Näin kesämökkiä vuokraamalla voi tienata – Eija ja Mikko löysivät vieraiden jäljiltä melkoisen yllätyksen

Omistatko kesämökin, joka on suurimman osan vuodesta tyhjillään?

Yhä useampi on alkanut vuokrata mökkiään ulkopuolisille. Osalle se on tapa kattaa vuotuisia kustannuksia, toisille taas lisätulon lähde.

Moni asia vaikuttaa siihen, minkä verran mökkiviikkoja vuokraamalla pystyy tienaamaan.

– Siihen vaikuttavat sijainti ja etäisyydet, eli vesistön ja hiihtokohteessa palveluiden läheisyys, samoin mökin koko ja varustelu. Jos on vain yksi mökki, sillä ei oikein pääse rikastumaan, mutta kyllä vuokratuloilla pystyy kattamaan lainanlyhennykset, kiinteistöveron, sähköt ja muut juoksevat kulut, kertoo Lomarenkaan palvelujohtaja Marko Säkkinen.

Vuokramarkkinoille onkin tullut uusia mökkejä sen jälkeen, kun energian hinnat pomppasivat ylös.

” Aika usein olen kuullut, että mökki on ollut vain omassa käytössä, kunnes sähkön hinta nousi.

Lomarengas on Suomen suurin mökkien välittäjä: eri puolilla maata sillä on noin 4 000 kohdetta, joita vuokrataan vuosittain noin 60 000 kertaa.

Kuumin kesäsesonki alkaa juhannukselta ja kestää elokuun puolelle. Kun kesälomakausi Suomessa loppuu, kansainvälinen kysyntä kasvaa. Pohjoisen kohteilla taas on Säkkisen mukaan alkanut olla yhä enemmän kysyntää myös ruska-aikaan.

Kun korona-aikana ihmiset ottivat mökkejään omaan käyttöön, nyt niitä on alkanut palautua vuokrattavaksi. Myös korona-aikana hankittuja vapaa-ajan kohteita on tullut vuokralle.

Vuokramökkejä on tarjolla lukuisilla palvelualustoilla, kuten Airbnb:ssä, Huvila.netissä, Nettimokki.comissa, Booking.comissa, Gofinland.fi:ssä ja Tori.fi:ssä.

Lomarenkaan sivuilta löytyy mökkejä muutamasta sadasta eurosta ylöspäin. Vuokrahinta vaihtelee ajankohdan, sijainnin ja tähtiluokituksen mukaan.

Välittäjä ottaa vuokrahinnasta palvelupalkkion päältä pois.

Päätös voi olla vaikea

Päätös oman mökin vuokraamisesta ulkopuolisille ei välttämättä ole helppo.

Moni ensikertalainen miettii, millaiseen kuntoon mökki menee vuokralaisten käytössä ja katoaako sieltä tavaroita. Säkkisen mukaan pelko on yleensä turhaa.

– Selvää tietenkin on, että mökki kuluu enemmän vuokra- kuin omassa käytössä, mutta reklamaatiot ovat harvinaisia: niitä tulee vain vähän yli yksi prosentti 60 000 varaustapahtumasta. Rahaa liikutellaan alle yhdessä prosentissa tapauksista.

Oman rakkaan paikan vuokraamisessa vieraille voi olla korkea kynnys.

Joskus myös asiakas voi reklamoida esimerkiksi mökin toimivuudesta ja vaatia korvausta tai alennusta vuokrahinnasta.

– Tällainen on omistajalle joskus vaikea pala, sillä mökki on hänelle rakas ja sitä on pidetty kuin kukkaa kämmenellä. Reklamaatio voi kuitenkin auttaa häntä mökin kehittämisestä.

”En voisi ajatella”

Vapaa-ajan asukkaat ry:n puheenjohtaja Tapio Tervo ei tunne yhtään mökkeilijää, joka vuokraisi omaa, henkilökohtaisessa käytössä olevaa mökkiään ulkopuolisille.

– Ainakaan omasta tuttavapiiristäni kukaan ei vuokraa mökkiään enkä voisi itsekään sitä ajatella.

Sen sijaan chalet-tyyppisiä vapaa-ajan asuntoja on paljon hybridikäytössä, eli niitä sekä vuokrataan ulkopuolisille että käytetään itse.

