Autot

IS koeajossa uusi Hyundai Tucson: Tunnelmaltaan hiukan harmaa, mutta ominaisuuksiltaan jo oikein kelpo peli









Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Tuoreimman mallin Hyundai Tucsonia joutuu kyllä tarkastelemaan hetken, ennen kuin mallin mieltää niin sanotussa kasvojenkohotuksessa hiljattain käyneeksi. Vaan totta se on; leventynyt keulailme on todellakin ihan uusi ja uutta löytyy myös kuljettajan työympäristöstä.Otimme ajoon uudistuneen dieselmoottorisen nelivetoversion automaatilla ja järkevällä Comfort-varustepaketilla kuorrutettuna. Eräänlaisen arkiunelman siis.Sisällä eniten silmiin pistävä uudistus on uudelleen muotoiltu kojelauta, jossa merkittävintä ergonomiamuutosta näyttelee aiempaa selvästi ylemmäs asemoitu tietoviihdejärjestelmän näyttö. Mittaristo on kuitenkin yhä analoginen, eli näkymän täysdigitaalisuus antaa Hyundailla vielä odotella itseään.Myös sisustan aiempia kovamuoveja on korvattu muodistuksen yhteydessä paremman laatuvaikutelman antavilla pehmeämmillä materiaaleilla ja itse asiassa vieläpä aika onnistuneesti.Auton dieselmoottoria voi kuvailla automaatin kera lähes bensamaisen kierrosherkäksi. Kone vastaa siis hyvin kaasuun eikä se ole kuormankaan kanssa millään tapaa puhditon – suorastaan päin vastoin. Kulutus on maltillista ja osuu koeajon perusteella melko pitkälti valmistajan ilmoittamaan.Mitenkään urheilullinen Hyundai Tucson ei ajettavuudeltaan ole, mutta ei missään nimessä täysin ilotonkaan. Tucson tarjoaa lyhyesti sanottuna järkevää ja vaivatonta menoa, eikä edes ohjaustuntumaa voi takavuosien Hyundai-katumaastureiden tapaan sen isommin haukkua. Neliveto ja automaatti korostavat Tucsonissakin tietynlaista ison auton tuntua.Sisätilat ovat niin ikään varsin hyvät ja vastaavat auton ulkomittoja fiksulla tavalla. Edessä matkaa hyvien säätöjen ansiosta varsin mukavasti ja takaistuimella erityiskiitoksia voi antaan erityisesti riittävän pääntilan ja korkeahkon istuma-asennon harvinaisesta yhdistelmästä.Varusteiltaan Tucsonin Comfort-taso tarjoaa kaiken tarpeellisen ynnä melkoisen liudan nykyajan mukavuusherkkuja. Ehdottomin niistä on peruutuskamera, sillä näkyvyys takaviistoon on muuten heikko. Comfortissa tinkimään joutuu oikeastaan vain tuoreimmista turvallisuusvarusteista, sillä esimerkiksi kaistallapitoavustin ja kuolleen kulman varoitin on jätetty lisähintaisiksi.Kaikkiaan uudistunutta Tucsonia voi luonnehtia vaivattomaksi ja helpoksi järkipaketiksi. Joka muuten selviytyi tuoreesta Auto Bildin 100000 km kestotestistä käytännössä ilman minkäänlaisia vikoja – nimenomaan tällä 1,6-litraisella dieselillä ryyditettynä.