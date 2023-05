Kun koti näyttää tältä, ei mökkiä enää tarvita – asuntomessuilla erottuu nyt yksi tulikuuma trendi

Vierailimme ennakkoon Loviisan asuntomessuilla ja koostimme 6 kiinnostavinta trendiä, joista selkein liittyy arjen ja vapaa-ajan asumistarpeiden yhdistämiseen.

Loviisan asuntomessut käynnistyvät heinäkuussa. Ilta-Sanomat vieraili etukäteen vielä hieman keskeneräisellä Kuningattarenrannan messualueella haistelemassa tulevia trendejä. Katso alta poiminnat!

1. Luksusmökin tunnelmaa

Monet messutalojen tulevat asukkaat haluavat vaalia lomatunnelmaa myös arjen kiireessä. Merellisen sijainnin, hulppeiden terassien ja valikoituen mukavuuksien ansiosta uudet asukkaat eivät välttämättä tarvitse erikseen kesämökkiä tai muuta vapaa-ajan asumusta.

Messutaloista löytyy niin mökkitunnelmaa huokuvia oleskelutiloja kuin spa-henkisiä kylpyhuoneita kylpyammeineen ja luksussaunoineen – poreammeita unohtamatta.

Suurella terassilla on tilaa grillata isommallakin porukalla.

Useasta messutalosta löytyy tänä vuonna kylpyamme.

Messukodeissa näkyy paljon takkoja ja muita tulisijoja.

2. ”Anopin maja” ja muut piharakennukset

Messutalojen pihapiireihin rakentuu tänä vuonna erilaisia piharakennuksia, kuten rantasaunoja, venevajoja ja vierasmajoja. Esimerkiksi Villa Kruunun tontille rakentuu yhdistetty puusauna-vierasmaja, joka on leikkimielisesti ristitty ”anopin majaksi”.

Tulevaisuudessa piharakennuksia tullaan näkemään omakotitalojen tonteilla entistä enemmän, sillä uuden lain mukaan vuoden 2025 alusta alkaen tontilleen saa rakentaa ilman rakennuslupaa enintään 30-neliöisen lisärakennuksen, jos rakennusoikeutta vain riittää.

Tällainen rakennus voisi olla esimerkiksi varasto, pihasauna, vierashuone tai etätyötila. Rakennukseen saa siis vetää vedet, viemärit ja sähköt.

Piharakennusta voi hyödyntää esimerkiksi vieraiden majoittamiseen.

3. Ikkuna ikkunan perään

Moni messukohde on tänä vuonna sisustettu maiseman ehdoin. Asuinalueen merellisyys on huomioitu sisustuksessa ja useassa kohteessa suuret ikkunat takaavat luonnon ja sisätilojen yhteyden. Avaraa tilaa ja valoa on tarjolla yllin kyllin!

Messualueelle muuttava terapeutti-kirjailija Tommy Hellsten kertoi uuden kotinsa parhaaksi puoleksi sen, kuinka myös sisätiloissa voi tuntea olevansa kuin ulkona.

Messukotien olohuoneita hallitsevat suuret ikkunat.

Tommy Hellstenin tulevasta kodista löytyvät sekä atriumpiha että valtavat ikkunat.

4. Etätyötilat ja harrastehuoneet

Korona-aika toi etätyön jäädäkseen. Ei siis liene yllätys, että messukodeista löytyy tänäkin vuonna runsaasti työhuoneita. Työtilojen lisäksi asukkaat ovat halunneet myös panostaa harrastetiloihin, ja messuilla voikin nähdä niin koiran trimmaamiseen tarkoitetun huoneen kuin joogatilan.

Toimistohuoneille on edelleen käyttöä.

Kelpaisiko oma joogahuone?

5. Hillittyä värien huumaa

Messukotien väripaletti on tällä kertaa melko hillitty. Sisustuksessa on suosittu rauhallisia ja vaaleita värejä, kuten valkoista ja beigeä. Myös mustat yksityiskohdat sekä vaaleat puupinnat pitävät paikkansa trendien aallonharjalla.

Vaaleita sävyjä näkyy erityisesti messukotien tekstiilivalinnoissa.

Vaaleat puupinnat ovat edelleen suosittuja.

6. Marmoria sen olla pitää

Yksi erityisesti messujen keittiöissä ja kylpyhuoneissa nähtävillä olevista trendeistä on marmorin sekä marmorikuviota jäljittelevien kaakelien käyttö. Lisäksi marmoripintaa on käytetty muun muassa makuuhuoneissa ja olohuoneissa.