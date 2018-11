Käytetyn Mercedes-Benzin öljyt olivat jääneet vaihtamatta – saksankielisen huoltokirjan saanut asiakas nosti äläkän

Autot

Käytetyn Mercedes-Benzin öljyt olivat jääneet vaihtamatta – saksankielisen huoltokirjan saanut asiakas nosti ä

Kun asiakas osti Mercedes-Benz B 200 turbo 142 kW Navi -henkilöauton, matkamittarissa oli 99 000 kilometriä. Hintaa yhdeksänvuotiaalla ostokselle kertyi 14 800 euroa.Vajaan vuoden ja 11 000 ajokilometrin jälkeen ilmeni vaihteiston hydrauliyksikössä vikaa. Yksi huoltoliike tutki vikaa, toinen huuhteli vaihdelaatikon sekä vaihtoi öljyt ja suodattimet. Lopulta omistaja vei vaihteiston korjattavaksi Viroon. Rahaa paloi lähes 2 900 euroa remontteihin.Ostaja vaati myyjäliikkeeltä noin 2 350 euron hyvitystä. Kaupanteosta oli kulunut vuosi.Huoltoliikkeessä selvisi, että vaihteistoöljyjä ei ollut vaihdettu autoon. Öljyt olisi pitänyt vaihtaa 60 000 kilometrin kohdalla.Huoltokirjan mukaan öljyt olisi pitänyt vaihtaa jo viisi vuotta aiemmin. Kaupasta oli kulunut vain puolisen vuotta, kun vaihteisto-ongelmat tulivat ilmi.Myyjäliike kiisti asiakkaan vaatimukset. Liikkeen mielestä auto oli myyntihetkellä kunnossa ja muistutti, että auto oli vaurioituessaan ollut jo 10½ vuotta liikenteessä.Liike piti ongelmia tavanomaisena kulumisena ja kiisti korvausvastuun.Liike vetosi myös siihen, että ostaja oli tehnyt koeajon ja hyväksynyt auton sellaisena kun se oli myyntihetkellä. Lisäksi liike vetosi vielä reklamaatioon, jonka ostaja teki 11 kuukautta kaupanteosta.Kuluttajariitalautakunnan mukaan ostajalla on oikeus luottaa siihen, että ellei kaupanteon yhteydessä muuta kerrota, niin auto on huollettu huolto-ohjelman mukaisesti ennen kaupantekoa.Lautakunta totesi, että vaihteistoöljy olisi pitänyt vaihtaa ja laiminlyönnillä oli syy-yhteys auton vaurioihin.Myyjäliike oli antanut ostajalle saksankielisen huoltokirjan. Lautakunta muistutti, että ostajalla oli oikeus saada huoltokirja suomeksi tai ruotsiksi ja myyjäliike laiminlöi antaa ostajalle auton käyttöön olennaisesti vaikuttavan tiedon.Lautakunta suositti yksimielisesti, että myyjäliike maksaa ostajalle 1 200 euron vahingonkorvauksen. Ratkaisu on kesäkuulta.