Alaston blondi aiheutti ”luonnonilmiön” – syntyi sakea soppa korvauksista

Lukijat avautuvat Ilta-Sanomien kyselyssä erikoisista mökkikokemuksistaan.

Vaikka Suomen kesä onkin lyhyt, se ei vaikuta suomalaisten mökkeilytarinoiden runsaaseen määrään.

Olipa kyse sitten mökkinaapureista, sukulaisten yllätysvierailuista taikka vuokramökeistä, varmaa on se, että tarinoita riittää.

Kokosimme jälleen mieleenpainuvimmat Ilta-Sanomien lukijoiden kokemukset mökkikesän tapahtumista.

Kutsumattomia uimareita ja grillaajia

Harva suomalainen välittää kutsumattomista vieraista – varsinkaan tuntemattomista. Lukijoiden tarinoissa riittääkin kokemuksia tunkeilijahavainnoista.

– Naapuri vuokraa mökkiään, kerran mökille saapuessa olivat naapurimökin venäläiset vuokralaiset meidän rannassa uimassa. Usein myös naapurin vuokralaiset tulivat pihaamme poimimaan marjoja. Näitä tapauksia on riittänyt ihan riesaksi asti.

– Oli kaunis ja lämmin kesäpäivä. Olimme koko perheen kanssa syrjäisellä mökillämme, joka sijaitsi kapean tien päässä ja oli viimeinen mökki sillä tiellä. Yhtäkkiä pihaan tuli auto, harmaa ja vanha Mersu. Näin siinä vain kuljettajan. Kun hän huomasi lapset leikkimässä pihalla, hän alkoi peruuttaa pois kapeaa tietä. Hän peruutti noin 300 metriä ennen kuin pääsi kääntymään. Minä lähdin perään, mutta hän peruutti niin kovaa vauhtia, etten pysynyt perässä, enkä saanut rekisterinumeroa ylös. Hän käänsi auton kääntöpaikalla ja jatkoi kovaa vauhtia karkuun. Oliko tarkoitus tulla uimaan, murtautua mökkiin vai vain uteliaisuuttaan tulla katsomaan toisten mökkiä? Nopea peruuttaja hän oli, sillä jos olisin saanut rekisterinumeron ylös, olisin ilmoittanut poliisille.

” Oliko tarkoitus tulla uimaan, murtautua mökkiin vai vain uteliaisuuttaan tulla katsomaan toisten mökkiä?

– Olin serkkuni kanssa mökillä. Illalla havahduimme siihen, kun tuntematon porukka yritti nousta saareemme. Olivat kuulemma tulossa grillaamaan. Sanoimme, ettei toisten mökeille saa mennä. Jatkoivat viereiseen saareen, mutta sielläkin oli onneksi isäntäväki paikalla. Örvelsivät, ja pari tölkkiäkin lensi järveen. Uskomatonta.

Orapihlaja-aita koki kovia

Mökkinaapureista vai parhaimmillaan saada hyviä ystäviä. Aina näin ei kuitenkaan käy.

– Meidän mökkeilymme meni tuvassa istumiseksi, naapuri hankki koiran ja se räksyttää koko ajan. Naapuri vain toteaa, että ei voi mitään. Koira on yötä päivää ulkona. Rannan puoleinen piha on kuulemma paras paikka koiran häkille, eli kun oven aukaisee, räksytys vain kovenee. Vesi kantaa ja voimistaa ääntä niin, että pihalla ei yksinkertaisesti voi olla. Ei oikein huvita mennä koko mökille. Poliisille ilmoittaminen on kuitenkin inhottavaa, kun pitäisi sen itsekkäänkin naapurin kanssa tulla toimeen.

