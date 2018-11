Autoala käynnistää Suomen liikenne- ja ilmastopolitiikkaan tähtäävän ohjelman – ”Vapaus liikkua haluamallaan tavalla”

Autot

Ohjelman tavoitteena on nostaa esille autoilun merkitystä niin liikkumistarpeiden kuin kuljetustenkin näkökulmasta. Esille ohjelmassa nousevat muun muassa tieliikenteen kansantaloudelliset hyödyt ja teknologia liikenteen ongelmien ja haasteiden ratkaisemisessa.Käytännössä ohjelmalla pyritään vaikuttamaan muun muassa huhtikuun eduskuntavaaleja edeltävään keskusteluun sekä myös tuleviin hallitusneuvotteluihin, joissa on paineita tehdä mahdollisesti suuriakin autoiluun ja sen hintaan liittyviä poliittisia ratkaisuja.Autoalan mukaan autoilu on monelle meistä välttämättömyys, sillä auto on usein paras ja joskus jopa ainoa mahdollinen kulkutapa päivän matkoihin tai kuljetuksiin. Tulevaisuudessa autoilu on kuitenkin teknologian kehityksen ansiosta entistä turvallisempaa, joustavampaa ja vähäpäästöisempää.Ohjelman pääviestinä on, että jokaisella on nyt ja tulevaisuudessa vapaus liikkua haluamallaan tavalla – myös autolla.Autoalan ”Vapaus valita – auto” -kampanja on tarkoitus lanseerata suurelle yleisölle ensi viikolla, Auto 2018 -messujen yhteydessä.