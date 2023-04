Huone, josta tulikin koti

Niin siis anteeksi missä sä asut?

Tämä on yleisin kommentti, kun Cilla Helminen, 39, kertoo ihmisille ”kodistaan”.

Helmisen ratkaisu poikkeaa totutusta. Hän asuu hotellissa.

– Kyllähän se tuntuu edelleen aika hauskalta. Absurdi olo iskee yhä aina joskus, kun tuossa käytävällä kävelee, Helminen sanoo ja vetää henkeä.

Helminen on asunut Helsingin Katajanokalla sijaitsevassa Noli Studiosin hotellissa jo yli kolmen vuoden ajan, tammikuusta 2020 alkaen. Eikä hänellä ole kiire muuttaa pois.

Helmisen ratkaisu on harvinainen. On kuitenkin merkkejä siitä, että tällainen asumismuoto voisi yleistyä tulevaisuudessa.

Cilla Helmisen huone näyttää melko perinteiseltä kaupunkiyksiöltä. Neliöitä on reilut 20. Kevyesti kalustetussa ”studiossa” on pieni kylppäri, keittiötaso varustettuna uunilla ja liedellä ja parin portaan korkuinen koroke sängylle ja tuolille. Ikkunoista näkyy maailmanpyörä ja Stockmannin torni.

Hotellihuoneeseen saa tuoda omia tavaroita, kuten viherkasveja.

Vuodenvaihteessa 2019–2020 Helminen ja hänen silloinen kumppaninsa erosivat. Uusi kämppä piti saada nopealla aikataululla.

Helmisen ystävä asui miehensä kanssa tässä samassa hotellissa – jota voi kutsua myös huoneistohotelliksi – ja kehui sen helppoutta. Helminen oli asunut elämänsä 21 ensimmäistä vuotta juuri Katajanokalla. Teki mieli palata juurille.

Hän solmi alustavasti kahdeksan kuukauden mittaisen majoitussopimuksen. Ajatus oli sinä aikana joko ostaa omistusasunto tai löytää uusi kumppani, jonka kanssa laittaa hynttyyt yhteen.

Nyt kuukausia on vierinyt jo 40. Omistuskämppää tai kumppania ei ole löytynyt, mutta se ei naista haittaa. Hän on tykästynyt hotellissa asumiseen.

– Parasta tässä on yhteisöllisyys. Vaikka asun yksin, niin täällä on koko ajan ihmisiä ympärillä.

Koronan alkaessa Helminen joutui monen tavoin etätöihin, joita teki yhdessä samassa talossa majoittuneiden lääkärin, kiinteistönvälittäjän ja koodarin kanssa.

– Täällä oli leffa- ja viini-iltoja, pelattiin bilistä ja käytiin piknikillä. Olen naureskellut, että koronavuodet ovat olleet yksiä elämäni parhaita asumisjärjestelyn vuoksi, Helminen sanoo.

Cilla Salminen myöntää toisinaan kaipaavansa enemmän tilaa. Hänen huoneensa pinta-ala on 20 neliötä.

Fakta Mikä on huoneistohotelli? Huoneistohotellit tarjoavat asiakkailleen tavallisiin hotelleihin verrattuna edullisempaa majoitusta sekä tilavampia ja varustelutasoltaan parempia huoneita. Niissä on esimerkiksi oma keittiö ja mahdollisesti erilaisia palveluita. Huoneistot soveltuvat sekä työ- että lomailukäyttöön majoituksen pituuteen katsomatta. Huoneistohotellin huoneet ovat yleensä joko kevyesti tai kokonaan kalustettuja. Huoneistohotellin yhteydessä puhutaan usein kodinomaisesta majoituksesta. Alan toimijoita Suomessa ovat mm: Noli Studios

Forenom

Huoneistohotelli Gella

KOTI Hotel

Citykoti Yksityisiä huoneistohotelleja on lukuisilla eri paikkakunnilla ympäri Suomen.

Hotellissa asuminen kuulostaa lähtökohtaisesti kalliilta. Tilastokeskuksen mukaan hotellihuoneen keskihinta on tänä vuonna ollut Suomessa 123,56 euroa per yö. Kuukauden majoitus maksaisi siis keskimäärin 3 700 euroa.

Noli Studiosin kohteissa voi yöpyä joko lyhytaikaisesti perinteisen hotellin tavoin tai niin pitkään kuin haluaa. Pitkän sopimuksen hinta per yö on alhaisempi. Helminen maksaa studiostaan noin 980 euroa kuukaudessa. Se sisältää sähkön, veden, vakuutuksen, studion siivouksen joka toinen viikko ja erinäisiä hotellin sisältämiä mukavuuksia.

– Olen aina rakastanut matkailua. Siksi hotellissa asuminen tuntuu luontevalta. Sitä on koko ajan kuin lomamoodissa, Helminen sanoo.

