IS koeajoi talvipaketilla varustetun retkeilyauton – pystyikö pakkasella kävelemään paljain jaloin?





Pakettiautokorin sisälle rakennetut retkeilyautot eivät olleet vielä vuosikymmen sitten talviominaisuuksiltaan lähellekään niin sanottujen varsinaisten matkailuautojen veroisia, mutta viime vuosina tilanne on muuttunut kovaa vauhtia.Kokeilimme Adrian talvipaketilla varustettua Twin Nordkapp -mallia, jossa ei ainakaan pikkupakkasissa löytynyt palttoolle kerta kaikkiaan minkäänlaista käyttöä. Sisällä kun pystyi kävelemään miellyttävästi jopa paljain jaloin, vaikka maa ulkona oli huurussa ja viereinen järvikin jo paksussa riitteessä!Se täytyy kuitenkin muistaa, että parinkymmenen miinusasteen pakkasilla tulos ei välttämättä olisi ollut aivan näin ruusuinen, sillä tyypillisesti retkeilyautoissa on aina vähintäänkin jonkinlaisia kylmäsiltoja. Tällä kertaa niitä ei kuitenkaan voinut ainakaan aistinvaraisesti havaita.Vaikka kovassa talvikäytössä retkeilyauton ongelmaksi saattaakin kylmäsiltojen ohella nousta myös auton vesi- ja viemärijärjestelmien jäätyminen, vaikuttaa retkeilyauton maine ”enintään kolmen vuodenajan laitteena” joka tapauksessa ainakin eteläisen Suomen osalta jo hieman kyseenalaiselta.Asuinkäytössä vesikiertojärjestelmän edut perinteisempään ilmapuhalluslämmitykseen nähden löytyvät lämmön tasaisuudesta sekä myös siitä, ettei vesikiertoista järjestelmää voi tukkia samalla tavalla vahingossa matkatavaroilla kuten ilmapuhalluksen suulakkeita. Sekin on tiloiltaan rajallisessa retkeilyautossa ihan hyvä etu.Käytännössä auton kaksoispohjaan rakennetussa lattialämmitysjärjestelmässä kiertää siis vesi, jonka kuumentamiseen tarvittava energia tulee joko kaasusta tai sähköverkosta – tai Adrian tapauksessa myös auton dieselmoottorista ajon aikana.Kuriositeettina järjestelmä toimii haluttaessa päinkin vastoin, eli pakkasaamuna Fiat moottorin voi esilämmittää mukavasti yön jäljiltä jo valmiiksi lämpimistä asuintiloista käsin.Plussana Adrian kaikkien lämmitysjärjestelmien käyttö on myös erittäin helppoa.Ainoaksi käyttökokemusmiinukseksi retkeilyauton vesikiertoisesta lattialämmityksestä jäi oikeastaan sen lievä hitaus. Senkin tosin pystyi hoitamaan pitkälti ennakoinnilla, eli jättämällä auto lämpenemään esimerkiksi kaupassa käynnin ajaksi.Sisätiloiltaan Adria-Ducato on koeajon perusteella hyvin suunniteltu ja valoisa ja sopiva 1-2 henkilön vähän pidempiaikaiseenkin oleskeluun. Lyhyemmissä pätkissä mukaan voi mainiosti ottaa vielä pari lastakin.Tilankäytöllisiä kompromisseja on toki tehty runsaasti, kuten käytännössä kaikissa vähääkään pienemmissä matkailulaitteissa.Se, kuinka paljon mikäkin niistä haittaa, on auton asuinluonteesta johtuen varmasti käyttäjä- ja käyttötapakohtaista.Esimerkiksi takaosan parisänky on 180-senttiselle ei ruhtinaallinen, mutta silti yllättävän riittävä. Toisaalta pesutilat eivät senteillä herkuttele ja kokonaisuus pöntöllä tai suihkutilassa asioiden on normaalimittaisellekin suorastaan ahdas.Myös auton pienehkö keittiö sopii lähinnä yksinkertaiseen ruoanlaittoon vaikka lisälaskutilaa voikin tarpeen tullen taittaa pöytäryhmästä.Tilaplussana pitkää tavaraa kuten kajakkia tai vaikka mökin rakennustarpeita voi varsinaisesta matkailuautosta poiketen tilapäisesti kuljettaa myös sisällä, sillä sängyn saa niputettua kuljetusasentoon varsin helposti ja takapariovetkin ovat peltikuoriautossa käytössä normaaliin tapaan.Viihtyisän ja nykyaikaisen asuintilan vastapainona auton ns. alustan eli Fiat Ducaton malli-ikä näkyy jo melko vanhanaikaisena ohjaamoilmeenä sekä kuuluu dieselin väliin varsin kovaäänisenä raksutuksena.Mutta muuten Ducaton tukevassa perusrakenteessa ei retkeilyautokäytössä ole sen enempää moitittavaa. Tiellä auto kulkee normaaliliikenteen puitteissa kohtuullisen kivasti ja joutuisasti, vaikkei paljon kalliimpien saksalaisalustojen tiettyä premium-ajotuntumaa tai tehoreserviä tarjoakaan.Matkailuautoa kapeamman peltikuorimallin ehdottomasti parhaita puolia on näppäryys erityisesti kaupungissa ja parkkipaikoilla, minkä lisäksi retkeilyauto on usein varsinaista matkailuautoa hieman halvempien maksujen piirissä esimerkiksi laivoilla ja tullisilloilla.Ominaisuus retkeilyautossa on sekin, että tavallista ikkunapakua muistuttava ulkoasu ei juuri herätä huomiota esimerkiksi kadun varteen pysäköitynä. Ei, vaikka tummien muovien sisällä joku tassuttelisikin – vaikkapa sitten pikkupakkasella ja ilman sukkia.