejärjestelmät perustuvat uusimman sukupolven MIB-järjestelmään.Tarjolla olevassa muunneltavassa digitaalisessa Virtual Cockpit -mittaristossa on 10,25-tuumainen näyttö. Siinä on viisi eri näkymävaihtoehtoa, joista kuljettaja voi valita mieleisensä.Uusi Scala ensiesitellään 6. joulukuuta 2018 Tel Avivissa.