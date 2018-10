Suomi painostaa EU:n komissiota nollapäästöiseen liikenteeseen ja maanteiden nollatoleranssiin – Berner: ”Suuri kilpailuetu”

Autot

Suomi painostaa EU:n komissiota nollapäästöiseen liikenteeseen ja maanteiden nollatoleranssiin – Berner: "Suur

Kokouksessa keskustellaan muun muassa siitä, kuinka EU:ssa voidaan täyttää Pariisin ilmastosopimuksen liikennesektorille asettamat vaatimukset.Liikenne- ja viestintäministeriön tiedotteen mukaan Suomen tavoitteena on, että ilmastonmuutos olisi seuraavan komission toiminnan keskiössä, ja että komissio laatisi konkreettisen työohjelman nollapäästöiseen liikenteeseen siirtymisestä.– Uusilla ympäristöystävällisillä teknologioilla on EU:lla hyvät vientimahdollisuudet. Tämä voi olla meille suuri kilpailuetu. Pitkäjänteinen ilmastopolitiikka antaa yrityksille ennustettavuutta ja sen myötä rohkeutta innovointiin ja nollapäästöiseen teknologiaan investoimiseen, Berner tiivistää.Ministeri kuitenkin muistuttaa, että suurin haaste on siinä, kuinka ihmisten liikkumistottumuksiin ja kuluttajakäyttäytymiseen vaikutetaan.Päästövähennyskysymysten ohella EU:ssa valmistellaan parhaillaan muun muassa kymmenvuotista liikenneturvallisuusohjelmaa.– Muissa liikennemuodoissa eli lento-, meri- ja raideliikenteessä on liikennekuolemien nollatoleranssi. Myös tieliikenteessä pitää olla näin, ministeri Berner kommentoi aihetta.