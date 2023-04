Mökkeilyn hinta hirvittää – näillä neuvoilla säästät selvää rahaa

Kun kaikki kallistuu, pitääkö rakkaasta kesämökistä luopua? Ei välttämättä. Mökin omistaja voi säästää monissa asioissa selvää rahaa. Tarvitaan vain valppautta ja vaivannäköä, eikä mielikuvituskaan ole pahitteeksi.

Kun Suomen ympäristökeskus alkuvuodesta kysyi mökin omistajilta energiakriisin vaikutuksista mökin käyttöön, energiaratkaisuihin ja mökkimatkoihin, 45 prosenttia vastaajista kertoi tehneensä jonkinlaisia muutoksia.

Esimerkiksi uusiutuvaan energiaan, kuten ilma- tai maalämpöön tai aurinkoenergiaan oli panostettu noin joka 10. mökillä.

Omakotiliiton toiminnanjohtaja Marju Silander ja Vapaa-ajan asukkaiden liiton puheenjohtaja Tapio Tervo listasivat mökkiasukkaille säästövinkkejä, joita ei ehkä tule ajatelleeksi.

Tarkista sopimusehdot verkkoyhtiöltä

Sähkösopimusta kilpailuttamalla moni on onnistunut säästämään sievoisen summan rahaa. Sähkön kilpailuttaminen on kuitenkin muuttunut entistä monimutkaisemmaksi.

Sähkön siirtohintaa ei voi kilpailuttaa, mutta Silander neuvoo tarkistamaan, kannattaako mökillä olla yleis- vai kausisiirtosopimus. Asian voi ja se kannattaa selvittää ottamalla yhteyttä omaan jakeluverkkoyhtiöön varsinkin, jos tietää sähkönkulutuksen muuttuvan.

– Olen ymmärtänyt, että sopimusmallia voi sopimusehdoista riippuen vaihtaa esimerkiksi kerran vuodessa.

Hyödynnä etäohjausta

Silander muistuttaa myös sähkölaitteissa käytettävän etäohjauksen mahdollisuuksista esimerkiksi lämmityksessä ja ilmastoinnissa. Säästöä tulee, kun laitteet ovat päällä vain tarvittavan ajan.

Mökeille hankitaan yhä enemmän aurinkoenergialla toimivia laitteita.

– Vaikkapa ilmanvaihdon voi saada toimimaan myös silloin, kun mökillä ei olla paikan päällä.

Tapio Tervo Vapaa-ajan asukkaiden liitosta kuitenkin huomauttaa, etteivät uudet hienot laitteet ole mikään pelastus, ellei opettele ymmärtämään niiden tekniikkaa, säätöä ja hallintaa.

Käytä laitteita järkevästi, sammuta virrat

Tapio Tervo muistuttaa myös laitteiden sammuttamisesta ja järkevästä käytöstä.

– Sähköä kuluu, jos esimerkiksi jättää laitteita lataukseen liian pitkäksi aikaa tai pitää niitä valmiustilassa. Kun lähtee pois mökiltä, laitteita ei kannata jättää päälle turhaan. Itse jätän päälle vain netin valvontakameroiden takia, ja ilmalämpöpumpun pidän pienellä kylmään aikaan.

Sähköpattereiden vaihtaminen ilmalämpöpumppuun tuo usein mittavat säästöt.

Jos on mahdollista hankkia maakellari, sillä voi korvata sähköä vievän jääkaapin. Lamput kannattaa ehdottomasti vaihtaa ledeihin tai energiansäästölamppuihin, kun vanhat tulevat tiensä päähän.

Sähkönsäästön kannalta olisi tärkeää myös tarkistaa ovien ja ikkunoiden tiivisteet. Liian ohut tiiviste voi vuotaa ja liian paksu vaikeuttaa ovien ja ikkunoiden sulkemista.

Mökin laitteita ei kannata jättää turhaan päälle.

Sähkösyöpön jääkaapin voi korvata maakellarilla.

Tehkää yhteishankintoja

Maalaisjärkeä käyttämällä on mahdollista säästää sievoisiakin summia rahaa. Marju Silander mainitsee esimerkiksi mökkiläisten yhteishankinnat erilaisissa töissä.

– Jos joku mökkinaapureista teettää kaivuutöitä, kattohuoltoa tai puunkaatoa, kannattaa käydä kysymässä, jos kaivuriyrittäjä, katon kunnostaja tai puunkaadon ammattilainen ehtisi myös sinun tontillesi tekemään tarvittavan työn.

