IS testasi: Uuden kitkarenkaan ”ihmekiteet” purevat lähes nastojen tarmolla

Uuden kitkarenkaan ”ihmekiteet” purevat lähes nastojen tapaan

Maallikon silmissä rengas on musta ja pyöreä, mutta niitä kehittävän ammattilaisen mielestä kyseessä on äärimmäisen monimutkainen kokonaisuus.Niinpä uutta Hakkapeliitta R3:a ja katumaastureihin tarkoitettua Hakkapeliitta R3 SUV:ia kehitettiin ja testattiin yli neljän vuoden ajan ympäri maailmaa. Renkaan pintakuvio ja rakenne eivät siis syntyneet sattumalta.Nokian Hakkapeliitta on ollut suomalaisten suosima talvirengas jo yli kahdeksankymmenen vuoden ajan ja paikka huipulla halutaan säilyttää tulevaisuudessakin.Sen takia uuteen kitkarenkaaseen suunniteltiin Arctic Sense Grip -konsepti, jolla saadaan valmistajan mukaan ennen kaikkea parempi jääpito ja vakaampi ajotuntuma paljaalla asvaltilla.Yksi suuri muutos aikaisempaan Hakkapeliitta R2:een verrattuna on jäykempi keskiosa. Sen ansiosta voidaan nyt tehdä renkaita suurempiin nopeusluokkiin. Suomessa ei missään vaiheessa voi ylittää nopeuslukemaa 120 km/h, mutta joillakin Nokian Renkaiden markkinoilla kaivataan korkeampia nopeuksia. Niinpä uuden renkaan nopeusluokka on normaalisti R (maksimi 170 km/h), mutta 45-sarjalaiset ja sitä matalaprofiilisemmat renkaat ovat T-nopeusluokkaa (190 km/h).Mielenkiintoisinta uudessa Hakkapeliitta R3:ssa ovat kuitenkin Cryo Crystal 3 -kiteet, jotka on upotettu kumiseokseen. Ne ovat Nokian Renkaiden edustajien mukaan uusiutuvaa materiaalia, ympäristöystävällisiä partikkeleita.Sen enempää kiteiden koostumuksesta ei suostuta kertomaan, sillä ne vaikuttavat olevan melkoinen edistysaskel. Niitä on renkaassa koko kulutuspinnan syvyydellä, joten pidon pitäisi pysyä ennallaan renkaan kuluessa. Silmällä näkymättömät pienten kiteiden pitäisi toimia käytännössä nastojen tapaan.Uutta Hakkapeliitta R3:a päästiin vertaamaan Nokian Renkaiden nastarenkaan, Hakkapeliitta 9:n ja Keski-Euroopan kitkarenkaan kanssa. Pakkasta oli niin paljon, että sen lisäämä kitka vähensi renkaiden välisiä eroja.Lumella jopa keskieurooppalaisiin olosuhteisiin tarkoitettu kitkarengas toimi kohtuullisen hyvin. Jäällä taas tuli päällimmäisenä esiin, että vähäisellä kitkalla tarvitaan malttia, sillä jarrutusmatkat venyvät millä tahansa renkaalla todella pitkiksi.Jäällä ajaessa paljastui, että Hakkapeliitta R3 toimii lähes nastarenkaan veroisesti. Sen kanssa tulee varmasti paremmin toimeen hankalissa oloissa kuin aiemmilla kitkarenkailla.Uusi Hakkapeliitta R3 on saatavissa laajalla 68 koon valikoimalla. Renkaita löytyy myös uusimpiin sähköautoihin BMW i3:a myöten aina 14-tuumaisesta 21-tuuumaiseen, ja renkaiden leveydet ovat 155 ja 315 millimetrin välillä. Kun tuohon lisätään vielä Hakkapeliitta R3 SUV:n 63 eri kokoa, on vaihtoehtoja 131 kappaletta. Valikoima ei kuulemma kata vielä kaikkia autoja, mutta se on erikoistalvirenkaiden laajin.