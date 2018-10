Koeajo: Hyundain uudistuneen pikkuauton menestykseen löytyy monta selitystä

Autot

Hyundai i20 uudistui onnistuneesti





Moottori- ja vaihteistoversiot

Käy näköjään kaupaksi, on helposti käsiteltävä ja näppäryyden lisäksi vakaa ajettava.Tällaisia ajatuksia herätti eräiden satojen kilometrien mittainen tutustuminen uuteen Hyundai i20 -malliin.Suomalaiset ovat ottaneet pikku-Hyundain omakseen. Syyskuun loppuun mennessä i20 oli sattuvasti ensirekisteröintien listalla sijalla 20 vajaalla 1 200 kappaleellaan.i20 on kompakti, muttei luokassaan pieni. Pääntilaa on edessä erinomaisesti ja takanakin kohtuullisesti, joskin sinne aikuisen mönkiminen ja sieltä ulos on työlästä. Tavaratila on totuttua pikkuautoluokkaa.Koeajoauton varustetasoksi osui kallein Style. Ohjaamo on pelkistetty ja toiminnallinen, eikä muovisuuskaan hintaluokan tietäen yllätä.Etuistuimet tukevat vartaloa ilahduttavan hyvin. Ohjauspyörän lämmitin kuuluu jo halvimpaan varustetasoon, mutta Apple Carplay - ja Android Auto -valmius, automaattinen ilmastointi, bluetooth ääniohjauksella sekä peruutuskamera dynaamisilla apuviivoilla on vakiona vasta Style-tasolla. Turvapaketin saadakseen Style-asiakaskin joutuu vielä höyläämään luottokorttiaan noin 800 euroa.Jos koria onkin hiottu onnistuneesti sekä keulasta että perästä, niin houkuttelevin piirre on uusi kaksoiskytkinvaihteisto. Se osoittautuu pirteän turbomoottorin kanssa oivaksi yhdistelmäksi, joka tarjoaa mukavasti puhtia niin pihalta lähdettäessä kuin nopeaa reagointia vaativissa kiihdytyksissäkin.Töyssyt ja poikittaiset saumat tuntuvat pienenä nypytyksenä, mutta tuntuvammin mieleen jää vakaa ajettavuus.Ohjaus vaikuttaa kaikissa tilanteissa tarkalta. Suoralla baanalla ohjauspyörän kanssa ei todellakaan tarvitse venkslata.Äänieristykseen huomio kiinnittyy vasta moottoritiellä: mahdolliset tuulen suhinat jäävät pienehkön rengasmelun alle.Mittaristosta pystyi enimmäkseen reipasta maantieajoa sisältäneen ajorupeaman jälkeen poimimaan lukeman 6,1 litraa. Varsin kohtuullista. Ilahduttavaa oli myös se, että empiirisen kokemuksen perusteella ajovalot vakuuttivat tehokkuudellaan.i20 on pärjännyt vikatilastoissa hyvin. Kun vielä lisäksi muistaa sen, että Hyundai ilmoitti seitsemän vuoden takuun ilman kilometrirajaa koskevan kaikkia uusia mallejaan, ei i20:n menestyskään yllätä.Hyundai i20:n saa sekä viisiovisena hatchbackina että Active Cross -versiona, jonka maavaraa ja istuma-asentoa on korotettu.Kummankin keulalla pörisee yksilitrainen turboahdettu bensiinimoottori, jonka voi valita kahdesta eri tehoversiosta (100 ja 120 hv).Manuaalivaihteiston lisäksi tehokkaamman moottorin yhteyteen voi valita seitsenpykäläisen kaksoiskytkinautomaatin.Hatchbackiin on tarjolla myös 1,2-litrainen, vapaasti hengittävä 75-hevosvoimainen bensiinikone – malliston edullisin, 15390 euroa.Dieselmoottoria uuteen i20:een ei enää saa. Ajan merkki sekin.