Siivousyrittäjältä täystyrmäys trendisaunoille: haisevat pahalta ja mahdoton siivota

Kokeneen siivousyrittäjän mielestä nykysaunojen suunnittelussa pitäisi ottaa paremmin huomioon saunan käytettävyys ja huolto.

Saunomista rakastavat suomalaiset ovat usein valmiita kaivamaan kuvettaan löylyjensä mukavuuksien eteen. Viime vuosina saunatrendeissä ovat olleet pinnalla muun muassa modernit lauteet, joilla voi halutessaan vaikka pötkötellä.

Luksussaunojen suuret lauteet ovat käyttäjilleen varsin nautinnolliset, mutta samaa ei voi sanoa aina siivoojien näkökulmasta.

13 vuotta alalla toiminut siivousyrittäjä Marko Lakso kertoo, että varsinkin uudet saunat aiheuttavat saunasiivoojille usein jatkuvaa päänsärkyä.

Lakson siivousyritys Daxxon Yhtiöt Oy siivoaa viikoittain satoja saunoja. Suurin osa kohteista on taloyhtiöiden saunoja, mutta joukossa on myös yksityisiä saunoja luksusomakotitaloissa.

Lakson mukaan helpoimpia siivouskohteita ovat yleensä vanhat ja perinteiset saunat.

– Vanhoissa saunoissa on usein avoimet lauteet ja alhaalla siirrettävä penkki. Ne on helppo siivota ja pitää puhtaina.

Samaa ei hänen mukaansa voi aina sanoa uusista saunoista, jotka on usein rakennettu viime vuosien trendien mukaisesti. Ongelma on yleinen varsinkin uusissa omakotitaloissa ja hienoissa taloyhtiöissä.

– Usein moderneihin omakotitaloihin rakennetaan designsaunoja, joiden lauteiden rakenne on kiinteä ja umpinainen aivan lattiaan asti. Tällöin lauteiden alle ei pääse ollenkaan, tai sinne on vain jokin pieni rako. Myös laudelautojen välit voivat olla niin pieniä, ettei mikään pesin mahdu niitä puhdistamaan.

Kuvassa saunatrendejä Naantalin asuntomessuilta.

” Uudemmissa saunoissa on unohdettu usein kokonaan se, että niitä pitäisi joskus myös siivota.

Siivousyrittäjän mukaan lattiakaivo on vastaavissa saunoissa yleensä piilossa lauteiden alla, eikä sitä näin ollen pääse puhdistamaan. Hän muistuttaakin, että lauteiden alle tulisi mahtua vähintään vesiletku ja mielellään myös tasopesin, harja tai kuivauslasta.

– Uudemmissa saunoissa on unohdettu usein kokonaan se, että niitä pitäisi joskus myös siivota. Tällaista saunaa on nimittäin mahdotonta siivota kunnolla, siivousyrittäjä sanoo.

Siivousyrittäjä Marko Lakson mukaan moderneihin omakotitaloihin rakennetaan usein designsaunoja, joiden lauteiden rakenne on kiinteä ja umpinainen aivan lattiaan asti.

Ongelmia lattiakaivojen siivoamisen kanssa

Jos saunassa haisee, syy on Lakson mukaan useimmiten juuri lattiakaivo.

– Lattiakaivot ovat saunoissa useimmiten kuivakaivoja, eikä niissä lillu vesi. Joihinkin uusiin saunoihin on kuitenkin tietämättömyyttä tehty myös tavallisia, vettä sisältäviä lattiakaivoja. Ne alkavat kuivuessaan haista helposti.

Myös kuivakaivoissa on omat haasteensa, mikäli ne on sijoitettu lauteiden alle niin, ettei siivoamaan mahdu.

– Varsinkin, jos saunassa käytetään vihtaa, lehdet ja hiki jäävät lauteiden alle muhimaan ja homehtumaan. Tällöin myös kuivakaivo tukkeutuu helposti.

” Varsinkin, jos saunassa käytetään vihtaa, lehdet ja hiki jäävät lauteiden alle muhimaan ja homehtumaan.

Lakso kertoo tietävänsä tapauksia, joissa uusia, trendien mukaan rakennettuja saunoja on jouduttu purkamaan hajuongelmien takia.

– Ihanuus on jonkin ajan kuluttua kaukana, kun sauna alkaa haista, eikä ilman lauteiden purkamista asialle voi tehdä oikein mitään, Lakso jatkaa.

Siivousyrittäjä kertoo itsekin ihailevansa moderneja luksussaunoja. Hän kuitenkin toivoo, ettei siivouskulmaa unohdettaisi saunojen suunnittelussa.

”Ovathan ne näyttäviä, mutta eivät kauan”

Siivousyrittäjän mukaan oma murheenkryyninsä ovat uusissa taloissa suositut saunan ja pesuhuoneen väliset lasiseinät.

– Ovathan ne kyllä näyttäviä, mutta eivät kauan, jos ei niitä jatkuvasti pestä.

Lakson mukaan lasiseinät lämpenevät usein voimakkaasti ja ne siirtävät saunasta lämpöä myös pesuhuoneen puolelle.

– Uusissa saunoissa lasiseinä on vielä usein suihkun vieressä. Kaikki saippua-, shampoo- ja hoitoaineroiskeet kuivuvat kuumaan lasiin saman tien kiinni. Löylyvedestä haihtuva kalkki puolestaan sumentaa saunan puolen lasipintoja, jos niitä ei pidetä säännöllisesti puhtaina.

Kuvassa saunatrendejä Loviisan asuntomessuilta.

Siivousyrittäjä ei sijoittaisi saunan lasiseinää suihkun viereen.

Lasiseinät voikin joutua pesemään usein, mikäli niiden halutaan olevan puhtaita ja tahrattomia.

– En suosittele tällaisia lasiseiniä, jos toiveena on sauna, joka pysyy puhtaana ilman, että sitä täytyy jatkuvasti huoltaa.

”Turhan harva ajattelee”

Lakso kertoo seuranneensa saunatrendejä viime vuosina päätään puistellen.

– Suunnittelussa on menty design edellä, käytettävyys ja huolto on unohdettu. Puhtaus on tunnetusti ”puoli ruokaa” ja sekin pitäisi muistaa ja mahdollistaa.

” Suunnittelussa on menty design edellä.

Umpinaisten, lattiaan asti ulottuvien lauteiden haasteet tulevat myös asukkaille usein yllätyksenä.

– Näitä asioita turhan harva ajattelee, vaikka niillä on pidemmässä juoksussa varsin suuri merkitys saunasta nauttimisen kannalta.

Lakson mukaan myös saunasiivoojat saavat joskus lokaa niskaansa heistä riippumattomien asioiden vuoksi.

– Välillä siivoojamme saavat palautetta siitä, kuinka saunaa ei ole siivottu tarpeeksi hyvin ja saunassa on paha haju. Mutta siivoapa hyvin, jos se ei ole mahdollista. Siivousyritys on siivousyritys, ei rakennusyritys. Lauteiden purkaminen ja kokoaminen ei kuulu siivousyrityksen toimenkuvaan.