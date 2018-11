Autot

Helsinki haluaa miinoittaa kadut kymmenillä uusilla peltipoliiseilla

Kaupunkiympäristölautakunta on saamassa ensi viikolla käsiteltäväkseen esityksen 70 uuden kameravalvontapisteen asentamisesta.Helsingissä katujen varsilla on tällä hetkellä käytössä neljä kameravalvontapistettä.– Tavoitteena on asentaa vuosittain keskimäärin 14 ”peltipoliisia” vuosina 2020–2024, kaupungin tiedotteessa kerrotaan.Yksi valvontapiste maksaa arviolta noin 15 000 euroa, joten 70 uutta pistettä maksaisivat noin miljoona euroa.Nykyisistä kameravalvontapisteistä Kaivokadulla ja Mäkelänkadulla liikennettä on valvottu automaattisesti vuodesta 2008 lähtien ja Mechelininkadulla ja Mannerheimintiellä vuodesta 2012.