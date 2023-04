Tältä näyttävät Suomen ökyimmät terassit – näitä mukavuuksia himoitaan nyt

Terasseista on tullut kotien toisia olohuoneita, joissa vietetään aikaa myös kesän ulkopuolella.

Terassilla on tärkeä merkitystä asunnonostajille ja sen ulkonäköön halutaan panostaa, kertovat kiinteistönvälittäjät.

– Silloin, kun rakennetaan uusia ja hienoja mökkejä, täytyy siellä olla myös näyttävät ja isot terassit. Se on ollut trendi jo pitkään, toteaa Westatus Oy Ab:n kiinteistönvälittäjä Pasi Saari.

Huvila ja huussi -ohjelmasta tuttu maisemasuunnittelija Tanja Nieminen sanoo, että terasseista halutaan nyt tehdä suuria ja lasitettuja tiloja, joissa vietetään aikaa samalla lailla kuin sisätiloissakin.

Hän kuvaakin terassia ikään kuin ”ulko-olohuoneeksi”, jossa voi viettää aikaa myös keväällä ja syksyllä.

Tässä Paraisissa sijaitsevassa isossa huvilassa rentoutumispaikoista ei ole pulaa. Kohteeseen on rakennettu terasseja joka suuntaan. Päärakennuksen lisäksi kohteesta löytyy myös muun muassa kesäkeittiö, rantasauna, vierasmökki ja autotalli. Tontin asuinpinta-ala on 300 neliötä. Hinta 1 490 000 euroa.

Terassista lähtevät myös portaat kohti rannan laituria.

Isolla terassilla kelpaa nauttia kesäpäivistä.

Terassin lasituksella saadaan muun muassa pidennettyä sen käyttöikää ja luotua oleskelutila, joka kestää tuulta ja sadetta.

– Usein ihmiset toivovat, että terassille pääsisi suoraan olohuoneesta tai keittiöstä, Nieminen sanoo.

IN LKV Oy:n kiinteistönvälittäjän Sari Kuusiston mukaan mökkien terasseilla pyritään ennen kaikkea vaivattomuuteen ja helppohoitoisuuteen.

Hän kuvailee terassien olevan nyt viherkasvien täyttämiä ”latauspaikkoja”, jossa erityisesti rentoudutaan.

– Korona herätti ihmiset ikään kuin uudelleen luonnon äärelle. Pieni hyötypuutarha tuntuukin olevan nyt kasvava trendi terasseilla. Siellä voi puuhastella ja olla luonnon äärellä, Kuusisto sanoo.

Tämän Helsingin Ramsinrannassa sijaitsevan kodin terassilta löytyy upea uima-allas. Talon hinta on 2 720 000 euroa. Asuinpinta-ala on 379, 5 neliötä.

Terassilla mahtuu myös ruokailemaan ja grillaamaan.

Terassila löytyy myös oma takka.

Suomalaisten terasseilla näkee nyt myös ainakin ulkoporealtaita, isoja kesäkeittiöitä ja tunnelmavalaistusta.

Niemisen mukaan ulkoporealtaat päihittävät suosiossa jopa paljut ja uima-altaat.

– Paljut eivät ole kovin suosittuja terasseilla, sillä ne pitäisi joka käytön jälkeen tyhjentää. Ulkoporeallasta ei tarvitse tyhjentää kuin vuosihuollon aikana, mikä on paljon helpompaa.

Nieminen toteaa, että uima-altaita halutaan rakentaa lähinnä merialueilla, joissa sinilevä on ongelma.

– Mökit ovat yleensä järven rannalla, joten uima-altaalle ei ole tarvetta.

Uima-altaan rakentaminen voi myös viedä aikaa ja vaivaa, eikä se ole halpaa lystiä. Rakentamisen jälkeen kaupan päälle tulevat huoltokustannukset.

Tästä Espoon Järvenperässä sijaitsevasta rivitaloasunnosta löytyy mukavankokoinen terassi, jossa on kasvatusaltaat yrttien kasvattamiseen. Hinta on 319 000 euroa. Pinta-ala 88 neliötä.

Ilmoituksessa kerrotaan, että vihreä ja tumma viinirypäleköynnös tarjoavat runsaan sadon. Pihalla on myös omenapuita sekä luumu-, päärynä ja kirsikkapuu.

Urakasta huolimatta uima-altaan rakentaminen voi olla kaiken vaivan arvoinen. IS uutisoi aiemmin suomalaisten hienoista uima-altaista. Jutussa uima-altaan rakennuttaneet kertoivat altaiden olleen kovassa käytössä.

Lahden Nastolassa sijaitsevassa kaksikerroksisessa huvilassa terassit ja parveke avautuvat suoraan järvelle. Asuinpinta-ala 189 neliötä. Myyntihinta 1 349 000 euroa.

Tontin rannasta löytyvät laituri ja rantasauna, jotka yhdistyvät isoilla terassialueilla. Terassilla on myös mahdollisuus grillata sekä ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettu poreallas.

