Autot

Irtiotto Seatista: Ensimmäinen itsenäinen Cupra on SUV-malli, joka kiihtyy 5,2 sekunnissa nollasta sataan

Seat irrotti Cupran omaksi merkikseen vuoden 2018 alussa, jolloin julkistettiin tieto Cupra Atecan tuotannosta.Nyt auto on valmis ajettavaksi. Ilta-Sanomat on parhaillaan ottamassa uutuudesta ensituntumaa Barcelonassa.Seatin moottoriurheiludivisioonan luomus huokuu suorituskykyä. Tavalliseen Seat Atecaan nähden Cupra on raskaana tehokkuutta korostavista signaaleista. Jäähdyttimen säleikköä koristaa uusi Cupra-logo. Ulkokuoressa toistuvat kiiltävänmustat yksityiskohdat. Neljä pakoputkea takadiffuusorin reunoilla luo tehostettua äänimaailmaa ja 19-tuumaiset timanttileikatut alumiinivanteet lisäävät entisestään ärhäkäksi suunniteltua vaikutelmaa.Myös sisällä huomaa eron Seatin perusmalleihin. Polkimet on viimeistelty alumiinilla. Urheilullisen, nahkapäällysteisen ohjauspyörän kuparitikkaukset ja vaihdekepin nupin kohokuvioitu Cupra-logo täydentävät vaikutelmaa. Halutessaan 8-tuumaiselta kosketusnäytöltä voi kaivaa esille tiedon g-voimista ja ahtopaineesta. Ehkä hauskaa, mutta kuinka tarpeellista?Eikä siinä kaikki, sillä launch control -toiminto käy viimeisenä vakuutena urheilullista ajoa unelmoivalle, joka ei kuitenkaan hanki oikeaa urheiluautoa.Kun Cupra Atecan omamassa on vain 1 540 kiloa, ei ennen testiajoa ollut syytä epäillä auton rivakkuutta. Eipä kyllä epäilyttänyt ajolenkin jälkeenkään. Matalahko painopiste ja neliveto antavat vakautta. Auton keulalla on 300 hevosvoimaa tuottava kaksilitrainen, turbolla ja suorasuihkutuksella tehostettu bensiinimoottori. Vääntölukemaksi kerrotaan 400 newtonmetriä ja huippunopeudeksi 247 km/h. Nollasta sadan kilometrin tuntinopeuteen Cupra Ateca kiihtyy 5,2 sekunnissa.Vaihteistona on uudelleen suunniteltu konsernin seitsenportainen DSG-laatikko. Kuusi ajo-ohjelmaa ja mukautuva alusta antavat kuskille vapauksia valita tilanteeseen sopiva tapa edetä.Ilta-Sanomat palaa Cupra Atecaan tarkemmin viikon päästä perjantaina printtilehdessä. Cupra Atecaa voi silmäillä samana päivänä Helsingin Messukeskuksessa Auto 2018 -tapahtumassa.