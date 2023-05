Juha on onnellinen siitä, että hänen lapsensa eivät kaipaa kalliita leluja tai aktiviteetteja, vaan he tuntuvat olevan tyytyväisiä päästessään ulkoilemaan, uimahalliin tai laavulle grillaamaan. Muuhun isällä ei juuri nyt ole oikein varaa.

Kahden lapsen isä Juha, 35, pisti omaisuutensa myyntiin ja jäi kodittomaksi. Nyt hän kertoo, miten päätyi rajuun ratkaisuunsa.

Taksinkuljettajan palkka ei taaskaan riittänyt siihen, mihin olisi pitänyt.

Maalis- ja huhtikuun vuokrat olivat jo rästissä, ja samoin oli käymässä myös toukokuun vuokralle.

Lappeenrantalainen Juha, 35, oli joutunut velkakierteen vuoksi ulosottoon.

Vaikean tilanteen kärjisti se, kun autoakin piti korjata, jotta se menisi katsastuksesta läpi. Juha maksoi korjauksista sen, minkä pystyi, mutta leima jäi saamatta.

– Pyysin armoa niin ulosotosta kuin sosiaalitoimistostakin. Kummankaan mielestä en tarvinnut autoa, Juha harmittelee.

Omasta mielestään hän kyllä tarvitsisi. Ilman autoa on vaikea tavata edes omia lapsia, joita hän on aiemmin voinut kyyditä isäviikonloppujen viettoon. Autottomuus vaikuttaa myös parisuhteeseen, sillä hänen nykyinen naisystävänsä asuu parinkymmenen kilometrin päässä.

Tämän jutun kuvat on otettu toukokuun alussa, kun Juha tyhjensi kotiaan. Hän paitsi irtisanoi vuokrasopimuksensa, myös myi tavaroistaan kaiken, minkä pystyi. – Aiemminkin olen rahapulassa myynyt omaisuuttani.

Tiukan paikan edessä Juha teki radikaalin ratkaisun: hän irtisanoi asuntonsa, otti lopputilin ja lähetti 14 työhakemusta paremman palkan toivossa.

– Taksinkuljettajana kuukausiansioni olivat 850–1 100 euron luokkaa kuukaudessa. Lopputilistä jäi ulosoton jälkeen käteen 803 euroa, ja vuokra olisi 609 euroa. Asunnon ennenaikaisesta irtisanomisesta tulee vielä 590 euron sopimusrikkomus, hän listaa.

– Tuntui, että tämä on silti parempi ratkaisu kuin häädetyksi tuleminen.

Asunnon irtisanottuaan Juha pani koko omaisuutensa myyntiin.

– Mitä vähemmän tarvitsen varastotilaa, sen parempi. Tällä viikolla lähtivät sänky, sohva, pyykkikone, kahvinkeitin ja keittiön pöytä.

Ennen myyntituottoja Juhalla oli tilillään 11 senttiä.

– Aiemminkin olen rahapulassa myynyt omaisuuttani. Telkkarinkin möin taannoin satasella, että sain ruokaa ja tupakkaa, Juha kertoo.

Kodin irtisanomisen myötä Juha pystyy kirimään velkojensa maksua, kun rahaa ei kulu enää vuokraan.

Juhalla on uskoa siihen, että hän pystyy selättämään velkansa suhteellisen pian.

Vaikka Juha on pian virallisesti koditon, hän ei ole jäämässä taivasalle. Mies on sopinut voivansa majailla tilapäisesti niin kavereidensa kuin tyttöystävänsäkin kodeissa. Lasten isäviikonloput hän on jo sopinut viettävänsä lapsineen tyttöystävänsä luona.

– Tärkeintä on, että oma vaikea tilanteeni ei vaikuttaisi lapsiin. Lapset ovat aina ykkönen, ja heillä on oltava huoleton ja turvallinen lapsuus.

14 työhakemusta on jo poikinut sekä kertaluontoisen kiireapulaisuuden paikallisessa pesulassa että määräaikaisen kausityön kaupungilla viideksi kuukaudeksi.

– Vaikka tuntipalkka ei ole kovin paljon, saan enemmän palkkaa kuin taksinkuljettajana, Juha iloitsee.