– Naapurin mökkinaapuri (blondi) keikaroi usein täysin alasti omalla tontillaan. Minua se ei haittaa, mutta ohi ajavia autoja ja kuskeja kylläkin. Viime kesänä 50-vuotias herrasmies ajoi autonsa kyseisessä tilanteessa meidän orapihlaja-aitaan ja vetosi luonnonilmiöön vahingon syynä. Vakuutusyhtiö ei ole vieläkään saanut asiaa ratkaistua: meneekö se naapurin vastuunalaisuudesta, auton liikennevakuutuksesta vai ”luonnonilmiön” vuoksi meidän omasta vakuutuksesta. Kehotankin keskustelemaan näyttävien naapurien kanssa, missä keikailee ja missä varustuksessa. Terveisin kuuro, muttei sokea möksäläinen.

Ilta-Sanomien lukijoiden kertomuksien mukaan mökkirauha rikkoutuu kesäisin monin eri tavoin.

Mökkimajoitus ei kelvannutkaan sukulaisille

Ihanat, kamalat sukulaiset. Ilta-Sanomien lukijoilla riittää aiheesta kerrottavaa kerta toisensa jälkeen.

– Vaimoni sisko asuu Sveitsissä. Hän tuli mökillemme sveitsiläisen miehensä kanssa. Mökkimme on varustettu hyvin. Pariskunta ei kuitenkaan voinut yöpyä mökillä, vaan halusi 10 kilometrin päähän rivitalolle. He antoivat listan tarvikkeista, joita jääkaapissa pitäisi olla ilta- ja aamupalaksi. Halusivat lisäksi lämmittää sähkösaunan – ja tietysti myös kuljetuksen molempiin suuntiin.

”En ole milloinkaan tuntenut olevani niin väärässä paikassa väärään aikaan”

Yllätysvieraat eivät ole aina mieleisiä – vaikka vierailua olisin edeltänyt kutsu mökille.

– Olin menossa viikon kuvataidekurssille Sisä-Suomeen. Uudehko avomieheni innostui ja lupasi lähteä viemään minut sinne. Hän kertoi edellisenä vuonna olleensa viereisessä pitäjässä veljensä häissä morsiamen vanhempien maalaistalossa. Morsiamen vanhemmat olivat kovasti toivotelleet lähtiessä tervetulleeksi uudelleen minun kanssani. Suostuin asiaan.

En ole milloinkaan tuntenut olevani niin väärässä paikassa väärään aikaan. Oli kiireinen heinänkorjuuaika, talon kiireisin kausi. Tulimme sinne illalla, talonväki oli selvästi uupuneita päivän töistä. Säälitti emäntää. Kumppanini oli ottanut tosissaan ne tyypilliset fraasit, joita vieraalle höpötetään lähdön hetkellä: ”Mikäs kiire sinulla nyt on? tulkaa käymään!”

” Laiturilla komeili jesarilla paikatut linja-auton penkit ja soutuveneen airosta puuttui puolilapaa. Eipä tullut soudeltua.

Vuokramökki paljastui autotalliksi

Vaikka suurin osa lukijoiden kokemuksista onkin peräisin omilta kesämökeiltä, tapahtuu kaikenlaista myös vuokramökeillä.

– Vuonna 2007 mökin vuokraaminen meni aivan metsikköön. Kuvat olivat netti-ilmoitusta varten otettu niin taitavasti, että niistä ei huomannut mitään erikoista. ”Mökki” oli kippiovineen päivineen ihka oikea ja aito autotalli. Vuokraisäntä esitteli tohkeissaan miten kätevää, kun koko seinän saa auki. Esittelykierroksella kehuminen sen kuin jatkui. Hänen mielestään oli todella mukavaa, että mökki oli järven rannalla ja mukavuuksina olivat oma laituri, laituripenkit ja vielä venekin, jota sopisi käyttää ihan vapaasti. Laiturilla komeili jesarilla paikatut linja-auton penkit ja soutuveneen airosta puuttui puolilapaa. Eipä tullut soudeltua.

– Heräsimme vuokramökillä ensimmäisenä loma-aamunamme kukonlaulun aikaan siihen, että kohisee. Pomppasimme pystyyn hiukset pystyssä, sillä luulimme vesiputkien vuotavan. Ei sentään, vuokraisäntä se vaan oli tullut kastelemaan uutukaista nurmikkoa.