Autot

Toyota kutsuu korjaamolle 45 000 autoa Suomessa – turva­tyynyt eivät kestäneet ilman­kosteutta

Toyota

Myös

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lisäksi

kutsuu takaisin noin 45 000 autoa Suomessa. Valmistaja julkisti torstaina kolme erillistä tarkastuskampanjaa, joista kaksi liittyy turvatyynyihin.Toyotan autoista on löytynyt Suomesta viisi viallista turvatyynyjärjestelmän ohjauslaitetta. Yksikään niistä ei autonvalmistajan mukaan ole johtanut onnettomuuteen.Vian vuoksi Toyota kutsuu tarkastuksiin heinäkuun 2002 ja toukokuun 2007 välillä valmistetut Avensis-, Corolla-, ja Corolla Verso -mallit. Niitä on Suomessa noin 45 000 kappaletta.ilmankosteus on aiheuttanut ongelmia turvatyynyille.Siksi Toyota kutsuu takaisin vuosimallien 2003–2006 Avensikset, vuosimallien 2001–2004 Corollat, vuosimallien 2001–2004 Avensis Versot sekä vuosimallien 2001–2004 Yarikset. Autoja on Suomessa yhteensä noin 4 600 kappaletta.Edellisessä tarkastuskampanjassa vaihdettu etuturvatyynyn täyttölaitteen pyrotekninen seos voi altistua ilmankosteudelle.Toyotan tietojen mukaan vika ei kuitenkaan ole aiheuttanut yhtään onnettomuutta tai vaaratilannetta koko maailmassa.114 autoa kutsutaan tarkastukseen venttiilijousien vikojen vuoksi. Vika koskee GT86-malleja, jotka on valmistettu maaliskuun 2012 ja heinäkuun 2013 välillä.Venttiilinjouset saattavat murtua, jolloin moottori ei joko käynnisty tai se sammuu kesken ajon. Suomessa vikaa ei ole havaittu.Toyota lähettää tarkastuskutsut kaikille korjausten piiriin kuuluvien autojen omistajille. Laitteet vaihdetaan veloituksetta uusiin.