Petra, Samu ja Sulo-poika elävät siellä, missä on kulloinkin tarpeeksi lämmin.

Pieni kiharahiuksinen Sulo-poika kiipeilee mummolan rappusilla ja yrittää nousta aikuisten tuolille. Ympärillä on paljon tilaa sekä ihmeellisiä ja innostavia asioita.

2-vuotias Sulo on ehtinyt nähdä mielenkiintoisia paikkoja enemmän kuin moni isompi ihminen, sillä hänen kotinsa alla on pyörät. Mummolassa Seinäjoella pyöriä ei ole, joten se vasta kiinnostava paikka onkin.

Kun Sulo syntyi, vanhemmat Petra Rintamarttunen ja Samu Sarre saivat idean tehdä perheelleen uuden kodin pyörien päälle. Vuokra-asunto Kauniaisissa sai jäädä, kun ylimääräiset tavarat oli myyty ja matkakoti oli valmis seikkailuihin.

Petra oli jo paljon ennen Sulon syntymää seurannut sosiaalisessa mediassa australialaista naista, joka asui puolisonsa ja pienen lapsen kanssa matkapakussa. Sellainen elämäntapa kiinnosti Petraa.

Kun hän tapasi kouluajoilta tutun Samun, aika pian kävi selväksi, että molemmilla oli samanlaisia matkustushaaveita ja vähän vauvakuumettakin.

– Mieleeni tulivat aiemmat unelmat pakuelämästä. Yhdessä mietimme, että miksei vauva voisi tulla mukaan meidän matkusteluihin, kertoo Petra, joka työskenteli tuolloin lentoemäntänä. Samu on ohjelmistokehittäjä ja pystyy tekemään työtään etänä.

Pian Sulo ilmoittikin tulostaan. Samoihin aikoihin tulostaan ilmoitti maailmanlaajuinen kulkutauti, mikä tarkoitti, että Petralla työt kävivät vähiin ja Samu siirtyi kotiin etätöihin. Pieni perhe oppi elämään saman katon alla tiiviisti 24/7.

Se oli hyvä ihmiskoe ja vahvisti ajatusta pyörien päälle siirtymisestä. Ensiksi Samu ja Petra laittoivat matkakodin pieneen pakettiautoon ja reissasivat sillä vauvan kanssa kotimaassa. Auto ja sen tilat todettiin kuitenkin liian pieniksi pidemmille retkille, joten Samu päätti hakea pankista lainaa isompaan ”asuntoon”.

– Kerroin, että haluan ostaa pakun ja rakentaa siitä kodin. Saimmekin ihan hyvän ja edullisen lainan. Auto ja sen laitto kustansivat 25 000 euroa, mikä on vähän verrattuna matkailuautoon, joka samoilla ominaisuuksilla olisi maksanut ainakin puolet enemmän.

Koti suunniteltiin yhdessä. Samu rakensi sitä työnsä ohessa yhdessä Petran isän kanssa. Kahdeksan neliön kotiin nikkaroitiin iso sänky, keittiö, olohuone, vessa ja bideesuihku.

Kun koronapandemia oli helpottanut, kolmen hengen miehistö hyppäsi liikkuvaan 8 neliön yksiöönsä ja suuntasi kohti etelää syyskuussa 2022.

Ajaminen kuuluu Samun tehtäviin.

Tältä liikkuva koti näyttää sisältä.

Sulon lelukaappi on pieni mutta tehokas.

Laiva vei pakuperheen Saksaan, josta matka jatkui Itävaltaan, Italiaan, Kroatiaan, halki Slovenian sekä takaisin italiaan, sieltä Ranskan Rivieralle, Monacoon ja Espanjaan.

– Kävimme myös Portugalissa ja Gibraltarilla. Suurin osa ajasta ollaan pyöritty Espanjassa ja Portugalissa. Fuengirolan alueella vietettiin vasten tahtoamme noin kuukausi, kun autolle piti tehdä peräremontti. Se on aika tyypillinen vika Sprinterissä (Mercdes-Benz Sprinter). Remontin aikana vielä tapahtui jotain ja sen jälkeen alkoi kuulua tärinää, Samu kertoo.

