Suomalainen saattaisi asua mielellään neljässä Euroopan maassa, jos vain autoverotus ratkaisisi

Autot

Näissä maissa autoilua verotetaan vähiten Euroopassa





Autoalan tiedotuskeskuksen mukaan ensirekisteröinnin yhteydessä kannetaan ajoneuvoista autoveron kaltaista veroa kaikkiaan 21:ssä EU:n jäsenmaassa, mutta suurimmassa osassa maista vero on pieni. Useimmissa jäsenmaissa rekisteröintivero pohjautuu ajoneuvon aiheuttamia ympäristöhaittoja kuvaaviin ominaisuuksiin, kuten hiilidioksidipäästöihin, polttoaineen kulutukseen, moottorin tilavuuteen tai tehoon.EU-maista laskennallisesti korkein verotaso on Tanskassa. Suomen verotaso on toiseksi korkein. Suomen ja Tanskan lisäksi korkean verotason maita ovat muun muassa Kreikka, Irlanti, Alankomaat ja Portugali. Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvista valtioista myös Norjassa on korkea autovero.Ihan toisella tolalla on tilanne Tšekissä, Luxemburgissa, Virossa ja Puolassa, joissa sekä auton ostamiseen ja käyttöön kohdistuu vähän veroja.