Myös kesäkeittiöihin halutaan panostaa ja niiden kalustus noudattelee pitkälti ajan trendejä. Nieminen kertoo, että esimerkiksi pizzauuni Ooni Koda on ollut todella suosittu toive terasseille.

– Ihmisistä on tullut merkkitietoisempia. Ainakaan alle 30-vuotiaille ei ole yhtään sama, mikä grilli tai pizzauuni terassilla on. Pihan halutaan ilmentävän omaa persoonallisuutta ja elämäntyyliä. Sen halutaan olevan omannäköinen.

Myös terassin valaistuksella halutaan korostaa tunnelmaa. Suosiossa on esimerkiksi led-valaistus. Led-valoja voidaan asentaa esimerkiksi terassien lattioihin ja niitä voi ohjata puhelimen kautta.

Nieminen toteaa, että kodeissa on entistä enemmän digitaalista älyohjausta, jota halutaan myös pihan teknisiin ratkaisuihin.

Tästä Vehmaan Rautilassa merenrannalla sijaitsevasta kodista löytyy terassilta iso uima-allas. Päärakennuksesta kivipolku johdattaa kohteen rantasaunalle, josta löytyy myös terassitilat. Hinta 698 000 euroa. Asuinpinta-ala 248 neliötä.

Uima-allasta ei löydy jokaisesta kodista.

Terassien väreissä suositaan nyt erityisesti ruskean ja tammensävyjä, mikä voi yllättää varsin usein harmaata suosivia suomalaisia.

Nieminen kuitenkin kertoo, että harmaan voittokulku on laskenut.

– Tällä hetkellä halutaan jopa yllättävän puunväristä, Nieminen sanoo.

Terassin puumateriaalit ovat nykyään yhä näyttävämpiä ja paksumpia.

Rakennusmateriaalina voi toimia myös esimerkiksi puun oloinen komposiittilauta.

– Terassilauta on melkein aina vähintään 14 senttiä leveää, ei kapeasta laudasta tehtyä, Nieminen kertoo.

Sysmässä sijaitsevan huvilan terassilta avautuu upea maisema. Asuinpinta-ala 135 neliötä. Hinta 438 000 euroa.

Taloa ympäröivät isot terassit ja terassi löytyy myös rannasta. Myös kesäkeittiölle on tehty oma terassi.

Nieminen arvioi vuonna 2020 IS:lle, että jos teetti terassin värillisestä kestopuusta tehtynä, sen hinta oli noin 120 euroa per neliö. Jos siis silloin teetti esimerkiksi 18 neliömetrin terassin, hintaa olisi tullut karkeasti arvioiden hieman yli 2 000 euroa.

Ukrainan sodan myötä rakennusmateriaalit ovat kuitenkin kallistuneet.

Nyt Nieminen arvioi, että edellä kuvatun terassin hinta olisi kestopuusta tehtynä noin 170 euroa per neliö. Hintaa terassille tulisi nykyään siis noin 3 060 euroa.

– Komposiitin kohdalla puhutaan noin 300–350 eurosta per neliö. Lehtikuusi on ekologinen valinta, mutta senkin hinta on kolminkertaistunut.

Pasi Saari arvioi, että hienon terassin rakentaminen voi maksaa kymmeniä tuhansia euroja.

Kuusisto puolestaan sanoo, että jos terassista haluaa erityisen hienon ja siihen on varaa pistää rahaa, niin silloin terassin rakentamiseen voi upota jopa satatuhatta euroa.

– Jos terassin lähtee teettämään niin helposti siihen menee paljon rahaa. Sinne tulee helposti kesäkeittiöitä ja kivetyksiä, Kuusisto listaa.

Lahden Renkonmäessä sijaitsevan kodin pukuhuoneesta käy kulku suoraan lasitetulle terassille. Terassilla voi nauttia päivästä ympäri vuoden käytössä olevalla porealtaalla. Hinta 515 000 euroa. Asuinpinta-ala 148 neliötä.

Terassin lopullinen hinta riippuu lopulta siitä, mitä sinne haluaa. Terassin rakentamista suunnitellessaan kannattaakin pohtia, mitkä asiat ovat itselle tärkeitä.

Nieminen kertoo, että terassin sisustuksessa suositaan tällä hetkellä metallikalusteita.

– Lasi on huono materiaali, kun siinä näkyy lika ja pöly. Nyt suositaan metallia ja maku on aika skandinaavinen. Mukana on myös vihreää väriä.

Sari Kuusisto toteaa, että inspiraatiota terassin sisustukseen haetaan usein sosiaalisesta mediasta, kuten Instagramista, jossa on voinut nähdä esimerkiksi rottinkikalusteiden olleen suosiossa.

Hollolan Kirkonkylässä sijaitseva talon takapihalta löytyy iso terassi. Asuinpinta-ala 226 neliötä. Hinta 299 000 euroa.

Terassila löytyy esimerkiksi ulkoporeallas ja grillipaikka.