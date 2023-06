Virhe, jonka todella moni tekee pihalla tai parvekkeella – ”Niitä ei pidä heittää pois”

Kaikki mullat näyttävät samanlaisilta, mutta niissä voi olla todella suuria eroja. IS vertaili asiantuntijan kanssa 12 erilaista puutarhamultaa.

Tarjouksesta voi saada jopa viisi multasäkkiä kympillä. Mitä säkissä on, siitä asiakas ei aina välitä, kunhan hinta on kohdallaan. Mullalla kuitenkin on väliä, samoin säkin koolla.

Vaikka multasäkkien sisältö näyttää maallikon silmissä samalta tavaralta, mullissa on paljon eroja. Näin vakuuttaa puutarha-alan ammattilainen, viherrakentamiseen erikoistunut Juha Hietikko.

– Esimerkiksi pH:lla, eli happamuudella on merkitystä. Kun istutetaan esimerkiksi havukasveja, mullan on oltava hapanta, eli pH on silloin normaalia puutarhamultaa alhaisempi. Hedelmä- ja lehtipuut taas tarvitsevat kalkkia, eli neutraalimpaa multaa. Kalkittu peruspuutarhamulta käy niille hyvin.

Puutarha-alan ammattilainen Juha Hietikko vinkkaa, että mullasta kannattaa tarkistaa esimerkiksi sen happamuus, ravinteikkuus ja kosteus.

Hyötykasveille Hietikko suosittelee ravinteikasta ja hyvin lannoitettua multaa.

– Tomaatin ja kurkun taimille on olemassa ihan kasvatussäkkejä, joissa on mukana lannoite koko kasvuajaksi. Myös esimerkiksi Biolanin Musta Multa on oikein hyvää kasvaville hyötykasveille, mutta kesäkukille siinä voi olla liikaa ytyä.

Parvekelaatikkoihin, amppeleihin ja piharuukkuihin istutetut kesäkukat viihtyvät parhaiten niille tarkoitetussa erikoismullassa, jossa on biohiilikiteitä ja kevytsoramurskaa.

Mitä hennommasta kasvista tai taimesta on kyse, sitä vähemmän se tarvitsee ravinteita. Isoksi kasvava kasvi taas tarvitsee enemmän ravinteita ja tilaa juuristolleen. Eli käyttötarkoitus vaikuttaa mullan valintaan ja mullalla on väliä lopputuloksen kannalta.

Multaseoksessa voi olla monia eri maa-aineksia. Turve on yleisin ainesosa, mutta myynnissä on myös turpeetonta, kookoskuidusta tehtyä säkkimultaa.

– Turpeeseen lisätään esimerkiksi kalkkia, savea, hiekkaa, ravinteita ja muita aineksia. Ne vaikuttavat mullan kemialliseen koostumukseen ja rakenteeseen.

– Jos multa on tiivistä eikä siinä ole ilmaa, kasvin juuristo ei pääse kunnolla kehittymään. Tai jos se on liian kevyttä, ilmaa on liikaa ja multa kuivuu helposti, Hietikko kertoo.

Mullasta voi löytyä erilaisia sattumia tai ötököitä, mutta Hietikon mukaan niitä ei pidä säikähtää, ne kuuluvat multaan.

Multapussista voi putkahtaa esiin erilaisia ”sattumia”, kuten kiviä, paakkuja ja kaarnanpalasia. Niitä ei pidä heittää pois, sillä kiinteillä aineksilla on oma tärkeä tehtävänsä. Karkea aines pitää mullan ilmavana.

– Joskus asiakkaat ovat säikähtäneet, kun mullassa muurahainen tai jokin muu öttiäinen. Pitää muistaa, että multa on multaa eikä sitä tehdä missään laboratoriossa.

Hyvä puutarhamulta pidättää sekä vettä että ravinteita, on koostumukseltaan mururakeista ja väriltään tummaa.

Hietikon mielestä suurin virhe mullan valinnassa tehdään, kun lähdetään multaostoksille tarjouksen perässä, eikä oteta selvää säkkien sisällöstä. Hän suosittelee tuoteselosteen tutkimista ennen ostopäätöstä.

– Toinen on se, ettei huomata katsoa säkin kokoa. Valmistajat pakkaavat markettien omille tuotemerkeille multaa 40 litran säkkeihin. Siinä on 10 litraa vähemmän kuin esimerkiksi Kekkilän omassa peruspuutarhamultasäkissä. Vaikuttaisi siltä, että markettien mullat ovat heikkolaatuisempia.