– Silti tämä tuntuu kodilta. On tuntunut koko ajan.

Cilla Helminen laskee hotelliasumisen parhaisiin puoliin muiden ihmisten kanssa oleilun yhteiskäyttötiloissa. Hän kertoo olevansa "epäsuomalaisen” sosiaalinen ihminen.

Helminen ei voisi enää kuvitella muuttavansa yksin vuokra-asuntoon.

– Ei siinä olisi mitään järkeä. Näitä kaikkia ihmisiä tulisi niin kova ikävä.

Hän ei ole ainoa, joka on majaillut hotellissa käytännössä koko koronan ajan. Hän tietää ainakin kolme kohtalotoveria. Heistä ja monista muista kohteen pitkäaikaismajoittujista on tullut ystäviä.

Pitkäaikaismajoittuminen hotellissa on toistaiseksi varsin poikkeuksellinen asumismuoto, mutta sen suosio saattaa lähivuosina kasvaa.

Pellervon taloustutkimus PTT:n vuoden 2019 tutkimuksen mukaan niin sanotut modernit viherkaupunkilaiset, jollaisiksi luokiteltiin 11 prosenttia vastaajista, pitivät muita tärkeämpinä yhteiskäyttötiloja. Moderneihin viherkaupunkilaisiin kuului eniten alle 40-vuotiaita vastaajia. Myös naisia oli enemmän kuin aineistossa keskimäärin.

Noli Studiosin maajohtaja Roni Huttunen uskoo, että yhä useammilla ihmisillä on nykyään halua juuri yhteisölliseen elämiseen. Hänen mukaansa yli vuoden majoittuneita on Nolin kohteissa ”joitain kymmeniä”.

Hänen mukaansa tavallisimpia syitä huoneistohotellissa majoittumiseen ovat muuttunut elämäntilanne, remontit, työmatkat, ja muutto pääkaupunkiseudulle. Lapsiperheitä pidempiaikaisissa majoittujissa ei juuri ole.

Yhteiskäyttötiloissa voi muun muassa pelata biljardia.

Jotain osviittaa majoitusmuodon suosiosta kertonee se, että Suomen ensimmäinen Noli avattiin Helsinkiin vuonna 2019. Nyt niitä on pääkaupunkiseudulla yhteensä neljä, ja kaksi uutta kohdetta avataan pian.

Kalustettuja asuntoja, huoneistohotelleja ja hostellimajoitusta tarjoavan Forenomin toimitusjohtaja Johannes Kangas kertoo, että heidän todennäköisesti pitkäaikaisin majoittujansa viihtyi hotellissa yli 10 vuotta. Mies oli tehnyt työuransa Kanadassa ja muutti eläkepäivillään Suomeen.

– Ajattelin ensin, että hän majoittuu vain väliaikaisesti, mutta niin vain hän jatkoi kuukausi toisensa jälkeen, Kangas kertoo.

Myös Forenomin huoneistohotelleissa sähkö ja netti sisältyvät hintaan, ja tarvittaessa asunto siivotaan ja kalustetaan. Varsinaisia yhteistiloja ei ole. Ketjun hostelleista löytyy yhteiskeittiö.

– Ajattelemme, että kaikista suurin draiveri asiakkaalle on se, että huone on helppo varata ja sieltä on helppoa lähteä. Joustavuus, helppous ja käytännöllisyys ovat olennaisessa osassa.

Hinnat määritellään Forenomillakin majoituksen keston mukaan, eli yön saa sitä halvemmalla, mitä pidemmän varauksen tekee.

Kangas pitää huoneistohotelleja vastuullisena asumisen muotona. Kiinteistö- ja rakennusala on merkittävä luonnonvarojen käyttäjä ja kasvihuonekaasupäästöjen tuottaja.

– Onko kestävää kehitystä, jos jokaista käyttötarkoitusta varten tehdään jokaiselle ihmiselle oma kiinteistö? Että on loma-asunto Rivieralla, Lapissa lasketteluasunto ja Helsingin keskustassa vielä residenssi? Kangas kysyy.

Tulevaisuuden asumisen asiantuntija Kimmo Rönkä ennustaa yhteisöllisyyden korostuvan tulevaisuuden kaupunkiasumissa.

– Asut yksin tai kaksin. Kolmas huone on korttelissa, neljäs kaupungilla, hän maalailee.

Rönkä tarkoittaa sitä, että kaupunkiasuntojen pienentyessä kohtuullisessa asumisessa pitäisi olla tilaa aina vähintään kahdelle. Lisätilat ovat yhteistiloja, joita tulisi löytyä asuinkorttelista. Neljäs ”huone” on kaupungin tarjoamat palvelut, kuten kahvilat.

