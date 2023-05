Uskomatonta tuuria tamperelaisessa huutokaupassa: 100 euron taulu paljastui kadonneeksi taideaarteeksi

Asiantuntija pitää tapausta hyvin harvinaisena.

Albert Edelfeltin maalaamassa muotokuvassa on filosofian maisteri Adolf Wasenius (1861–1884).

Suomessa on löydetty unholaan jäänyt taidemaalari Albert Edelfeltin (1854–1905) teos.

Muotokuva oli päätynyt myyntiin tamperelaiseen huutokauppaan, josta yksityishenkilö osti sen vain sadalla eurolla. Uusi omistaja sai vasta myöhemmin selville, miten arvokkaasta teoksesta oli oikeasti kyse.

Löydöstä kertoo Ilta-Sanomille Albert Edelfeltin säätiön asiamies Hanna Kaarina Syrjäläinen. Asiasta uutisoi ensin Yle.

– Hyvin harvoin tällaista tulee eteen, löydöstä yllättynyt Syrjäläinen sanoo Ilta-Sanomille.

Edelfeltin teokset on luetteloitu aika lailla kattavasti.

– Maalauksen olemassaolosta on tiedetty, mutta ei ole tiedetty, missä se on.

Kun taideteoksia päätyy yksityisiin kokoelmiin, tieto niiden historiasta tuppaa katkeamaan. Edelfeltin teoksista suurin osa on julkisissa kokoelmissa.

Sai satasella

Yle on haastatellut taulun ostanutta Joonaa, joka kertoo teoksen koristaneen kodin seinää vuosia, ennen kuin totuus siitä paljastui. Ylen mukaan eräänä keväisenä päivänä maalaukseen osunut auringonvalo johdatti tekijän jäljille. Taulusta erottui haalea kirjoitus: A. Edelfelt.

Joonalle selvisi lopulta taidehistorioitsija Bertil Hintzen teosluettelosta, että maalaus on todella Edelfeltin, ja että muotokuvassa on filosofian maisteri Adolf Wasenius (1861–1884).

Konservaattorin lausunnon mukaan teoksen aitoutta ei ole syytä epäillä.

Muotokuva valmistui vuonna 1885. Se oli päätynyt huutokauppaan kuolinpesästä.

Taidokasta työtä

Albert Edelfeltin säätiön Syrjäläinen ei lähde arvioimaan maalauksen tarkkaa arvoa.

– Hinnan määrittely on mahdottomuus, mutta jos ostaja on saanut sen edullisesti, hänen maksamansa hinta on moninkymmenkertaistunut.

Ylen mukaan Joonan ja hänen vaimonsa löytö on merkittävästä summasta vakuutettu ja sen arvo olisi jopa kymmeniä tuhansia euroja.

Muotokuva on Syrjäläisen mukaan yksi osoitus Edelfeltin huippuammattitaidosta.

– Se on ihan mielettömän hieno.

Taiteilija on maalannut teoksen valokuvien perusteella.

– Vaikka hän aina tuskaili, että valokuvasta maalaaminen on vaikeaa, hän on saanut hienosti esiin nuoren miehen sielun.

Muotokuva on tulossa toukokuussa ensi kertaa julkisesti esille Haikon Villa Albert -näyttelytilaan.