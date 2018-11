Autot

Onko tässä vuoden 2019 suosituin automalli? Toyota Corolla hyökkää markkinoille kolmella korimallilla





Vähän yli kymmenen vuotta kestänyt Auriksen aikakausi on nyt ohi.Toyotan siirryttyä TNGA-perusrakenteeseen (Toyota New Global Architecture) yhtiö alkaa valmistaa ainoastaan yhtä Corollaa kaikkialla maailmassa. Voimalinja eli moottorin ja vaihteiston yhdistelmä on erilainen maanosittain. Yhdysvalloissa keulalla on kaksilitrainen vapaasti hengittävä bensiinimoottori, mutta Euroopassa myynti keskittyy kahteen hybridiin.Halvinta vaihtoehtoa etsiville on tarjolla jatkossakin 1,2-litrainen turbomoottori. Nykyinen 1,8-litrainen hybridi jatkaa edelleen kehitettynä. Mallisarjan huipulle tulee 2,0-litrainen hybridi, jolla kiihdytys nollasta sataan onnistuu valmistajan mukaan 7,9 sekunnissa. Dieselmoottoreita ei ole enää olemassakaan.Korimalleja on kolme, joista tähän mennessä on näytetty viisiovinen Hatchback ja farmari eli Toyotan kielellä Touring Sports. Porrasperäinen Sedan näytetään parin viikon kuluttua Guangzhoun autonäyttelyssä. Suomessa farmarin arvioidaan kattavan kaksi kolmeosaa myynnistä, kun Corollat saapuvat meille maaliskuussa. Lopusta kolmanneksesta viisiovinen ottaa reilun puolet ja loput jää sedanille.Koeajoimme Espanjassa sekä Corolla Hatchbackia että Corolla Touring Sportsia, mutta ajokokemusten kertominen julkisuudessa tapahtuu tehtaan asettaman embargon vuoksi vasta ensi viikolla.