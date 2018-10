Koeajossa Mercedes-Benz CLS: Nyt on tarjolla ylellisyyttä ja yltäkylläisyyttä

Autot

Uusi CLS on melkein kuin S-Mersu: Ylellisyyden ylistys





Vaikka Mercedes-Benz ei alun perin neliovista coupéa olekaan keksinyt, oli saksalaismerkki aikaansa edellä 2000-luvun taitteessa esitellessään CLS-mallinsa. Euroopassa neliovinen coupé oli kehitetty jo vuosikymmeniä aiemmin, mutta Mercedes-Benz saattoi idean nykyaikaan taidokkaasti. Sittemmin lähes kaikki tärkeimmät kilpailijat ovat hurahtaneet samaan muotiin, mikä kertoo tämän tyylilajin nykysuosiosta paljon.Renessanssin kokenut neliovinen CLS-coupé taiteilee käytännöllisyyden ja näyttävyyden rajapinnassa kuin veteen piirretty viiva. Tälle vuodelle kolmannen kerran luotu CLS muuttui ulkoisesti vain sen verran, etteivät vanhemmatkaan versiot näytä vielä lainkaan epämuodikkailta.Tilannetta kuvaa hyvin se, että joidenkin näkemysten mukaan edeltävät sukupolvet ovat olleet tyylillisesti puhtaampia, ja siksi muodoiltaan miellyttävämpiä. Toiset ovat eri mieltä, koska uusi CLS-sukupolvi on raikkaampi ja nuorekkaampi. Varmaa on kuitenkin se, että CLS erottuu massasta, sekä se, että toisen sukupolven poistuessa myös auton Shooting Brake -viistoperäfarkku saateltiin eläkkeelle. Tulevaa klassikkoa etsivälle sellaisessa saattaisi olla harkitsemisen paikka, mikäli merkki ja malli kiinnostavat.Historiaan nojaavasta muotoilusta huolimatta CLS on uudistunut uudessa sukupolvessa tiukan nykyaikaiseksi tuotteeksi, johon on saatavilla Mercedes-Benzin viimeisintä tekniikkaa ajonautinnon takaamiseksi.Tekniikaltaan auto eroaa vain hyvin vähän uudesta S-sarjasta, ja samaa tarinaa kertoo myös uuden CLS:n hankintahinta, joka rajaa suurimman osan suomalaisautoilijoista tämän kulkineen kohdalla lottopotista haaveilevien viiteryhmään. No, onhan isolla Mersulla tunnetusti paljon kilometrejä ja monesti useita omistajia myöhemmin tulevaisuudessa edessään.Koeajoimme uuden CLS:n kahtena eri versiona: bensiiniä haukkasi 450 4Matic ja dieseliä 400d 4Matic. Kuten mallinimet kertovat, molemmat ovat nelivetoisia ja myös tehokkaita autoja.Yllättävää kyllä, vaikka uuden WLTP-autoverotuksen mukaan bensiiniversio päästää hiilidioksidia ilmakehään kilometrillä enemmän, on se selkeästi dieseliä edullisempi hankintahinnaltaan.Mercedes-Benzin dieseltekniikka on autoverottominkin hinnoin kalliimpaa, minkä voi tulkita pieneksi rasitteeksi dieselille – toisaalta ajaminen on jatkossa edullisempaa.Sisätiloiltaan uusi CLS jatkaa tuoreiden E-, S- ja A-sarjojen jalanjäljissä. Interiöörit ovat näyttävät, varustelu varsinkin tässä kokoluokassa yltäkylläistä ja digitalisointi vahvasti kuvassa mukana. Etuistuimilla istuvat saavat nauttia hulppeasta tunnelmasta ja tilojen väljyydestä, mutta takaistuimella korin kattolinjan mataluus hieman kostautuu pääntilan nipistymisenä.Bensiiniversiossa hyödynnetään nyt 48 voltin sähköjärjestelmää, jonka ansiosta moottorin apulaitehihnasta on voitu luopua: esimerkiksi kun tehoa tarvitaan hetkellisesti enemmän, sähköinen lisäahdin (kyllä, luit oikein) mahdollistaa tuloilman lähes välittömän ahtamisen ennen turboahtimen reagointia poistaen siten turboviiveen lähes kokonaan.Myös ilmastoinnin kompressori ja vesipumppu toimivat sähköllä. Autossa on myös tähän kokonaisuuteen liittyvä EQ-järjestelmä, eikä suorituskyvystä voi juuri moitittavaa löytää. Keskikulutus kipusi 9,2 litraan sadalla, kun keskinopeus oli pyrähtelypainotteisempi 50 km/h.Dieselmalli ei juurikaan jää jälkeen lähinnä moottorin muhkean väännön ansiosta, ja dieselissä ollut mukautuva iskunvaimennus (lisähinta 1 310 euroa) toimi esimerkillisesti, kun taas bensiinimallissa ollut puoliaktiivinen ilmajousitus (lisähinta 2 510 euroa) ei tuntunut pitävän terävistä kuopista tai nimismiehenkiharoista lainkaan. Ajoittain tien epätasaisuudet löivät jopa auton koriin asti tuntuvasti. Dieseliä kului vain 6,4 litraa sadalla, keskinopeuden ollessa 64 km/ h.Ohjaustuntumaltaan molemmat autot ovat onnistuneita: ohjauspyörältä välittyy informatiivisen tarkka ja läsnä oleva fiilis kuljettajan näpeille. Sen sijaan autojen 35- ja 30-sarjan renkaat tuntuivat olevan Suomen asvalteilla hieman poissa kotoaan; ne ilmoittivat epämukavasta olostaan varsinkin moottoriteillä jatkuvalla juminallaan. Tässä hintaluokassa ominaisuus alkaa häiritä tavallista helpommin.Mieleenpainuvimmat ominaisuudet autoissa olivat aktiiviset etuistuimet (+ 2 100 euroa) ja ajoavustinpaketti Plus (+ 2 510 euroa). Mutkaan ajettaessa istuinten sivutuet aktivoituvat automaattisesti antaen lisätukea heilahtelun vähentämiseksi, kun taas ajoavustin osaa tasanopeussäädin kytkettynä hiljentää automaattisesti mutkiin ja tulkita myös auton lukemia nopeusrajoituksia. Riittää kun rattia kääntää, auto hoitaa muut työt.Kovin kaukana emme enää ole autonomisesta autosta – ainakaan teoriassa.