Autot

Koeajo: Uusi Audi Q8 on hyväkäytöksinen jätti – tekee kilpailijoistaan entistä möhkömpiä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





















Onpa iso. Valtava. Naurettavan suuri.Tämä on uusi Audi Q8 ja näin kommentoivat autoa katsellaan mittailleet.Totta toinen puoli, sillä Q8 on iso, jopa naurettavan suuri, mutta se on sekä lyhyempi että matalampi kuin sisarmalli Q7 – leveyttä löytyy kyllä enemmän.Neljätoista millimetriä vaille viisi metriä pitkä Q8 ei pyytele ulkomuodollaan mitään anteeksi. Suuruudenvaikutelmaa kasvattavat lisävarusteina koeajoautoon asennetut 21-tuumaiset alumiinivanteet.Q8:n keulassa valot vinkkaavat silmää ja jäähdyttimen suurikokoinen säleikkö irvistää samanaikaisesti ilkikurisesti. Korkea, lähes vaakasuorana kulkeva kylkilinja ja matalat, kehyksettömät ikkunat korostavat SUV-mallin coupémaisuutta. Takana viisto ikkunalinja keventää kokonaisuutta toisin kuin raskaansarjan kilpailijoilla; BMW X6:n ja Mercedes-Benz GLE Coupén nousevalinjaiset perät näyttävät huomattavasti möhkömäisimmiltä.Sisätilat vastaavat ulkomittoja. Väljyyttä on ja viimeistelyn laatu vakuuttaa niin edessä kuin kolmen istuvalla takapenkilläkin, jossa tosin keskipaikka lienee tarkoitettu enemmän satunnaiseen matkustamiseen kuin reunapaikat.Audin uuden A6-mallin omistajat saavat nauttia vastaavasta tietoviihdejärjestelmästä, jota säädetään ja seurataan mittariston lisäksi kahdesta suurikokoisesta kosketusnäytöstä (10,1 ja 8,6 tuumaa). Ennen pitkää vastaavanlainen infotainment-järjestelmä valunee merkin alahyllyn malleihinkin.Kosketusnäytön taikaa lisää sormenpään näyttöä koskettaessa kuuluva aavistuksenomainen napsautus, mikä myös tuntuu sormessa lähes samalta kuin mekaanisen nappulan painaminen.Audille tuttuun tapaan virtual cockpit -mittaristoa voi käyttää navigointiin. Erityisen hyvin toimii tuulilasinäytön informaatio ennakoivine kaistaohjauksineen.Ensi-ihastuksen hälvennettyä on aika ajaa auto maantielle. Kun kolmelitraisen moottorin käynnistää, se ei kuulosta ohjaamoon totutunkaltaiselta dieselin käyntiääneltä. Minkäänlaisia värinöitä ei välity runkoon.Suomen talvisissa maksinopeuksissa Q8 tuntuu niin mukavalta matkakumppanilta, että samalla vaivalla voisi sadan kilometrin lenkin sijasta hurauttaa etelärannikolta napapiirille.Ohjaaminen sujuu juuri niin hienosti kuin Ingolstadtin insinöörit ovat sen halunneet toimivan. Yli kaksitonnisen auton ohjaus tuntuu samalla kevyeltä ja tuntoherkältä.Vakiona löytyy säädettävä iskunvaimennus. Koeajoauton mukautuvalta ilmajousitukselta ei enempää voi pyytää.Kovaa vauhtia yleistyvä 48-voltin kevythybridijärjestelmä antaa Q8:lle mahdollisuuden rullata ilman moottorin tarjoamaa voimaa esimerkiksi alamäissä. Moottori sammuu, kun kaasupoljin nousee yläasentoon. Kun mäki on rullailtu, moottori käynnistyy äänettömästi. Säästö se on pienikin säästö.Parkkihalleissa auton koon huomaa kuskin kasvaneena tarkkaavaisuutena. Suurista ulkomitoista huolimatta tai juuri niistä johtuen Q8 vaikuttaa hyvin monikäyttöiseltä. Se on kyllin tasokas johtotason kuljetuksiin, mutta maavarasäätöjen, alamäkiavustimen ja nelivedon ansiosta myös kelpo väline, kun ajetaan asvalttiteiden loputtua metsästysmajalle.Tässä kohtaa tulee kuitenkin pohtineeksi, kuinka raffiin ympäristöön tällaista ylellisyystuotetta viitsii viedä.Auton lähtöhinta on nimittäin 139 064 euroa, mutta kun istuimet, verhoilu, dynaaminen nelipyöräohjaus, 21-tuumaiset alumiinivanteet, tuulilasinäyttö, varashälytin, 360-asteinen kameratoiminto, lämmitettävä ja äänieristetty tuulilasi, mukautuva ilmajousitus, ovien sulkemisavustin ja paljon muuta ruksitaan, niin koeajoauton hinnaksi saadaan 193 188 euroa.Verottaja kiittää tässä tapauksessa 87 610 euron verran. Jo pelkästään sillä saisi komeaksi puleeratun, upouuden Audi A6:n.