Töihin päästäkseen Juha tosin joutui ostamaan uuden auton 2 000 eurolla. Rahat lainasi tuttava, jolle Juha lupasi maksaa takaisin tutulleen 500 euron tasaerissä ensimmäisistä ansioistaan.

Erityisesti lasten tilanne harmittaa Juhaa. – Välillä huolettaa, että jos lapsille sattuu jotain, olisiko sellaisessa tilanteessa varaa lääkäriin tai lääkkeisiin, hän miettii.

Ulosoton ja velkojen kanssa Juha on kamppaillut vuosia. Syöksykierre alkoi vuosia sitten nettikasinoilla pelaamisesta ja muutosta Imatralta Mikkeliin.

– Olin muuton yhteydessä jonkin aikaa työtön ja paikkasin tilannetta joustoluotolla, kun luottotietoni olivat vielä kunnossa. Ei olisi kannattanut, sillä lopulta joustoluottoja oli aivan liikaa tulotasoon nähden, eikä minulla ollut rahoja maksaa kuukausieriä, Juha muistelee.

Tällä hetkellä ulosotossa on 7 000 euroa. Niiden lisäksi hänellä on henkilökohtaisia velkoja: 1 100 euroa toisen lapsen äidille, 1 200 euroa tuttavalle, 2 500 euroa kaverille, 2 100 euroa uutta autovelkaa toiselle kaverille, 500 euroa tutulle kesärengaskaupoista, 500 euroa velkaa edellisestä, nykyisin ajokelvottomasta autosta, reilut 600 euroa entisen asunnon vuokrarästejä, 900 euroa sitäkin vanhempia vuokrarästejä, yhteensä 2 417 euroa maalis–toukokuun vuokria sopimusrikkoineen, 600 euroa vanhasta moottoripyöräkortista ja 500 euron puhelinlasku, joka on todennäköisesti jo matkalla ulosottoon.

– Ja lisäksi on 750 euron laina entiselle parhaalle ystävälle, jonka kanssa suhde kaatui juuri näihin velkoihin, Juha toteaa.

Kokonaisvelkasummaksi tulee yhteensä 20 000 euroa.

Nykyilannettaan Juha kuvaa ”ristituleksi vähän joka suunnasta”:

– Tässä on ollut vuosia ihan jatkuva rahapula, ja olen ollut aika lailla oman onneni nojassa. Olen saanut välillä apua kirkolta ja sossusta apua vuokriin, mutta se on ollut tekohengitystä. Ongelmat ovat jääneet, hän toteaa, eikä yritä paeta vastuuta:

– Syyllinen niihin löytyy peilistä.

Vuosien varrella Juha on tehnyt montaa eri työtä aina vartijan hommista teollisuusalaan. Mikkelissä asuessaan hän teki välillä kolmeakin työtä, jotta saisi maksettua velkojaan.

– Päivisin olin vartija, iltaisin menin panimolle töihin ja viikonloppuisin olin portsarina. Se alkoi uuvuttaa, ja väkisinkin tuli mieleen, että minkä helvetin takia ajan itseni piippuun, kun käteen ei jää mitään.

Velkojen määrä ja se, että taloudellinen tilanne ei ole alkanut ratketa uurastamisesta huolimatta, on Juhan mukaan pilannut monta yritystä päästä omille jaloilleen. Tilanne on koetellut myös mielenterveyttä.

– Viime kesän kesätyöt olin masennuksen vuoksi sairauslomalla, koska mietin jo aamukahvipöydässä, miten tappaisin itseni.

Joulun tienoilla Juha romahti totaalisesti ja joutui itsetuhoisten aikomusten vuoksi psykiatriseen hoitoon.

– Silloin tuntui, että tästä tilanteesta ei ole ulospääsyä. Veronpalautukset kelpaavat ulosottoon joka vuosi, ja palkoista ulosmitataan kuin ihmisellä ei olisi muita laskuja kuin vuokra ja sähkö. Tässä montussa kun on ollut ihan koko ajan, en ole jaksanut hoitaa peruslaskujakaan, Juha sanoo.