Auto kuitenkin pysyi ajettavassa kunnossa niin, että matkanteko sujui seuraavat 10 000 kilometriä. Toukokuun alkupuolella Espanjasta otettiin suunta kohti Suomea ja Seinäjokea, jossa auto kävi Samun tuttavan luona ”hoidossa”.

Syyskuun jälkeen Mersun mittariin on kertynyt kilometrejä kaikkiaan noin 19 000.

Petra täsmentää, ettei perhe ole varsinaisesti matkalla minnekään.

– Me vaan asutaan matkailuautossa, ja meidän koti liikkuu. Kuljetaan siellä, missä on lämmintä.

Sulo ja Samu katselevat vuorimaisemaa Ranskassa, Mercantourin kansallispuistossa.

Samu ja Sulo rannalla Portugalissa.

Tämä kuva Petrasta ja Sulosta on napattu Lago Di Braiesissa Dolomiiteilla.

Arki pyörien päällä on ollut juuri sitä mitä Samu ja Petra odottivatkin. Se ei ole ollut koko ajan pelkkää ruusuilla tanssimista, mutta sopu on säilynyt eikä kumpikaan ole katunut elämäntapavalintaa.

– Sulo on nauttinut olostaan. Ajelut ovat hänelle tosi helppoja ja hän tykkää aina kun lähdetään liikkeelle, oikein ehdottaa, että mennään.

Pojalle on tullut äidin mukaan paha mieli vain, jos koti on ollut huollossa.

Kuten kaikissa perheissä, välillä myös pakun kyydissä koetellaan hermoja. Pienessä tilassa pitää esimerkiksi vaalia järjestystä, mikä ei aina ole helppoa.

– Ongelma on se, että tavaraa kerääntyy, ja sotku syntyy nopeasti. Se vähän stressaa. Toisaalta pienen kodin siivoamisessa ei mene paljon aikaa. Meillä Samu on se, joka vaalii siisteyttä.

Petra kertoo hermojen menneen vain ”joskus”.

– Yllättävän harvoin ne menee. Meidän parisuhteelle tämä on tehnyt hyvää, ainakin jos vertaa korona-aikaan, jolloin vain odotettiin, että päästäisiin lähtemään.

– Tärkeää on muistaa se, että molemmilla pitää olla omaa aikaa. Siihen täytyy jatkossa kiinnittää enemmän huomiota, Petra ja Samu pohtivat.

Perheellä ei ole ollut mukana turvaverkkoja, eikä yhteistä lapsivapaata ole siksi järjestynyt kovin paljon. Suuri juhlapäivä olikin se, kun molempien äidit tulivat käymään syksyllä. Samun äiti kävi tapaamassa perhettä myös keväällä.

Sulon isovanhempiin on pidetty yhteyttä myös säännöllisillä videopuheluilla, ja välillä läheiset ja ystävät ovat lentäneet perheen luo lomailemaan.

– Aika paljon on vierailtu suuntaan ja toiseen. Hienoa on, että nyt kesällä Sulo saa nähdä isovanhempia.

Sulo kuperkaikkailemassa Espanjan Cadizissa.

Maisema oviaukosta Nerjassa.

Ulkoilu on niin helppoa, että Petra toteaa perheen ulkoilleen 100 kertaa enemmän kuin paikallaan asuessa.

Vaikkei tiukkaa reittisuunnitelmaa ole, käytännön asiat pakottavat jonkinlaiseen suunnitteluun. On mentävä paikkoihin, joissa voi pestä pyykkiä ja käydä suihkussa.

– Pyykinpesupisteitä, kuten itsepalvelupesuloita on paljon varsinkin Saksassa ja Etelä-Euroopassa. Niitä löytää Park4night-sovelluksesta ja Google Mapsista. Suihkussa me käydään uimahalleissa, joita on myös löytynyt hyvin. Meillä on autossa bideesuihku ja retkisuihkukin löytyy, mutta se ei vielä ole ollut käytössä. Sulolle on myös kasaan menevä amme, jossa hän tykkää kylpeä.

Säät ovat suosineet, eikä matkan varrelle ole sattunut suuria sateita, myrskyjä tai edes alle 10 asteen lämpötiloja.

– Espanjassa oli kerran kovat sateet, mutta silloin meillä oli auto huollossa ja asuimme hotellissa.

Arki täyttyy Samun työpäivistä, vapaa-ajasta, normaaleista ruuanlaitto-, siivous- ja muista kodin- ja lapsiperheen rutiineista, leikkimisestä sekä ajamisesta, joka on Samun vastuulla.