Myös isompia koneita ja laitteita voi hankkia porukalla.

– Se voi olla vaikka halkomakone, lumilinko tai betonimylly, joita jokainen käyttää niin harvoin, ettei kaikilla tarvitse olla omaa. Tai jos joku on tilaamassa puutavaraa tai hiekkaa, samaan kuormaan voi mahtua tavaraa myös naapureille. Meillä on tällaisia varten yhteinen WhatsApp-ryhmä, kertoo Tervo.

Kilpailuta kaikki mahdollinen

Kilpailuttaminen kannattaa aina, on sitten kyse sähkösopimuksesta, vakuutuksista, laitteista tai vaikka katon uusimisesta.

– Minä kilpailutan kaiken, varsinkin isommat ostokset ja rakennusprojektit. Yritän saada aina kolme tarjousta. Toki pienellä paikkakunnalla on usein ongelmana se, että tekijöitä on vain yksi tai kaksi. Rakennusprojekteissa on hyvä varmistaa urakkasopimuksella, ettei hinta karkaa käsistä tai työ tulee tehdyksi.

Mitä jos kävisit mökillä harvemmin tai viipyisit pidempään?

Ei ole aivan sama, millaisella kulkuneuvolla mökkimatkat taittaa. Jos mökillä käydään usein ja on mahdollista hankkia sähkö- tai hybridiauto, säästöä voi syntyä todella paljon.

Jos taas on polttomoottoriauto, kannattaa miettiä, miten tiuhaan ajelee mökin ja kodin väliä, varsinkin, jos matka on pitkä. Vuoden 2021 mökkibarometrin mukaan mökkimatkat ovat keskimäärin 220 kilometriä edestakaisin. Uusmaalaisten mökinomistajien matkat olivat pisimpiä, keskimäärin 167 kilometriä yhteen suuntaan.

– Ehkä kannattaisi käydä mökillä harvemmin tai viettää siellä pidempiä aikoja kerralla, ehdottaa Tervo.

Suomalaisten keskimääräinen edestakainen mökkimatka on 220 kilometrin mittainen.

Älä unohda kotitalousvähennystä

On hyvä muistaa myös, että mökillä teetetyistä töistä voi saada kotitalousvähennyksen verotuksessa. Esimerkiksi vanhan mökin pintaremontit ja vähän isommatkin kunnossapitoremontit oikeuttavat vähennykseen. Myös siivous- ja asennustöistä saa vähennyksen.

Laskun maksaja voi saada työn osuudesta tehtävän vähennyksen myös omien vanhempiensa tai isovanhempiensa omistaman mökin remontoinnista.

Vaikka ammattilaisen tilaaminen paikalle voi kuulostaa kalliilta, se voi olla taloudellisesti järkevää ja tuoda jopa säästöä, jos vähänkin epäilee omia taitojaan.

– Erittäin huonoa säästämistä on sekin, että jättää mökin kunnostustoimenpiteet tekemättä, Tervo muistuttaa.

Jos vasta etsit mökkiä

Niiden, jotka vasta haaveilevat omasta mökistä, kannattaa miettiä tarkkaan, mistä mökkinsä hankkii. Kustannukset nimittäin vaihtelevat alueiden ja paikkakuntien välillä.

Omakotiliiton tuoreimman, kesällä 2022 tehdyn selvityksen mukaan mökkeily on kalleinta suosituimmilla mökkipaikkakunnilla. Kiinteistöverolla ja muilla kuntien perimillä maksuilla kuritetaan kaikkein eniten niitä, joilla on mökki Savonlinnassa, Kuopiossa, Mikkelissä, Mäntyharjulla, Paraisilla, Kangasalla tai Lohjalla. Edullisinta mökkeily on Oulussa, Porissa, Kouvolassa, Rovaniemellä, Pälkäneellä ja Ylöjärvellä.

Ero kalleimman ja edullisimman kunnan välillä on 667 euroa vuodessa.

– Yksi hyvä tapa tutustua paremmin mökkeilyyn ja eri paikkakuntiin, on kokeilla vuokramökissä lomailua, kuten meidänkin perhe tekee tällä hetkellä. Sitä kautta voi löytää mieluisimman paikan ja mökkimuodon, Marju Silander vinkkaa.