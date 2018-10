Autoala esittää autoveron alentamista portaittain – kevään hallitusneuvottelut ratkaisevat jatkon

Suomen tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt

Liikenteen hiilidioksidipäästöjä on ensi vuosikymmenellä vähennettävä aiempaa nopeammin, jotta ilmastonmuutosta voitaisiin hillitä. Liikenteen osuus Suomen kasvihuonekaasupäästöistä on noin viidennes. Henkilöautoliikenteen osuus on noin 9 prosenttia. Tieliikenteen päästöt olivat vuonna 2017 noin 11 miljoonaa tonnia. Suomen tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasoon nähden.