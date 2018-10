Autot

Bussi kaikkiin sääolosuhteisiin – liikkuu ilman kuskia 40 km/h

31.10. 13:39

BUSSI Maaliskuisessa Helsingissä esitellään ensi kerran yleisölle Mujin ja Sensible 4:n yhteistyssö syntynyt robottibussi.

Gacha-nimisen bussin kerrotaan ensitietojen mukaan selviävän kaikissa sääolosuhteissa, Sensible 4:n lähettämä tiedote vakuuttaa.



Pikkubussissa on itseohjautuva ajojärjestelmä, jonka ansiosta bussin paikannus-, navigointi- ja esteentunnistusominaisuuksien ansiosta bussi kykenee itseohjautuvaan ympärivuotiseen ajoon sää- ja keliolosuhteista riippumatta.



Helsingin-esittelytilaisuuden jälkeen jälkeen Gacha-bussi toimii matkustajaliikenteessä kolmessa kaupungissa Suomessa Sensible 4 ja Muji viimeistelevät parhaillaan suunnitelmiaan Gacha-bussien ensimmäisen erän tuomiseksi markkinoille vuonna 2020. Yhteistyön tavoitteena on kehittää itseohjautuvaa pikkubussikalustoa yleiseen käyttöön ja tarjota kuluttajille toimivia kuljetuspalveluita jo vuonna 2021. Sensible 4 etsii parhaillaan yhteistyökumppaneita bussien valmistajiksi sekä sijoittajia mahdollistamaan yrityksen nopeampaa kasvua.



Bussiin mahtuu kymmenen matkustajaa. Huippunopeus on 40 km/h itseohjautuvana. Toimintasäde on yli sata kilometriä.