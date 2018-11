Autot

Näin teiden talvihoito uudistuu: Yli 10 000 kilometriä tietä nousee korkeampaan hoitoluokkaan

Toinen nippu uudistuksia vuoden päästä

Liikennevirasto lupaa, että yli 30 prosenttia liikenteestä saa nykyistä parempaa palvelutasoa vuodenvaihteen jälkeen. Palvelutason parantuminen aiheutuu siitä, että teiden hoitoluokkia korotetaan noin 11 000–12 000 kilometrin matkalla tammikuun alusta lähtien.Kun urakoiden kilpailutukset on tehty, hoitoluokkia nostetaan edelleen noin 3 000 kilometrin matkalla vuosina 2019–2024.Hoitoluokka määrittää, missä kunnossa teiden on oltava talvella ja kuinka nopeasti esimerkiksi lumen auraus tiestöllä pitää aloittaa. Päätiet kuuluvat yleensä korkeimpaan hoitoluokkaan ja vähäliikenteiset tiet alimpaan hoitoluokkaan.Hoitoluokkien korotus koskee erityisesti teitä, joilla on runsaasti raskasta liikennettä. Tällä pyritään Liikenneviraston mukaan vähentämään vakavia onnettomuuksia ja raskaan liikenteen ulosajoja.Joidenkin hoitoluokkien liikennemäärärajoja alennetaan, mikä tarkoittaa, että aiempaa vähäisempi liikenne oikeuttaa korkeampaan hoitotasoon.Ensi vuoden lokakuusta alkaen teidenhoitoon tulee lisää muutoksia urakoiden kilpailutuksen myötä. Esimerkiksi pääosalla tiestöstä teiden auraukset aloitetaan aiempaa pienemmillä lumimäärillä. Alemmalla tieverkolla teiden liukkautta ryhdytään torjumaan aiempaa aikaisemmin.Keskivilkkaat tiet jaetaan pääosin suolalla hoidettaviin ja pääosin hiekalla hoidettaviin teihin etenkin tien päällysteen mukaan. Tällä tavoitellaan pidempää elinkaarta tiestölle.Kevytpäällysteisillä teillä käytetään pääosin hiekkaa, jotta päällyste kestäisi pidempään.Liikenneviraston mukaan polanteet pyritään pitämään ohuina ja urat ja epätasaisuudet minimoidaan. Virasto kuitenkin huomauttaa, että tiepäällysteiden huononeva kunto vaikeuttaa yhä useammin ohuen polannepinnan saavuttamista.Tietyillä tärkeillä pohjavesialueilla pyritään korvaamaan natriumkloridi muilla liukkaudentorjunta-aineilla, kuten formiaateilla.