– Tällaiset kohteet on alunperinkin suunniteltu hybridikäyttöön: Ne myydään kalustettuna ja varustettuna, ja omistajalle on oma lukittu kaappi tai huone, johon hän laittaa henkilökohtaiset tavaransa silloin kun tilaa vuokrataan ulos. Kuten esimerkiksi Vierumäellä, paikallinen hotelli hoitaa ulosvuokrauksen normaalien hotellihuoneiden tapaan.

Tervo uskoo ajatuksen oman mökin vuokraamisesta kaatuvan helposti siihen, että mökin varusteluun ja laitteisiin pitäisi antaa vuokralaisille niin perusteellinen briiffaus, ettei kokematon käyttäjä rikkoisi kiinteistöä, rakennusta tai laitteita.

Monet voivat pelätä vuokralaisten ryypiskelevän ja sotkevan paikkoja.

Vaikka vakuutus korvaisi, vaivaa tulee paljon.

– Eikä kukaan kaipaa mökilleen vauhdikkaita känniporukoita. Huonoja esimerkkejä näistä löytyy esimerkiksi Lapista, jossa mökkejä on onnistuttu jopa polttamaan.

Sinänsä mökin vuokraaminen ei Tervon mukaan ole sen ihmeellisempää kuin esimerkiksi sijoitusasunnonkaan vuokraaminen. Verotuksessa vähennettävä yhtiövastike kuitenkin puuttuu, ja mökin vuokrauksesta sekä ylläpidosta aiheutuvien kulujen todistaminen verottajalle on työläämpää.

Tasokkaasta järven- tai merenrantahuvilasta on mahdollista saada 1 000–2 000 euron viikkovuokraa kesäkuukausina, mikä voi houkutella omistajia kokeilemaan ulosvuokrausta.

Mieti ehdot huolella

Jos ryhtyy vuokraamaan omassa käytössä olevaa mökkiä, Tervo neuvoo päättämään, mitkä tilat ja varusteet sisältyvät vuokraan ja mitkä laitetaan lukkojen taakse.

Vahinkojen välttämiseksi tulisi laatia perusteellinen opas mökin lämmityksestä, tulipaikoista, saunan käytöstä, erilaisista laitteista sekä yleisistä määräyksistä ja rajoituksista.

Vuokrauksen ehdot kannattaa miettiä tarkkaan. Vuokralaiselle on myös tärkeää antaa yhteystiedot vikatilanteiden varalle sekä varmistaa, että joku ehtii välittömästä paikalle, jos esimerkiksi hella tai jääkaappi hajoaa.

Muun muassa saunan käytöstä kannattaa laatia ohjeet.

– Jos vuokraa mökkiä vain yhdeksi viikoksi, siinä joutuu käytännössä tekemään saman työn kuin jos vuokraisi sen koko kesäksi. Toki on eri asia, jos vuokraa tai antaa mökkinsä esimerkiksi sukulaisten käyttöön, Tervo summaa.

Lomarengas on kehittänyt mökin omistajille palvelupaketin, joka sisältää muun muassa mökin arvioinnin, markkinoinnin ja vuokrien tilityksen. Omistaja varaa kalenterista ne viikot, jolloin haluaa itse käyttää mökkiään.

Yhtiön välittämissä mökeissä esimerkiksi loppusiivous kuuluu yhä useammin vuokrahintaan. Näin siksi, että kokemus on osoittanut siisteyskäsityksen olevan erilainen eri ihmisillä.

– Joko omistaja tai omistajan sopima huoltaja tai -siivooja käy varauksen jälkeen tarkistamassa ja siivoamassa kohteen. Jos loppusiivous ei sisälly vuokrahintaan, velvoitamme, että mökki käydään tarkistamassa aina varauksen jälkeen.

Näin Tammisista tuli mökinvuokraajia

Eija ja Mikko Tamminen hankkivat Suomutunturilta mökin seitsemän vuotta sitten. He eivät alun perin aikonee vuokrata sitä ulkopuolisille, kunnes innostuivat kokeilemaan.

– Ajateltiin, että vuokraamalla mökkiä olisi mahdollista kattaa sähkö- ja muita peruskuluja. Pian sitten huomattiin, että viikot alkavat olla täynnä, muistelee Eija Tamminen.

Ei aikaakaan, kun he hankkivat toisenkin paikan.