– Nämä täyttävät aika hyvin kaupunkilaisten tarpeet. Kun tingitään isoista asuintiloista, niin vastavoimana tarjotaan kolmansia asuintiloja. Mitä pienempiä asunnot ovat, sitä parempia yhteistilojen pitäisi olla, Rönkä sanoo.

Nolin kaltaisessa ratkaisussa näitä kolmansia tiloja ovat esimerkiksi yhteiskeittiö ja etätyöpisteet.

Cilla Helmien huoneen keittiöön kuuluu myös astianpesukone.

Röngän mukaan yksi suurimmista suomalaisen asuntokannan ongelmista on se, että jokseenkin introvertille kansalle rakennetaan kerrostaloyksiöitä, jotka hänen mukaansa vain pahentavat suomalaisten yksinäisyyttä. Yhteisölliset tilat lisäisivät hänen mukaansa yksilöiden tunnetta ryhmään kuulumisesta, joka on yksi ihmisen perustarpeista.

Siksi asiantuntija uskoo, että huoneistohotellityyppinen pitkäaikaismajoittuminen tulee yleistymään.

– Tällainenhan on liikkuvan yksinasuvan kaupunkilaisen palvelutalo.

Helsingin yliopiston kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaara kertoo juuri päättyneestä lähiöitä koskevasta tutkimuksesta. Tutkimukseen vastanneista noin puolet toivoi lähinaapurustopohjaista yhteisöllisyyttä. Hänen mukaansa hotellimainen väliaikaismajoittuminen luo niin sanottua tavallista asumista helpommat edellytykset yhteisöllisyydelle. Tähän vaikuttaa hänen mukaansa se, että hotelleissa ja huoneistohotelleissa majoitutaan usein lyhytaikaisemmin kuin vaikkapa vuokra-asunnossa.

Vaattovaara ei kuitenkaan usko, että huoneistohotellimaisesta majoituksesta tulee kovin yleinen pitkäaikaisen asumisen muoto. Huoneistohotellit kun ovat tavallisesti melko kalliita ja usein varsin pieniä.

– Yleistyessään niistä tulisi argumentti pienelle asumiselle, joka ei mielestäni ole millään mittapuulla toivottavaa.

Helminen johdattaa hotellin seitsemännen kerroksen kattoterassille, jossa hotellissa pidemmän ajan majoittunut mies on tupakalla. Helminen tuntee miehen ja vaihtaa hänen kanssaan muutaman sanan.

Kesällä terassille tuodaan grilli. Helminen on järjestänyt terassilla grillibileitä yhdessä muiden naapureidensa kanssa.

Kattoterassilta avautuu maisema Katajanokan ylitse.

Hotellin yhteistiloissa Helminen kertoo tutustuneensa esimerkiksi pariin ammattijalkapalloilijaan, entiseen Miss Suomeen ja ranskalaiseen koronatutkijaan. Hänen mukaansa täällä saa helposti uusia ystäviä.

Kaikki kuulostaa kauhean kivalta. Mutta kai niitä huonojakin puolia on?

– No, tilaa olisi toki kiva olla enemmän, hän sanoo pienen pähkäilyn jälkeen.

– Ja onhan tämä kesäisin aika kuuma.

Myöskään omaa rauhaa arvostaville sijainti ei ole paras mahdollinen.

– Kun laiva tulee tuohon satamaan, niin tuossa kadulla on aikamoista ruuhkaa. Toisaalta viihdyn Keski-Euroopan kaupungeissa ja tulee vain kotoisa olo, kun ulkoa kuuluu auton ääniä ja skootterin tyyttäyksiä.

Helmisellä tulee vielä mieleen, että jos tilaa ruokaa ruokalähettipalvelun kautta, niin lähetti ei tuo ruokaa huoneen ovelle asti, vaan vain alakerrokseen. Helmisen huone on neljännessä kerroksessa.

Joidenkin kohdalla pitkäaikaisen hotelliasumisen esteeksi voi nousta se, ettei siihen myönnetä asumistukea.

– Kyseessä ei ole asunto, vaan studio hotellissa, maajohtaja Roni Huttunen muistuttaa.

Hotellissa asuminen on muuttanut Cilla Helmistä. Hän kertoo olleensa nuorena hyvin ujo ja hiljainen. Muutos alkoi, kun Helminen muutti Hollantiin kuudeksi vuodeksi. Suojakuori oheni.

Helminen kokee, että 3 vuotta hotellin asukkaana on poistanut sen kokonaan. Hän kuvailee olevansa nyt epätyypillinen suomalainen, joka tykkää lähestyä ihmisiä ja jutella niitä näitä.

– En ole koskaan asunut opiskelukämpässä. Tavallaan tuntuu siltä, että tämä voisi rinnastua siihen.