Apua hätään Jos sinulla on itsetuhoisia ajatuksia tai olet huolissasi läheisestäsi, Mieli.fi:n Kriisipuhelin päivystää 24/7 numerossa 09 2525 0111. Voit myös kirjoittaa Tukinettiin. Nuorille suunnattu Sekasin-chat päivystää ma–pe klo 9–24 ja viikonloppuisin klo 15–24. Hengenvaarallisissa tilanteissa soita aina ensimmäisenä hätänumeroon 112.

Uudesta parisuhteestaan Juha on pyrkinyt pitämään rahaongelmansa poissa. Naisystävä on ollut Juhalle tärkeä tuki.

Rahatilanne on heittänyt varjon myös ihmissuhteisiin. Erityisesti läheisille pystyssä oleminen on tuntunut stressaavalta. Juha aikoo tulevan kesän aikana maksaa mahdollisimman paljon läheisten velkoja.

– Menettämääni kaverisuhdetta en saa enää takaisin. Siitä on tietysti huono mieli, mutta olen vähän kylmettänyt itseäni sen suhteen, Juha myöntää.

Tutuilta lainan pyytäminen on ollut myös noloa. Juha kertoo haluavansa näyttää läheisilleen, että saa raha-asiansa hoidettua.

– En halua olla se henkilö, josta sanotaan, että tuolle kun lainaat, et saa ikinä takaisin. Tämä on miulle henkilökohtainen tehtävä. Mie hoidan nämä kyllä.

Isänä harmittaa myös se, ettei ole voinut tarjota lapsille muistorikkaita elämyksiä, jotka vaativat rahaa.

– Onneksi lapset ovat aina onnessaan jo pelkästään miun seurasta, yhdessä ulkoilusta ja siitä, että käymme satunnaisesti uimahallissa tai laavulla grillaamassa.

Vaikka lapset eivät vaadi paljoa, Juhalla on huono omatunto. Hän haluaisi säästää lapsilleen rahaa ja ostaa heille vaatteita muualtakin kuin kirpputorilta.

– Välillä huolettaa, että jos lapsille sattuu jotain, olisiko sellaisessa tilanteessa varaa lääkäriin tai lääkkeisiin. Jo lasten vuoksi haluan omavaraisen ja vakaan talouden, joka kestää myös ylimääräisiä kuluja, Juha toivoo.

Lapsiviikonloppuina Juha on pyrkinyt panostamaan ruokiin eri tavalla kuin itsekseen ollessaan.

– Teen ruokaa vain lasten kanssa. Yksin ollessani olen syönyt kaksi lihapiirakkaa päivässä tai paketin makkaraa. Ei ole ollut varaa syödä sen terveellisemmin.

Uudesta parisuhteestaan Juha on pyrkinyt pitämään rahaongelmansa poissa.

– En kertonut rahatilannettani heti alussa, koska minua hävetti ja pelkäsin, että koko suhde kaatuu siihen. Kun kerroin, naisystäväni olikin ymmärtäväinen ja kiinnostunut siitä, mistä velkaantumiseni johtui.

Naisystävä sanoi Juhalle kokevansa, ettei raha ole kaikki kaikessa.

– Olemme hyvin onnellisia yhdessä. Hän on ihanan kannustava ja auttanut kaikin tavoin, miten on pystynyt, Juha kiittelee vuolaasti.

Hän myöntää, että rahan lainaaminen naisystävältäkin tuli tavaksi, kun taksinkuljettajan palkka ei riittänyt. Mutta uusi suhde myös motivoi Juhaa saamaan velkansa haltuun.

– Olemme pohtineet yhteen muuttamista, mutta se vaatii sen, että minulla on oltava työ, jolla pärjää. Että on tulotaso, jonka myötä voisin ulosoton jälkeenkin osallistua vuokriin ja muihin kuluihin.

– Tämä on miulle henkilökohtainen tehtävä. Mie hoidan nämä kyllä, Juha painottaa.

Tällä hetkellä tilanne on vielä kaukana siitä, mihin Juha haluaisi päästä. Toistaiseksi ulosottoon on mennyt tasaiseen tahtiin lisää laskuja, joita ei ole ollut varaa maksaa.

– Ehkä vuodenvaihteeseen mennessä tilanne olisi tasaantunut niin, että voisimme muuttaa yhteen naisystäväni kanssa, Juha toivoo.

Juhan nimi on muutettu hänen ja hänen lastensa yksityisyyden suojaamiseksi.