Kun Samu aamupalan jälkeen avaa läppärinsä, Petra ja Sulo lähtevät seikkailemaan luontoon. Edessä on usein uusi maisema ja uudet ihmetyksen aiheet.

– Hienoimpia kokemuksia ovat olleet Italian Dolomiitit. Siellä lähdin aamulla tosi aikaisin Sulon kanssa kahdestaan kiertämään Lago Di Braies -järveä. Sulo oli hartiarepussa. Kun aurinko alkoi nousta, kokemus oli ihan uskomaton. Se hiljaisuus, vuoret ja järvimaisema, Petra huokaisee.

Samulle ovat jääneet mieleen hienot tieosuudet ja maisemat, kuten reitti pieneltä viinitilalta Douro-jokilaaksoa pitkin Portoon.

– On monia paikkoja, joihin aiomme mennä uudestaan.

Meri pakun ikkunasta Espanjassa.

Suomalaisperhe on pysytellyt pääasiassa omissa oloissaan, sillä karavaanareita on ollut liikkeellä vain vähän ja perhe on välttänyt leirintäalueita.

– Espanjassa aloimme tutustua muihin matkaajiin, ja somen kautta on saatu uusia kavereita, joiden kanssa ollaan nähty ja nähdään nyt kesällä.

Van life -elämäntapa kiinnostaa ihmisiä Petran mukaan kovasti. Hän päivittää perheen kuulumisia Instagramissa @famfromfinland -tilillään.

– Koko ajan meiltä kysellään lapsen kanssa matkailusta. Juuri kysyttiin, minkä ikäisen lapsen kanssa voi lähteä. Ajattelen niin, ettei iällä ole väliä, mutta kun lapsi syntyy, alussa on tiuhempaan neuvolakäyntejä, joten pidemmät reissut eivät pienemmän vauvan kanssa oikein onnistu ja matkanteko on vähän erilaisia.

– Kun Sulo oli vauva ja reissasimme pienemmällä pakulla, kyllä se oli raskaampaa nukkumisten, syömisten ja muiden asioiden kannalta. Kaikki helpottuu, kun lapsi kasvaa ja kaikki voidaan syödä samaa ruokaa.

Monia myös kiinnostaa, miten paljon elämä pyörien päällä maksaa.

– Autoon tosiaan meni 25 000 euroa, ja kun laskee vakuutukset, ruuat ja koko talouden kuukausikulut, päästään noin 2 000 euroon, Samu laskee.

– Meiltä on kysytty, onko edullisempaa asua Suomessa vuokralla vai reissussa. Kun asuimme Kauniaisissa, maksoimme 1 100 euroa vuokraa kuukaudessa, joten voi sanoa, että asumiskulujen kanssa kustannus on aika sama, kun lasketaan vakuutukset ja lainanlyhennykset, hän jatkaa ja lisää laskuun vielä polttoainekulut, jotka ovat luonnollisesti isommat verrattuna paikallaan asumiseen.

Ruuan ja kaupassakäynnin Samu toteaa olevan paljon edullisempaa kuin Suomessa.

– Tarkkaa budjettia ei ole, mutta olen laskenut, että pärjäisimme, vaikka tekisin vain kaksi päivää viikossa töitä.

Elämää pyörien päällä Petra ja Samu kuvailevat monin tavoin hienoksi ajaksi.

– Ollaan pysytty terveinä ja ulkoiltu varmasti sata kertaa enemmän kuin normaalisti. Ulkoilu on helppoa, kun välissä on vain yksi ovi. Kengät jalkaan vaan, vähän aurinkorasvaa ja lähdetään, Petra kiteyttää ja kertoo Samun kanssa ymmärtävänsä nyt entistä selkeämmin, etteivät he ole mitään kaupunki-ihmisiä.

Näillä näkymin pyörät pyörivät vielä senkin jälkeen, kun Petran hoitovapaa päättyy tammikuussa 2024.

– Siinä kohdassa on tarkoitus aloittaa oma yritystoiminta. Tällä hetkellä ei ole vielä tiedossa, milloin tämä loppuisi. Ehkä silloin kun Sulo menee kouluun. Ehkä ennemmin, ehkä myöhemmin, Petra miettii.