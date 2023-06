Näillä torjut hyttyset – hyttysguru arvioi suomalaisten niksit itikoiden karkotukseen

Ilta-Sanomien lukijat jakoivat vinkkinsä hyttysten karkottamiseen.

Kerroimme aikaisemmin puutarhan kasveista, joita hyttyset välttelevät.

Artikkeli innoitti myös Ilta-Sanomien lukijoita paljastamaan omat vinkkinsä taistelussa kesän verenimijöitä vastaan.

Vastauksissa riitti toinen toistaan erikoisempia niksejä, mutta mitkä niistä ovat aidosti toimivia?

Soitimme tietenkin itse hyttysgurulle, Kainuun ELY-keskuksen vieraslaji­koordinaattori Reima Leinoselle ja kysyimme, mitä mieltä asiantuntija on erilaisista hyttysten torjuntatavoista.

Apua voimakkaista tuoksuista

Moni Ilta-Sanomien lukija on todennut erilaisten tuoksujen karkottavan hyttysiä.

– Nestemäinen pihka, sitä kun suihkuttaa iholle, niin hyttyset ja mäkäräiset jättävät rauhaan. Ne käyvät lähellä, mutta eivät laskeudu iholle, 67-vuotias hyvinkääläinen kertoo.

– Olen käyttänyt samettikukkia ja paljon, eikä ole ollut itikoista haittaa. Moni on tätä ihmetellyt ja olen lahjoittanut naapureillekin samettikukkia amppeleissa, 69-vuotias Rääkkylässä asuva lukija kertoo.

– Sekoita etikka, puserrettu sitruuna ja jauha neilikka. Nämä ainekset suihkepulloon ja voit suihkutella sitä esimerkiksi oven karmiin ja huonompiin vaatteisiin. Kokeiltu on ja toimii, 93-vuotias klaukkalainen puolestaan vinkkaa.

– Vihreitä omenoita (Granny Smith) viipaloidaan ja lohkotaan teevadeille, jokaiseen huoneeseen. Omenalohkoihin tökitään kokonaisia neilikoita. Lisäksi niihin voi sivellä vähitellen pumpulitikulla neilikkaöljyä, jota saa luontaistuotekaupasta. Niin ne kestävät pidempään. Mutta omenapalat pitää uusia aika usein, ehkä joka kolmas päivä, 63-vuotias helsinkiläinen kertoo.

– Sitruuna- tai limesuihkugeelit toimivat minulla, muuten olen oikea hyttysmagneetti, 60-vuotias oululainen puolestaan kirjoittaa.

Mitä mieltä on hyttysguru?

– On paljon erilaisia, voimakkaita hajuja, joita hyttyset karttavat. Pihka, sitruuna, neilikka ja samettikukka ovat kaikki voimakkaan hajun omaavia. Niiden haju voi peittää ihmisen hajun, eikä hyttynen näin löydä ihmisen luokse, Leinonen vastaa.

Eräs lukija on todennut samettikukan pitävän hyttysiä loitolla.

Valkosipuliniksi todettu toimivaksi

Yksi lukijoiden klassikkonikseistä on valkosipuli.

– Valkosipulia kun syö joka päivä, päästää se ihon läpi hajua, josta hyttyset eivät pidä. Saman vaikutuksen tekevät valkosipulitabletit, Pirkanmaalla asuva 65-vuotias lukija kirjoittaa.

– Viipaloin pari valkosipulinkynttä suihkepulloon ja annan tekeytyä hetken. Suihkutan valkosipulivettä käsivarsiin ja niskaan ennen puutarhatöihin lähtöä. Eivätpä hyttyset kiusaa. Tämä pitää uusia päivän mittaan, 78-vuotias turkulainen kertoo.

Myös Leinonen tietää valkosipulin toimivan.

– Minulla on empiirinen kokemus siitä, että valkosipulikapselit toimivat ainakin punkkeihin. Ennen kuin lähdin Ahvenanmaalle punkkialueelle, söin valkosipulikapselikuurin, eikä ihollani käynyt yhtään punkkia. Sen sijaan seurueen jäsenillä, jotka eivät olleet syöneet kuuria, oli iholla useampia punkkeja vuorokaudessa. Valkosipuli toimii myös hyttysiin, sillä siinä on eteeristä öljyä, joka voi sekoittaa ”hyttysen pakkaa”.

Oletko hyttysmagneetti?

Osalla lukijoista juuri mitkään keinot eivät auta.

– Olen hyttysille herkkuateria. O-veriryhmän omaava, rehevä, lämmin ja hikinen ihminen kun puuskuttaa kesällä, niin hyttyset löytävät hyvin perille. Muut ihmiset lähelläni eivät tarvitse hyttyssuojaa, koska minä tarjoan kierroksen. Omaa vertani siis. Vaatteet ovat ainoa kunnon suoja, ja silti tulee hyttysen pistoja ainakin kasvoihin, viisikymppinen lukija kertoo.

Mutta mitä sanoo hyttysguru – vetävätkö jotkut ihmiset hyttysiä enemmän puoleensa kuin toiset?

