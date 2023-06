Kokosimme asiantuntijoiden avulla parhaimmat kodin viilennystavat.

Huh hellettä! Kaikessa ihanuudessa kuuma kesä voi tehdä kodista varsin tukalan paikan.

Työtehoseuran tutkija Tarja Marjomaan mukaan maalaisjärjellä pääsee helteiden keskellä onneksi jo pitkälle. Muutamat tärkeimmät kodin viilennysvinkit on kuitenkin hyvä pitää mielessä.

– Lähtisin aivan ensimmäisenä siitä, että ikkunat vain öisin auki.

Marjomaa muistuttaa, että helteisiin voi varautua tuulettamalla kotia yöaikaan jo ennen kaikista kuumimpia päiviä.

– Ikkunoita kannattaa avata öisin niin, että kotiin saa ristivedon. Päivällä kannattaa tuulettaa varjon puolelta, jos on pakko tuulettaa.

Tutkija vinkkaa, että pöytätuulettimilla voi tehostaa ikkunoista virtaavan ilman liikettä.

– Pöytätuulettimet eivät jäähdytä ilmaa, vaan ne kierrättävät sitä. Silti ne voivat helpottaa oloa, sillä ne pistävät ilman kiertämään ja näin kosteuden poistumaan iholta nopeammin.

” Lähtisin aivan ensimmäisenä siitä, että ikkunat vain öisin auki.

Tällaiset ovat parhaat verhot – tarkista heti yksi asia

Jotta koti ei ole helteillä kuin sauna, olisi lämmöntulo pystyttävä blokkaamaan päiväsaikaan. Paras apu tähän ovat verhot.

– Lyhytaikaisissa helteissä auttaa, kun ikkunat ja verhot pitää päiväsaikaan suljettuina, Marjomaa neuvoo.

Millaiset sitten ovat hyvät verhot hellepäiviä silmällä pitäen?

– Parhaat verhot ovat ulkoiset markiisit. Lisäksi myöskään pimennysverhot eivät päästä valoa sisään. Toki myös rullaverhoista on apua.

Mikäli kodin ikkunoihin on asennettu sälekaihtimet, kannattaa yksi asia tarkistaa heti.

– Helteellä oikea tapa käyttää sälekaihtimia on kääntää kupera puoli ulospäin. Tällöin kupera puoli heijastaa valon ja lämmön ulospäin.

Helteisinä päivinä ikkunat on hyvä pitää kiinni päiväsaikaan.

Kiinnitä huomiota kodinkoneiden käyttöön

Marjomaa suosittelee kiinnittämään helteillä huomiota kodinkoneiden käyttöön.

– Usean tunnin uuniruokia ei kannata tehdä eikä saunaa kannata lämmittää. Muistuttaisin myös kiinnittämään huomiota lattialämmitykseen ja pattereihin.

Myös kodin ilmanvaihtokanavat on syytä tarkistaa ennen pahimpien helteiden saapumista.

– Ensinnäkin koneellisissa ilmanvaihtokanavissa on hyvä tsekata, etteivät mahdolliset säädöt ole jääneet talviasentoon. Suodattimien tulisi olla puhtaat, sillä likaiset suodattimet vaikeuttavat ilmanvaihtoa ja näin ollen ne voivat tehdä asunnosta kuumemman.

Uuniruokien tekoa kannattaa välttää helteillä.

Vältä tätä virhettä

Ilmalämpöpumppu ja siirrettävät jäähdytyslaitteet ovat kaikista tehokkaimpia keinoja kodin viilentämiseen. Niitä on kuitenkin hyvä käyttää maltilla. Marjomaa muistuttaa, että yleensä jo muutaman asteen viilennys auttaa paljon.

– Usein viilennyslaitteilla jäähdytetään huoneet jopa turhan viileiksi. Se ei ole järkevää, sillä siitä saa helposti vetoa ja kurkun kipeäksi. 20 asteen huonelämpötila on monelle sopiva.

Jäähdyttämisessä kuluu myös sähköä. Jotta sähkölasku ei pomppaisi liian suureksi, on laitteita käyttäessä syytä pitää mielessä muutama asia.

Marjomaa suosittelee seuraamaan omaa sähkönkulutustaan laitteita käyttäessä. Lisäksi hän neuvoo käyttämään laitteita koko kodin sijaan vain huoneissa, joissa aikaa tulee vietettyä eniten.

– Kun laitteita käyttää, ikkunat on pidettävä kiinni, jotta jäähdytetty ilma ei karkaa ulos ja sähköä ei kulu liikaa. Koneellista ilmanvaihtoa kannattaa myös pitää pienellä teholla kotoa poissa ollessa.

Ilmalämpöpumppu on tehokas keino kodin jäähdyttämiseen.

Näin viilennät itseäsi helteillä

Mikäli kodin lämpötila ehtii nousta liian korkeaksi, myös omaa oloaan voi yrittää viilentää.

Moni suomalainen suosii helteillä märkiä pyyhkeitä ja kylmiä pikasuihkuja. Marttojen asiantuntija Niina Silander näyttää erilaisille viilennysnikseille vihreää valoa, mutta muistuttaa pitämään mielessä muutaman asian.

– Kylmät pyyhkeet ja lakanat ovat oikein hyviä vinkkejä, mutta on hyvä muistaa, että märät tekstiilit nostavat herkästi ilmankosteutta. Kylmä suihkukin on täysin ok, kunhan vettä ei juoksuta turhaan esimerkiksi kodin viilennysmielessä.

Silander suosittelee hellepukeutumiseen luonnonmateriaaleista valmistettuja vaatteita, jotka tuntuvat ihoa vasten viileämmiltä.

– Jos tuntuu siltä, etteivät mitkään viilennysniksit auta, helteillä kannattaa omien mahdollisuuksien mukaan lähteä etätöihin maalle, tai vaikka omalle pihalle, sillä jo tuulenvire helpottaa. Myös kauppakeskuksissa on mukavan viileää.

” Kylmät pyyhkeet ja lakanat ovat oikein hyviä vinkkejä, mutta on hyvä muistaa, että märät tekstiilit nostavat herkästi ilmankosteutta.

Muista myös lemmikit ja kesäkukat

Kuten jokainen viherpeukalo tietää, huonekasvit ja kesäkukat kuivuvat helteillä nopeasti. Herkempiä kasveja ja yrttejä kannattaakin siirtää sivuun paahteelta.

– Suosittelen kastelemaan kasvien mullat iltaisin, sillä jos kasvit kastelee pahimmassa paahteessa, multa laskee veden lävitseen. Viileämmällä säällä multa sitoo vettä paremmin, Silander sanoo.

Lemmikkien omistajia Silander neuvoo paneutumaan mahdollisen lämpöhalvauksen oireisiin.

– On tärkeä tietää, miten oma lemmikki reagoi kuumuuteen. Koirien lenkit olisi hyvä ajoittaa viileämpään aikaan ja juomavesi tulisi vaihtaa tavallista useammin.