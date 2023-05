Jättikokoinen ampiaislaji valloittaa Suomea – pistoihin liittyy vaarallinen harhaluulo

Pitkään harvinaisena pysynyt ampiaislaji on tehnyt näyttävän paluun Suomeen. Asiantuntija kertoo, miten sitä voi yrittää torjua omalta parvekkeelta tai pihalta.

Se, kuinka runsas ampiaiskesästä on tänä vuonna tulossa, on Luonnonvarakeskuksen tutkija Jouni Sorvarin mukaan vielä epävarmaa.

Varmaa on kuitenkin se, että säiden lämmettyä ampiaislajien kuningattaret ovat lähteneet liikkeelle.

– Tähän aikaan vuodesta kuningattaria voi havaita paljon. Ampiaiset perustavat juuri nyt pesiä, joten niitä pyörii myös terasseilla ja parvekkeilla etsimässä pesäpaikkoja, Sorvari kertoo.

Tänä keväänä on tehty havaintoja myös normaaliin ampiaiseen verrattuna varsin isokokoisen näköisistä pörisijöistä. Se voi asiantuntijan mukaan olla herhiläinen eli vespa crabro. Sorvarikin kertoo saaneensa useita havaintoja Suomen suurimmasta ampiaislajista.

Herhiläiset ovat muita ampiaislajeja kookkaampia ja väritykseltään punaruskeita. Yleisempiä ne ovat etelässä, kaakossa ja erityisesti rannikolla.

– Suomessa oli 30–40-luvulla kuumia kesiä, jolloin herhiläisiä oli poikkeuksellisen paljon. Sen jälkeen ne olivat täällä pitkään hyvin harvinaisia, Sorvari sanoo.

Viime vuosina ampiaislajia on tavattu jälleen enemmän.

– Nyt, kun ilmasto on lämmennyt ja kuumia kesiä on ollut enemmän, niiden pesintä on onnistunut paremmin. Laji on alkanut pikkuhiljaa levittäytyä kaakosta luoteeseen päin ja rannikolta pohjoiseen päin. Etelärannikolla niitä on jo kohtuullisen yleisesti.

Herhiläisten pääasiallisia pesimispaikkoja luonnossa ovat lahot ja ontot lehtipuut.

– Myös linnunpöntöt kelpaavat niille pesimispaikoiksi. Herhiläiset saattavat tulla pesimään välikaton ullakkotiloihin, mutta harvemmin terassin rakenteisiin, Sorvari kertoo.

Herhiläisen piston myrkky puolestaan ei asiantuntijan mukaan eroa muiden Suomen ampiaislajien myrkystä.

Oli kyseessä sitten minkä tahansa ampiaislajin pisto, ratkaisevaa piston kipuvaikutuksessa on se, mihin kohtaan kehoa ampiainen pistää.

– Jos pisto on aivan ihon pinnassa, se ei juuri tunnu. Jos pisto osuu syvemmälle lihakseen, jomotusta saattaa olla pidempäänkin, Sorvari kuvailee.

Ampiaistutkija itse kertoo onnistuneensa välttelemään ampiaisen pistoa jo lähes 40 vuoden ajan.

– Olen monesti ampiaisia tutkiessani joutunut hankaliin tilanteisiin. Ampiaispesän lähettyvillä tärkeintä on liikkua rauhallisesti. En suosittele puhaltamaan tai hengittelemään ampiaisiin päin, Sorvari sanoo.

Kuten moni kesäkokki on saattanut huomata, ampiaiset ovat persoja kesävirvokkeille ja -herkuille, kuten jäätelölle, limonadille, oluelle ja grilliruoalle.

– Jos ampiaisparvi pörrää paikalle kesken ulkoruokailun, suosittelen pysymään rauhallisena ja olemaan huitomatta niitä, Sorvari ohjeistaa.

Jos ampiaisista ei ole haittaa, ei niitä ole syytä hävittää. Sorvari muistuttaa, että ampiainen on ahkera ja luonnolle hyödyllinen hyönteinen.

Mikäli ampiainen on kuitenkin pesiytynyt harmia aiheuttavasti parvekkeelle tai kotipihaan, suosittelee asiantuntija tuholaistorjujan tilaamista.

Ampiaistutkija ei suosittele hävittämään pesiä kotikonstein.

– Ampiaisen myrkky on vaarallinen, jos se tulee henkitorven alueelle tai suuhun. Siitä syystä en koskaan kehota ketään torjumaan itse ampiaisia kotikontein. Se on oikeasti vaarallista – ampiaispesässä voi loppukesästä olla jopa tuhansia pörriäisiä, Sorvari sanoo.

Ampiaisen pistoon liittyy Sorvarin mukaan myös yksi yleinen ja jopa vaarallinen harhaluulo.

– Vaikka ampiainen olisi pistänyt kerran niin, ettei oireita tullut, se ei vielä tarkoita, ettei ampiaiselle voisi olla allerginen. Ensimmäinen pisto voi hyvin olla oireeton, sillä vasta silloin myrkylle altistuu. Oireet voivat ilmaantua vasta seuraavan piston yhteydessä.

Aiemmin herhiläishavannoista kertoi MTV.