(Lähteinä myös valmistajien sivut ja puutarha.net)

Puutarhamultien vertailu (arviot asteikolla 1–5)

1. Biolan puutarhamulta

Hinta: 40 l säkki 2,49 €, 5 kpl 10 €

Tuotekuvaus: Monikäyttöinen yleismulta kaikkialle pihaan ja puutarhaan. Soveltuu kasvualustaksi esimerkiksi kukkapenkkeihin, viljelylavoihin, ruukkuihin ja kasvihuoneisiin, myös maanparannukseen istutuksia perustettaessa. Multaan on lisätty kompostia, joka parantaa mullan ilmavuutta ja vedenpidätyskykyä. Kompostin orgaaniset aineet aktivoivat mullan pieneliötoimintaa.

Kompostoidut raaka-aineet: Kompostoitu multaseos (mädätysjäännös, vaalea kasvuturve, broilerinlanta, puunkuorirouhe sekä vaalea, tumma ja musta kasvuturve

pH: 6,8, kosteus 55 %

Asiantuntijan arvio: Tässä on isoja karikkeenpaloja, kunnon sattumia ja hajusta päätellen myös kompostia ja ravinteita paljon, mikä on hyvä syötäville kasveille. Vaikuttaisi hyvältä yleismullalta. Kannattaa huomioida säkkikoko, joka on vain 40 litraa.

Pisteet: 3,5/5

2. Tarhurin Puutarhamulta (Rusta)

Hinta: 50 l säkki 3,99 €, 4 säkkiä 11,90 €

Tuotekuvaus: Pakattu seosmulta, laadukas kotimaisista raaka-aineista valmistettu yleismulta kaikille kotipuutarhan kasveille. Lannoitettuna ja kalkittuna se soveltuu mainiosti nurmikon perustamiseen, puiden ja pensaiden istutukseen, vihannes- ja kasvimaille, kasvihuoneisiin sekä kasvualustaksi kukkaistutuksille.

Raaka-aineet: Kasvuturve, tumma kasvuturve, savinen hiekka

pH: 6,2, kosteus 50 %

Valmistaja: Tikalan Oy

Asiantuntijan arvio: Säkin värimaailma on melkein sama kuin Kekkilän perusmullassa, ja äkkiä katsoen voisi luulla Kekkiläksi. Tuoteseloste vaikuttaa samalta kuin muissakin mullissa, mutta tämä on aika kuivan tuntuista ja pölisevää, paljon kuivia kokkareita. Kevyen oloista verrattuna muihin. Olisiko hiekkaa runsaanlaisesti, mikä tarkoittaa, että kastelun tarve lisääntyy.

Pisteet: 2,5/5

3. Multasormi Puutarhamulta (Hankkija)

Hinta: 40 l säkki 3,99 €, 4 säkkiä 9,99 €,

Tuotekuvaus: Puutarhan yleismulta, joka sopii useimmille kasveille. Valmiiksi kalkittu sekä yleislannoitettu, ja se soveltuu käytettäväksi muun muassa kasvimaalla, istutuksissa, maanparannukseen sekä nurmikon perustukseen ja paikkaukseen.

Raaka-aineet: eri maatumisasteiset turvelaadut, savinen hiekka

pH: 6,2, kosteus 50 %

Asiantuntijan arvio: Hyvä yleismulta, aivan saman näköistä kuin Kekkilän oma puutarhamulta, en huomaa näissä mitään eroa. Tuoteselosteen perusteella voi päätellä, että hintaa on saatu alemmas, kun on laitettu kalkkia tai ravinnetta vähän pienempi määrä. Orgaanista materiaalia on enemmän kuin Kekkilän omassa, ehkä hinta selilttyy sillä: Kekkilän oma multa menee tiukemman seulan läpi.

Pisteet: 3,5/5

4. Cello Kesäkukkamulta (K-Rauta)

Hinta: 30 l säkki 4,95 €

Tuotekuvaus: Sisältää ympäristöystävällisiä kastelukiteitä, jotka pitävät mullan kosteana pitempään ja vähentävät kukkien kastelutarvetta. Kesäkukkamulta sisältää sekä nopea- että pitkävaikutteisia lannoitteita.

Raaka-aineet: Eri maatumisasteen turpeet, hieno ja karkea hieta sekä hiekka.

pH: 6,5, kosteus, 30 %

Valmistaja: Kekkilä Oy

Asiantuntijan arvio: Säkki on oudon raskas, onkohan tämä vähän liian märkää? Kosteus on tuoteselosteen mukaan vain 30 prosenttia, mutta ei vaikuta siltä. Pinta on kova ja multa liian tiivistä tavaraa kesäkukkien juuristoille. Tässä näkyy kyllä rakeita, joiden tehtävänä on pitää multa kosteana.

Pisteet: 2,5/5

5. Plantagen Ulkomulta

Hinta: 40 litran säkki 3,49 €, 4 säkkiä 12 €

Tuotekuvaus: Niukasti lannoitettu täytemulta, soveltuu puutarhaan ja kukkapenkkien täytteeksi sekä maanparannukseen.

Raaka-aineet: kasvuturve, hiekka, karkea ja hieno hieta.

pH: 6,2

Valmistaja: Kekkilä Oy

Asiantuntijan arvio: Sitä ihmettelen, miksi tuoteseloste on niin lyhyt, vaikka tilaa olisi ollut paljon pidemmällekin. Mullassa on kauttaaltaan pintakovuutta. Olisiko tässä myös sammalta paljon, vaaleaa, maatumatonta kasvuturvetta? Karikkeen palat vaikuttavat vähän liian isoilta.

Pisteet: 2/5

6. Kekkilä Puutarhamulta

Hinta: 50 litran säkki 4,50 €, 3 säkkiä 11 €

Tuotekuvaus: Yleismulta kaikille pihan ja puutarhan kasveille. Käytetään puiden ja pensaiden istuttamiseen, nurmikon paikkaukseen ja perustamiseen, maanparannus, kasvimaat, kotikasvihuoneet ja kukkaistutukset.

Raaka-aineet: Eri maatumisasteiset turpeet, hieno ja karkea hiekka, kasviperäinen maanparannuskomposti.

pH: 6,2, kosteus 50 %

Asiantuntijan arvio: Tässä on mielestäni hyvä hinta-laatusuhde, oikein hyvä yleismulta vähän kaikkeen. Itse olen käyttänyt tätä viherrakentamisessa ja moni on sanonut, ettei ole tarvinnut kitkeä koko kesänä. En tiedä onko täydellistä multaa olemassa, mutta tämä on aika lähellä sitä.

Pisteet: 4,5/5

7. Rainbow Puutarhamulta

Hinta: 40 litran säkki 3,50 €, 5 säkkiä 12,90 €

Tuotekuvaus: Koko puutarhan yleismulta, joka sopii käytettäväksi, kesäkukille, puiden ja pensaiden istutuksiin, vihannesmaalle, nurmikon perustamiseen ja paikkaamiseen. Ei sovellu happaman maan kasveille.

Raaka-aineet: Kasvuturve, tumma kasvuturve, savinen hiekka

pH: 6,2, kosteus 50 %

Valmistaja: Tikalan Oy

Asiantuntijan arvio: Tämä on ilmeisesti valmistettu ennen Ukrainan sotaa, koska säkissä on myös venäjänkieliset tekstit. Tuotetta on todennäköisesti tehty paljon S-ketjun myymälöihin. Multa tuntuu kuivalta ja tässä on vähän enemmän sattumia kuin Kekkilän yleismullassa. Sattumat eivät ole huono juttu.

Pisteet: 3/5

8. Perenna- ja ruusumulta Kekkilä

Hinta: 40 litran säkki 9,49 €

Tuotekuvaus: Korkealaatuinen erikoismulta, joka on suunniteltu erityisesti monivuotisten kasvien istuttamiseen ja uusien istutusalueiden perustamiseen. Multa on reilusti kalkittu ja lannoitettu: runsaasti kaliumia ja fosforia, mutta kohtuullisesti typpeä sisältävä lannoite.

Raaka-aineet: Erilaiset turvelaadut, maadutettu puunkuorimurske, komposti (turve, puunkuori ja lanta), hiekka, savinen hieta.

pH: 6,2, kosteus 50 %

Asiantuntijan arvio: Tässä on mukana Kekkilän Juurivoima-humus-yhdistettä. Tuoteselosteen perusteella sitä, samoin kuin kaliumia ja fosforia on laitettu enemmän kuin muihin multiin, mikä selittää kalliimman hinnan. Hyvä turve ja sopivasti hiekkaa ja savea, samoin kariketta, joka tuo ilmavuutta. Todella hyvä erikoismultamiksaus perennoille ja ruusuille.

Pisteet: 4,5/5

9. Biolan Musta Multa

Hinta: 45 litran säkki 4,50, 5 säkkiä 17,95 €

Tuotekuvaus: Runsaan kompostilannoituksen ansiosta ravinteet riittävät vaateliaillekin kasveille. Soveltuu maanparannukseen kasvimaalla ja monivuotisia istutuksia perustettaessa, kasvualustaksi kasvihuoneeseen. Lisälannoituksen tarve on vähäisempi kuin tavanomaisilla multa- ja turvesekoituksilla.

Raaka-aineet: kompostiseos (puunkuorirouhe, broilerinlanta, kasvuturve, hevosenlanta, järviruoko), tumma ja musta kasvuturve.

pH: 6,5, kosteus 60 %

Asiantuntijan arvio: Tosi kuohkeaa, sopivasti ilmaa. Tämä on täsmämultaa, jota käytetään kasvualustana kasvihuoneessa ja isoille kasveille, kuten vaikka puiden istutuksessa. Voi sanoa, että tämä on kasvihuoneviljelijöiden supermultaa. Ei sovellu yleismullaksi, eikä kesäkukille tai taimille, sillä ravinteita on liian paljon.

Pisteet: 4/5

10. Cello Puutarhamulta

Hinta: 40 litran säkki 2,95 €, 4 säkkiä 9,95 €

Tuotekuvaus: Käyttövalmis lannoitettu ja kalkittu multa, joka sopii kaikkialle puutarhaan: nurmikoille, kukkapenkkeihin, koristekasveille, kasvimaalle, marjapensaille, hedelmäpuille ja kasvihuoneeseen.

Raaka-aineet: Vaalea ja tumma kasvuturve, savinen hiekka.

pH: 6,2, kosteus 50 %

Valmistaja: Kekkilä Oy

Asiantuntijan arvio: Tuoteselosteen perusteella tämä on samaa Kekkilää kuin muutkin perusmullat, mutta onpas tiukkaa ja mustaa tavaraa. Onko vähän liiankin tiivistä ja märkää? Ilmaa ei ole. Multaan on muodostunut kova, paakkuinen kerros. Se on huono juttu, sillä pienet juuristot eivät pääse tästä läpi. Olisiko käytetty liian savista hiekkaa?

Pisteet: 2/5

11. Plantagen luonnonmukainen Puutarhamulta

Hinta: 40 litran säkki 6,49 €, 5 säkkiä 27,99 €

Tuotekuvaus: Soveltuu kaikkien puutarhakasvien, kuten perennojen, pensaiden ja puiden istutukseen ja kasvattamiseen, pieniin ja suuriin puutarhoihin. Multa on luonnonmukaisesti ja 100-prosenttisesti kasviperäisesti lannoitettu.

Raaka-aineet: Kasvuturve, hiekka, karkea ja hieno hieta

pH: 6,8, kosteus 40 %

Valmistaja: Kekkilä Oy

Asiantuntijan arvio: Tämäkin kuuluu samaan Kekkilän tuoteperheeseen, vaikka nimi on Plantagen. Aikalailla samaa tavaraa ja näyttää samalta kuin kuin Kekkilän oma yleismulta. Perusmulta, joka sopii periaatteessa kaikelle. Ehkä lisähinta tulee luonnonmukaisuudesta ja siitä, että Plantagenilla on toimipaikat isoissa kaupungeissa ja asiakkaat ostavat mullat ja kasvit samasta myymälästä.

Pisteet: 3,5/5

12. Kekkilä Havu- ja rodomulta

Hinta: 40 litran säkki 7,90 €, 3 säkkiä 20 €

Tuotekuvaus: Korkealaatuinen ja käyttövalmis multa hapanta maata suosivien kasvien tarpeisiin. Sopii alppiruusuille, atsaleoille, pensasmustikoille, hortensioille ja useimmille havukasveille.

Raaka-aineet: Tumma turve, kompostoitu tumma kuori, hieta, hieno hiekka

pH: 5,2, kosteus 55 %

Asiantuntijan arvio: Tässä on pH 5,2, mikä tarkoittaa, että multa on happaman maan kasveille tarkoitettua erikoismultaa. Tätä ei kannata käyttää kesäkukkiin, vaan täsmämultana havukasveille. Tuote tuntuu ja näyttää samalta kuin yleismullat, joten ei voi kun luottaa tuoteselosteeseen. Meillä itsellä on tätä sekä myynnissä että omassa käytössä, ja voin kyllä suositella.

Pisteet: 4,5

Säkit ostettiin 22.5. Plantagenilta, Rustasta, Hankkijalta, K-Raudasta, Prisman Puutarha ja Piha –myymälästä sekä taimitarhalta.