Eija ja Mikko Tamminen omistavat mökkejä sekä Suomutunturilla että Itä-Suomen järvimaisemissa, jossa he myös itse viettävät kesiään.

– Enon kanssa ostettiin paritalo. Oli tarkoitus asua itse siinä toisessa mökissä, mutta kysyntää oli niin paljon, että sekin laitettiin vuokralle.

Nyt Tammisilla on kaikkiaan jo neljä mökkiä Suomulla, minkä lisäksi he vuokraavat sekä omaa että Eijan vanhempien kesämökkiä, jotka sijaitsevat itäsuomalaisessa järvimaisemassa.

Vaikka mökit ovat vaatimattomia ja ilman moderneja mukavuuksia, kysyntää on riittänyt.

– Vanhempani ovat vuokralaisista aivan innoissaan. He käyvät omalla mökillään kalassa silloin kun se on vapaana. Me taas Mikon kanssa eletään laatikkoelämää, eli meidän kaikki tavarat ovat laatikoissa ja kulkevat mukana peräkärryssä mökiltä toiselle.

Eija ja Mikko Tamminen vuokraavat Itä-Suomessa sijaitsevaa mökkiään.

” Tämä on hyvä tapa kattaa kuluja ja kehittää mökkiä.

Tammiset liittyivät Suomen Mökkivuokraajien yhdistykseen, josta he ovat saaneet hyviä vinkkejä, apua ja neuvoja.

He päätyivät perustamaan mökkivuokraukseen oman yrityksen, ja harrastuksesta on pikkuhiljaa tullut heille työ. He kiertävät mökeillään huoltotöissä ja järjestävät mökkivieraille nykyään myös erilaisia retkiä ja ohjelmaa.

– On tärkeää, että mökki on aina puhdas ja siisti ja sinne on kiva tulla. Asiakkaan ei tarvitse siivota mökkiä, vaan me tai huoltopalvelufirma hoidetaan siivoukset.

Tuusulassa sijaitseva koti on jäänyt pääosin tyhjilleen, ja nyt myös se on menossa vuokralle.

Vuokralaisista Eijalla ja Mikolla on pelkästään hyviä kokemuksia. Osasta on tullut jopa hyviä ystäviä. Mitään ikävää ei ole sattunut, vaan pikemminkin päinvastoin.

– Kerran yksi ihana pariskunta tuli meidän mökille ja kun he lähtivät, huonekalujen ja ulkokalusteiden paikat oli vaihdettu uuteen järjestykseen. Ihmeteltiin, että mitä oikein on tapahtunut ja tajuttiin, että täällähän on nyt paljon viihtyisämpää. Emme olisi ymmärtäneet sisustaa sitä sillä tavalla.

– No kerran kyllä kävi niin, että yksi ulkomaalainen firma vuokrasi mökin ja teki kurjan tempun, sillä he eivät meinanneet lähteä pois. Neuvottelun jälkeen vasta poistuivat.

Tammiset asuvat jokaisessa mökissään myös itse. Se on heidän mielestään paras tapa nähdä, miten paikkaa tulisi kehittää.

– Kun asiakkaat tietävät mökkien olevan meidän kakkoskoteja, he kohtelevat niitä hyvin.

Tätäkin mökkiä Tammiset vuokraavat asiakkailleen.

Mökkejä markkinoidaan omilla Facebook-sivuilla sekä Airbnb:ssä ja Tori.fi:ssä.

– Juttelen ja viestittelen yhteydenottajien kanssa. Siinä saa hyvän kuvan ihmisistä. Aika usein myös tapaamme asiakkaita. Lomalla ihmiset ovat niin ihania, rentoja ja iloisia. Heitä on mukava palvella.

Koska mökit sijaitsevat luonnon keskellä kaukana vilkkaista turistikeskuksista, vuokralaisiksi valikoituu rauhaa rakastavaa porukkaa.

– Paljon on suomalaisia ja ulkomaalaisia perheitä ja pariskuntia, jotka etsivät rauhaa. Jotkut ovat viikon, kaksi tai pidempäänkin, toiset viipyvät vain pari päivää.

Eija toteaa, ettei mökkivuokrauksella pääse rikastumaan, mutta se on hänen mukaansa hyvä tapa kattaa kuluja ja kerätä rahaa remontteihin ja mökkien kehittämiseen.

