Autot

IS:n lähteet: Autoverotusta aiotaan muuttaa pikavauhtia – kokonaan uudet taulukot luvassa jo lähiviikkoina

Valtiovarainministeriö valmistelee parhaillaan uutta autoverotaulukkoa, jota on lupailtu kansanedustajien pöydille jo lähiviikoiksi. Edellisen kerran uusista autoista perittävä autovero muuttui syyskuussa.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy