Vuoden Auto 2019 valitaan Suomessa pian – autoilun suurmaa Saksa valitsi jo, ja voittaja oli yllätys

Finalistit pian selvillä Suomessa

Suomessa on parhaillaan käynnissä Vuoden Auto Suomessa 2019 -äänestys, mutta Euroopan maista autoteollisuuden kannalta todennäköisesti merkittävimmässä, eli Saksassa, vastaavan kisan voittaja on jo löytynyt.Voittaja-auto oli melkoinen yllätys, sillä kyseinen auto ei ole saksalainen.Kolmanneksi German Car of The Year 2019 -kisassa sijoittui Volkswagen Touareg. Toiseksi tuli Audin uusi A6-malli. Molemmat ovat saksalaista autonsuunnittelua parhaimmillaan, ja kyseiset mallit ovat myös Suomessa VAS 2019 -kisan ensimmäisellä kierroksella mukana.Saksalaisraadin 14:sta riippumattomasta toimittajasta koostuvan tiimin valitsemaa voittajaa voi sen sijaan pitää pienoisena yllätyksenä, sillä se tulee Briteistä: ykköseksi ylsi Saksassa Jaguar I-Pace, täyssähköauto.Ehkä valinta heijastelee muuttuvia painotuskriteerejä, pidetäänhän sähköautoja edelleen yhtenä tehokkaimpana tapana vähentää paikallisia päästöjä ja parantaa autojen energiataloutta.Se, kuinka ympäristöystävällisesti ydinvoimasta luopuvassa Saksassa teollisuuden, kotitalouksien ja autojen tarvitsema energia tuotetaan, onkin sitten jo toinen tarina.Suomessa Vuoden Auto 2019 -kisan ensimmäisellä äänestyskierroksella tuomariston äänistä kilpailee tänä vuonna yhteensä 30 uutuusmallia. Näistä kuusi eniten ääniä saanutta selviytyy toiselle ja ratkaisevalle kierrokselle.Varsinaisen uutuusarvon lisäksi meikäläisistä autoalan ammattitoimittajista koostuva tuomaristo arvioi auton rahalle tarjoamaa vastinetta ja muita ominaisuuksia, kuten ajettavuutta, tiloja, teknistä edistyksellisyyttä sekä ympäristöystävällisyyttä.Voittaja julkistetaan Auto 2018 -tapahtuman yhteydessä järjestettävässä Auto- ja liikennegaalassa perjantaina 9. marraskuuta Helsingin Messukeskuksessa.