Mökkiään vuokraava Matti kertoo: ”Haistelen ja kuulostelen aina kuka on tulossa”

Matti Hännisen perheellä on Saimaan rannalla lähellä Mikkeliä huvila, jota on vuokrattu vuodesta 2000 lähtien. Tervapirtiksi nimetty paikka rakennettiin alun perinkin vain vuokrauskäyttöön.

– Tämä tehtiin silloisen maaherran Pirjo Ala-Kapeen yllytyksestä. Hän vieraili maatilallamme ja piipahti katsomassa paikkaa, jossa oli rakennusoikeutta jäljellä.

Koska oma kotitila on vain 300 metrin päässä, mökkiä on helppo huoltaa ja apu on lähellä, jos vuokralaiset tarvitsevat. Hänniset itse mökkeilevät pienessä saunamökissä toisella puolella niemeä.

” Mökille ei haluta mitään ”pentuporukoita.”

Matti Hänninen on pitänyt mökistään aina hyvää huolta.

Näkymä Matin mökin terassilta.

Parissakymmenessä vuodessa heille on kertynyt paljon kokemusta erilaisista vuokralaisista. Pääasiassa kokemukset ovat hyviä, mutta joukkoon mahtuu myös niitä, joita ei muistella lämmöllä.

– Haistelen ja kuulostelen aina kuka on tulossa. Ei tänne haluta mitään pentuporukoita. Hälytyskellot soivat aina, jos yhteyttä otetaan pelkällä etunimellä. Se oudoksuttaa, ja mieluummin jätän vuokraamatta.

Mökillä kävi ennen paljon venäläisiä. Suurin osa oli Hännisen mukaan erittäin hyviä vuokralaisia ja hän on vähän jäänyt kaipaamaan varsinkin tammikuussa matkailevia itänaapureita.

– Tuolla ne istuivat avannolla pilkkimässä, vaikka pakkasta oli 30 astetta. Pikkuisen harmittaa, kun venäläisiä ei enää tule, mutta ymmärrän tilanteen. Toisaalta nyt mahtuu tulemaan suomalaisia enemmän. Paljon on niitä, jotka tulevat uudestaan.

Tämä kuva otettiin Matti Hännisen vuokramökin laiturilla viime kesänä.

Kysyntä on huipussaan kesäkuukausina. Tervapirtin viikkovuokra on kesällä noin 800 euroa ja muina aikoina 500–600 euroa.

Yhden mökin vuokraaminen ei Hännisen mukaan ole mikään kultakaivos tänä päivänä, kun sähkön hinta on korkealla.

– Tämä on isokokoinen, 89 neliön mökki, joten sähköä kuluu. Sähkön hinta tässä nyt eniten rankaisee, ja kyllähän tällaisessa työtäkin on valtavasti. Olen kuitenkin eläkkeellä ja harrastuksena tämä on ihan ok.

”Kuin olisimme vieraita omassa mökissämme”

Kaikilla ei ole yhtä auvoisia kokemuksia.

– Mökki ei ole tuntunut enää omalta sen jälkeen, kun aloimme pari vuotta sitten vuokrata sitä ulkopuolisille, sanoo eräs mökkiään vuokrannut nainen.

Hän haluaa pysytellä nimettömänä.

– Aivan kuin olisimme vieraita omassa mökissämme. Kun vietämme siellä aikaa oman perheen kanssa, mietimme vain vuokralaisia ja sitä, miten paikkaa voisi kehittää.

Työtä mökillä on valtavan paljon.

– Teemme kaikki huoltohommat, rempat ja suurimman osan siivouksista itse, sillä muuten tästä ei jäisi mitään käteen. Verotuksessa saa vähentää vain matkakulut ja kustannukset, mutta omalle työlle ei katsota mitään arvoa. Yhtälö jää silti plussalle, muuten emme tätä tekisi.

Osa vuokralaisista on vuokrannut mökkiä jo monta kertaa.

– Uusien kohdalla aina vähän jännittää, vaikka tapaankin kaikki vuokralaiset aina avainten luovutuksen yhteydessä.

Porukkaa tulee joskus enemmän kuin on sovittu, ja koirankakkoja ja tupakantumppeja jää ympäri tonttia.

– Varsinkin ulkomaalaisten siisteydestä on huonoja kokemuksia.