– Hän luettelee kaikki hyttysten houkutuselementit. Hiilidioksidin puuskuttaminen on aivan ykkösasia siinä, miten hyttyset ihmiset löytävät. Jos seurueessa on yksi tällainen henkilö, on hyvin mahdollista, että hän houkuttelee kaikki hyttyset itseensä, asiantuntija vahvistaa.

Monien lukijoiden havaintojen mukaan hyttyset eivät pidä valkosipulista.

”Eivätpä ole hyttyset kiusanneet”

Erilaisten pihakasvien lisäksi hyttysiä voi pitää loitolla puutarhasta myös toisella toimivaksi todetulla keinolla.

– Paras konsti ovat linnunpöntöt pihalla. Eivätpä ole hyttyset tai vastaavat kiusanneet pihalla, eräs lukija kirjoittaa.

Leinonen vahvistaa linnunpönttöjen todella voivan auttaa.

– Linnut syövät hyttysiä, siihenhän se perustu. Pitää kuitenkin muistaa, ettei mikään lintulaji syö pelkästään hyttysiä.

”Kuulen tästä ensimmäistä kertaa”

Osalla lukijoista on kerrottavanaan niksejä, joista asiantuntijakaan ei ole kuullut.

– Eräs Ruotsissa asuva sukulainen käytti ennen Suomeen tulemista viikon nokkospuristeita. Hänen iholleen eivät hyttyset laskeutuneet. Näin sen omin silmin, kun me muut huidoimme hyttysiä pois iholta, 54-vuotias tamperelainen paljastaa.

Voisiko siis myös nokkosista olla apua?

– Kuulen tästä ensimmäistä kertaa. Nokkonen on toki vahva kasvi. Kaikki mikä ihon läpi eritetään, juominen tai syöminen, voi karkottaa hyttyset, hyttysguru vastaa.

”Olen kuullut aikaisemminkin”

Eräs lukija löysi toimivan keinon jo vuosikymmeniä sitten.

– 1950- ja 1960-luvuilla yövyimme partiossa Lapin vaelluksilla laavussa jopa soiden laidalla. Itikoita oli hirvittävästi. Joku antoi B-vitamiinitabletteja, en muista täsmällistä nimikettä. Tabletit tuoksuivat voimakkaasti hiivalle, samoin iho syömisen jälkeen. Tehosivat loistavasti! hän muistelee.

Niksi kuulostaa tutulta myös hyttysasiantuntijan korviin.

– Olen kuullut B-vitamiinitableteista hyttysten torjunnassa aikaisemminkin. En osaa sanoa, johtuuko niiden mahdollinen teho vitamiinien vaikutuksesta ihmisen terveyteen. Onhan se mahdollista.

Löytyykö pihaltasi linnunpönttö? Siitä voi olla apua hyttysten kanssa.

Ruokaöljyä iholle?

Jotkut lukijoista ovat todenneen ruokaöljyn toimivaksi.

– Ruokaöljyä talouspaperiin ja siitä iholle. Halpa, ei tahraa, eikä haise. Imeytyy nopeasti. Minulla ainakin tehoaa todella hyvin, 72-vuotias äänekoskelainen vinkkaa.

Ruokaöljy ei saa kuitenkaan asiantuntijaa juuri innostumaan.

– En ole koskaan kokeillut, ehkä se peittää ihmisen ominaishajun? Varsinkin helteisellä säällä ruokaöljy saattaa alkaa haista aika karmealta iholla. On helpompikin konsti torjua hyttysiä: Pysyä sisällä.

Helpotusta kutinaan

Hyttysten torjuntaniksien lisäksi lukijat jakoivat vinkkejään myös hyttysten puremien aiheuttaman kutinan helpottamiseen.

– Hammastahna viilentää, desinfioi ja poistaa kutinan päivässä. Näppylä jää muutamaksi päiväksi, mutta kutinaa siinä ei ole, 51-vuotias tamperelainen neuvoo.

– Hiero kostutetulla kivideodorantilla hyttysen pistoa mahdollisimman pian pistoksen saamisen jälkeen. Kutina on tipotiessään. Auttaa tosiaan parhaiten, mitä pikemmin käyttää kivideodoranttia. Olen tätä kikkaa käyttänyt jo kymmeniä vuosia ja se on pelastanut minun kesäni, Orimattilassa asuva lukija vinkkaa.

– Olen kuullut ennenkin väitteen siitä, että hammastahna auttaa. Myös kivideodorantissa voi olla rauhoittavia ja eteerisiä öljyjä, jotka auttavat. Uskon näiden keinojen toimivuuden olevan yksilöllistä, Leinonen kommentoi niksejä.

Sen sijaan erään lukijan keino saa Leinosen jopa innostumaan.

– Vanha kansa tiesi hyvän keinon hyttysten piston aiheuttaman kutinan poistamiseksi: Kylpeminen kuumassa saunassa, 83-vuotias sipoolainen kertoo.

– Sauna auttaa, niin kuin kaikkeen muuhunkin. Jos ei sauna auta, niin se on kuolemaksi! vastaa hyttysguru Reima Leinonen.