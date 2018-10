Autot

Viipurin ja Suomen välille suunnitellaan kokonaan uutta, osin jopa nelikaistaista tieyhteyttä

Uusi, kokonaan Venäjän puolelle sijoittuva ainakin alkuvaiheessa kaksikaistainen tie tulee valmistuttuaan korvaamaan Saimaan kanavatien ja kaikki yleinen liikenne siirtyy sille. Nykyinen tie jää vain Saimaan kanavan huoltokäyttöön.Tarvittaessa uusi tie on laajennettavissa myös nelikaistaiseksi ja tien linjaus sijoittuu koko matkaltaan Saimaan kanavan vuokra-alueen ulkopuolelle nykyisen tien länsipuolelle.Tiehankkeen seuraava vaihe on toteuttamissuunnitelman laatiminen, minkä jälkeen vuorossa on mahdollinen rakennuspäätös.Rahat uuden tien yleissuunnitelman tulivat niin sanotusta pohjoisen ulottuvuuden liikenne- ja logistiikkakumppanuuden rahastosta. Liikennekumppanuus perustettiin vuonna 2009, ja sen tavoitteena on vauhdittaa pohjoisiin kuljetusväyliin liittyviä hankkeita Itämeren ja Barentsin alueella. Kumppanuuden yhteydessä toimii rahasto, josta hankkeita voidaan tukea, eli Viipurintien tuki ei siis ole EU-ohjelmarahoitusta.Nykyinen Viipurista Brusnitshnojen rajanylityspaikalle johtava tie on rakennettu 1960-luvulla Saimaan kanavan huoltotieksi alueelle, jonka Suomi on vuokrannut Venäjältä vuoteen 2062 saakka. Vanhan tien tekniset ominaisuudet eivät vastaa nykyisen liikenteen tarpeita, tiellä on ajoittain ruuhkia ja sen liikenneturvallisuustaso on heikko.